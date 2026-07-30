„Jsem šťastná, že jsem si vás vybrala zas. Děkuji já i moje další, nádherná, pohodová a od prvních chvil svého pobytu na světě osudová dcera Josefína Anna,“ vzkázala Tereza Tobiášová zdravotníkům z porodnice Na Bulovce.
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V našem věku už jsme to nečekali, říká o těhotenství moderátorka Tobiášová
Moderátorka zároveň prozradila, že se i potřetí rozhodla rodit právě v porodnici, kde přišly na svět už její dvě starší děti. Přiznala, že zvažovala i porodnici v Hořovicích, nakonec ale dala na doporučení své dlouholeté lékařky.
„Řekla mi, že bych to potřetí taky nemusela stihnout. A rodit na dálnici by sice bylo tematicky zajímavý, ale jsem pro tradičnější řešení,“ napsala s humorem.
Tobiášová si pochvalovala vstřícný přístup personálu a uvedla, že se po celou dobu necítila jako v nemocnici. Díky důvěře zdravotníků podle svých slov mohla přivést dceru na svět přirozeným porodem do vody.
„Všechno šlo, pokud to šlo líp, poradili, nenutili, respektovali, panovala absolutní důvěra na obou stranách. A i proto jsem naprosto přirozeně porodila své třetí, krásné a zdravé dítě do vody,“ svěřila se.
Moderátorka Autosalonu a bývalá moderátorka hudební televize Óčko vychovává s Václavem Liškou také šestiletou dceru Noru Marii. Z předchozího vztahu má navíc starší dceru Barboru. Těhotenství oznámila letos v březnu, kdy přiznala, že příchod dalšího potomka byl pro manžele velkým překvapením.