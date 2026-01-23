Chodím na terapie a hodně se o tom s manželem bavíme, říká Mašková o bulimii

Poznali se už během SuperStar, ale jak říkají, museli se svůj vztah naučit. Zpěvačka Tereza Mašková (29) a producent zábavních televizních projektů Oliver Žilák (32), kteří se vzali loni v květnu, v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o tom, jak se jim spolu pracuje.
Tereza Mašková a Oliver Žilák | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tereza Mašková o růžové i běhání

JAKÉ JE NOVÉ ALBUM
Jiné než dvě předchozí. Přece jen s přibývajícím věkem se tvorba posouvá. Je dospělejší, autentičtější. Snažili jsme se, aby se v něm naplno ukázalo, co dokážu. Snad se to podařilo. Mísí se na něm víc žánrů – pop s prvky šansonu, country či folku.

Na začátku listopadu 2025 vydala své třetí album, jmenuje se Nebudu sedět v koutě. Chystá největší koncert kariéry, kterou odstartovala v roce 2018 vítězstvím v soutěži Česko Slovenská SuperStar. Tu a tam vystupuje s Orchestrem Karla Vlacha. V karlínském divadle má hlavní roli Rachel v muzikálu The Bodyguard.

KDY SE ZBAVÍM RŮŽOVÉ
Rok co rok si říkám, pojď to změnit, už jsi stará. Ale... Jakmile barva trochu vybledne, už se nějak necítím. Dělá mi dobře už jen tím, jak je pozitivní. Ale jednou její konec přijde.
(Oliver: Růžová je nádherná barva.)

ČÍM SI MĚ OLIVER ZÍSKAL
Nejdřív barvou hlasu. Od počátku v sobě měl vůči mně ochranitelský pud, čímž mi imponoval. Zároveň mi rád naslouchal. Vím, že mě podrží a že se na něj můžu spolehnout. Tedy kromě vynášení odpadků.

CO MĚ NAUČIL
Víc si věřit. Já se ve spoustě věcí podceňovala. Neříkám, že teď snad hýřím bůhvíjakým sebevědomím, ale dřív bývalo skoro nulové. Olin mi neustále vtlouká, že neexistuje nejmenší důvod, abych si nevěřila.

KDO Z NÁS BĚHAL DŘÍV
Oliver. Pak zlanařil mě. A zatímco já od té doby běhám pořád, on s pauzami.
(Oliver: Jen se podívejte na moje tvářičky. Trochu jsem se nafoukl. Musím zase začít. Před Terkou smekám za její vytrvalost.)
Vyběhnu tak čtyřikrát týdně. Parádní čistička hlavy. Jestli si dobře pamatuju, běžela jsem i ve chvíli, kdy jsme si domlouvali tenhle rozhovor.

V ČEM SE NESHODNEME
Co si pustíme v televizi.
(Oliver: Terka chce pořád jen nějaká dramata podle skutečné události. Příběhy, že člověk má problém usnout. Já mám rád romantické komedie a fantasy.)
Takže když už se najde něco, s čím souhlasíme oba, sledujeme to dokola do zblbnutí. Třeba Hobita jsme viděli snad tisíckrát. A sjíždíme spolu i marvelovky, které jsem díky Olinovi objevila.

MŮJ BOJ S BULIMIÍ
Teď je všechno v pořádku. Ale neřekla bych, že jsem za tím. Vlastně jsem asi ztratila víru, že bych někdy mohla definitivně být. Nechci znít negativně, jen myslím, že jde o prostý fakt. Snažím se na tom pořád pracovat. Chodím na terapie a hodně se o tom bavíme i s Oliverem.

CO MĚ ČEKÁ V LEDNU
V sobotu 24. ledna odehraju v pražském O2 universum svůj největší koncert. Chystáme velkou show s tanečníky a různými efekty. A taky pokřtíme album. Neskutečně se těším, ale taky už začínám být trochu nervózní. A po Universu vyrazíme na turné.

Oliver Žilák o seznámení i svatbě

KDY PŘESKOČILA JISKRA
Když Terezka soutěžila v SuperStar. Působil jsem v producentském týmu a hned se zakoukal. Postupně začaly být sympatie vzájemné. Začátek ale nebyl jednoduchý. Terezce se po soutěži úplně změnil život. Nevěděla, kam dřív skočit. Já na něco takového nebyl úplně stavěný. Museli jsme se náš vztah, abych tak řekl, naučit.

Oliver Žilák

Oliver Žilák s manželkou

Vedle toho, že dělá manažera své manželce, živí se jako producent zábavních televizních projektů. Byl producentem některých slovenských hudebních interpretů. V minulosti obrážel bratislavské kluby jako DJ. „Ale to už kráčíme do opravdu dávné historie,“ usmívá se. S Terezou se poznali a dali dohromady před sedmi lety. Vzali se v květnu 2025.

MOJE NERVOZITA NA SVATBĚ
Terka nám vymyslela choreografii k svatebnímu tanci. To víte, účastnice StarDance. (se smíchem šťouchne do Terezy) Bože, jak já byl nervózní. Suverénně nejvíc stresující okamžik z celého dne. Ještě v šest ráno jsme si dali trénink.
(Tereza: Tančil jsi úžasně.)

JAKÝ DÍKY TEREZE JSEM
Býval jsem takový bláznivý, řekněme, až ona mi dala pocit klidu. Dala mému životu řád. Jsem umírněnější. Cítím, že jsem díky ní lepší. Jsem za ni neskutečně rád.
(Tereza: Zlato, to jsi řekl krásně. Počkej, ty se červenáš?)
Nejsem zvyklý tohle říkat veřejně.

KDY JÍ ZPÍVÁM
Já a zpívat? Věřte mi, že to opravdu nechcete slyšet. Neudržím tón. Týrat druhé mým zpěvem se snažím co nejmíň.

JÁ A FOTOGRAFOVÁNÍ
Můj asi největší koníček. Vždycky jsem fotil na mobil, ale při covidu jsem to posunul na trochu jinou úroveň. Koupil jsem si pořádný foťák a přihlásil se na online lekce. Z koníčka je rázem práce. Fotím obaly Terčiných alb či plakáty ke koncertům. Jsme dost rodinná firma, protože grafiku desky dělali můj strýc s tetou. Takže dost ušetříme. Zůstává to v rodině. Viď, mámo?
(Tereza: Ale to víš, že jo, táto.)

NEVÝHODY NAŠÍ SPOLUPRÁCE
Je jich víc a učíme se s nimi žít. Možná se to budeme učit navždy. Práce a soukromí se úplně oddělit nedá. Navíc tím, jak jsme si extrémně blízcí, může do vztahu nějaká neshoda proniknout snáz. Musíme si uvědomovat, že oba chceme dělat věci co nejlíp, což někdy znamená kritizovat. Je důležité umět volit správná slova. Zároveň platí, že ani jeden není víc než druhý.

VÝHODY NAŠÍ SPOLUPRÁCE
Spousta manažerů vidí jen peníze. Zpěváka mají za zboží, produkt. Mezi námi je opravdový vztah. Terezčina kariéra je pro mě stejně důležitá jako náš společný život.

V ČEM EXCELUJU
Tak tedy jestli se můžu pochválit, umím skvělé těstoviny na všechny způsoby. A palačinky. Ale upřímně, kuchyně u nás v permanenci příliš není. Jsme spíš restaurační povaleči, případně si jídlo objednáváme.

