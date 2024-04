Jsme taková spokojená nemoderní domácnost, říká Tereza Ramba

Bude nám umělá inteligence nápomocná, nebo nás převálcuje? Takové otázky si klade kdekdo. A Karel Janák se jimi zabývá v novém komediálním seriálu, který sám napsal a nyní točí pro Primu.

Hlavní postavou je robot Emil, který přichází na policejní oddělení pomáhat s vyšetřováním kriminálních případů. Jenomže není dokonalý. Každý z osmi dílů tak přinese nějaký problém, který trápí Emila a tím pádem i jeho okolí. Robota hraje Lukáš Příkazký a osobu, který se stará o jeho bezproblémové fungování Tereza Ramba, které všichni říkají doktorka. „Lukáš je u toho strašně srandovní. Ale hraje Emila tak dobře, že se na něj někdy dívám jako na věc. Nevím, jestli je robot, nebo Lukáš,“ chválí Ramba svého kolegu.

Tereza Ramba při natáčení seriálu Parťák na baterky (2024)

„Já se v téhle problematice jinak vůbec neorientuji. Svému textu ve scénáři dost často ani nerozumím a učím se ho foneticky. Ale na herectví je krásné, že si můžete vyzkoušet i polohy, které neznáte,“ prozradila herečka. „Víte, Karel za mnou vždycky přijde s nějakou lahůdkou. Nikdy mě nevezme k moři nebo na nějaké pohodové natáčení. Ne, já s ním točím v Tatrách v mínus čtyřiceti oblečená do svítících šatiček! Ale zároveň je to vždycky hrozně zábavné a já ho mám strašně ráda, protože díky Karlovi jsem se dostala vůbec k filmu. Stál u mých začátků. A na takové věci já nezapomínám. Nikdy!“

Tereza Ramba je dvojnásobnou maminkou. S tanečníkem Matyášem Rambou má Mikoláše a Miru. Posledních pět let se tudíž věnuje hlavně dětem. „Po prvním porodu jsem byla téměř dva roky doma a po druhém rok a půl. Teď si odtočím tenhle seriál a na podzim mě čekají, doufejme, dva moc krásné projekty. Tady u Karlíčka se cítím jako doma a až skončíme, budu celé léto s dětmi na chaloupce, kde napůl žijeme. Já si umím najít pro sebe klid,“ objasňuje.

Technické vymoženosti přitom nechává za dveřmi jejich bydlení. „Snažím se, aby bylo kolem mě co nejvíc přírody a co nejmíň strojů, počítačů, mobilů a dalších věcí. Jsme taková spokojená nemoderní domácnost. Hlavně, že máme velká okna, abychom viděli do lesa,“ říká.

Herci a tvůrci seriálu Parťák na baterky (Praha, 11. dubna 2024)

Karel Janák do seriálu obsadil i svoji manželku Romanu Goščíkovou, která hraje těhotnou forenzní techničku. Zároveň je i producentkou filmu. Tím pádem jsou oba hodně vytížení a nastavení typu „režisér pracuje, všichni kolem našlapují po špičkách“ u nich doma neplatí. „Snažíme se vyjít si navzájem vstříc. Našeho Ondráška většinou zaopatřuji já, ale jsou dny, kdy je nástup na plac tak brzo, že nevíme kam s ním, protože školka je ještě zavřená,“ nechává producentka nakouknout do zákulisí natáčení.

Její manžel se problematikou umělé inteligence nezabývá poprvé. Před šesti lety natočil film Důvěrný nepřítel, ve kterém se mladý manželský pár nastěhoval do inteligentního domu, který je možné ovládat hlasem. „Takové ty domy, které zatopí, uvaří kafe, připraví tohle a tamto, to už mi přijde strašidelné, to bych mít nechtěla. Kájovi se ale různé vymoženosti líbí. Teď si chce pořídit virtuální brýle Apple Vision Pro. Ale já myslím, že některé věci člověku sice usnadňují život, ale má to i druhou stranu,“ vyslovuje Romana Goščíková obavy, které rezonují napříč společností.