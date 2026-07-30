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Moderátorka Tereza Tobiášová se ve 43 letech stala trojnásobnou maminkou

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  15:42
Odtud moderátorka vyřizuje korespondenci, nebo se tu ve volné chvíli začte do...

Odtud moderátorka vyřizuje korespondenci, nebo se tu ve volné chvíli začte do oblíbené knihy. | foto: Ivan Kahún MAFRA

Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin prozradila, že čeká třetí dítě.
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17 fotografií
Moderátorka Tereza Tobiášová (43) a herec Václav Liška (45) se radují z narození dcery. Holčička dostala jména Josefína Anna a na svět přišla přirozeným porodem do vody v porodnici Nemocnice Na Bulovce. Radostnou novinku oznámila šťastná maminka na sociálních sítích.

„Jsem šťastná, že jsem si vás vybrala zas. Děkuji já i moje další, nádherná, pohodová a od prvních chvil svého pobytu na světě osudová dcera Josefína Anna,“ vzkázala Tereza Tobiášová zdravotníkům z porodnice Na Bulovce.

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Moderátorka zároveň prozradila, že se i potřetí rozhodla rodit právě v porodnici, kde přišly na svět už její dvě starší děti. Přiznala, že zvažovala i porodnici v Hořovicích, nakonec ale dala na doporučení své dlouholeté lékařky.

„Řekla mi, že bych to potřetí taky nemusela stihnout. A rodit na dálnici by sice bylo tematicky zajímavý, ale jsem pro tradičnější řešení,“ napsala s humorem.

Odtud moderátorka vyřizuje korespondenci, nebo se tu ve volné chvíli začte do oblíbené knihy.
Tereza Tobiášová v den svých 43. narozenin prozradila, že čeká třetí dítě.
Díky novému domu mají Tereza a Václav důvod k úsměvu.
TEREZA JE FKLIDU: Triky, která vás v kuchyni zachrání
17 fotografií

Tobiášová si pochvalovala vstřícný přístup personálu a uvedla, že se po celou dobu necítila jako v nemocnici. Díky důvěře zdravotníků podle svých slov mohla přivést dceru na svět přirozeným porodem do vody.

„Všechno šlo, pokud to šlo líp, poradili, nenutili, respektovali, panovala absolutní důvěra na obou stranách. A i proto jsem naprosto přirozeně porodila své třetí, krásné a zdravé dítě do vody,“ svěřila se.

Moderátorka Autosalonu a bývalá moderátorka hudební televize Óčko vychovává s Václavem Liškou také šestiletou dceru Noru Marii. Z předchozího vztahu má navíc starší dceru Barboru. Těhotenství oznámila letos v březnu, kdy přiznala, že příchod dalšího potomka byl pro manžele velkým překvapením.

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Moderátorka Tereza Tobiášová (43) a herec Václav Liška (45) se radují z narození dcery. Holčička dostala jména Josefína Anna a na svět přišla přirozeným porodem do vody v porodnici Nemocnice Na...

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