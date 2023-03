Při práci společnice moc mluvit nepotřebujete, vzpomíná Tereza Hlůšková

I když se nejdřív bála jazykové bariéry, protože neumí dobře anglicky, nevadilo to. „Při práci společnice úplně moc mluvit nepotřebujete. Je potřeba dělat spíše jiné věci. Vzdechy jako ach a och se v každém jazyce řeknou stejně,“ řekla na placené sociální síti HeroHero Tereza Hlůšková.

Vysvětlila také, co bylo náplní její práce. „Práce společnice spočívá v tom, že si ji chlap zaplatí a ona s ním chodí například na večeře, doprovází ho na schůzky nebo s ním létá na dovolenou. Je jen na ní, jestli s mužem bude spát, nebo ne. Pokud to tak bude, dostane víc peněz,“ přiznala.

Práci společnice si užívala, i když je podle jejích slov „hnus spát s cizími muži za peníze“, zvláště když chlapi nejsou v její věkové kategorii a nevypadají třeba jako Brad Pitt. „Na druhou stranu jsem vyrostla a mám úplně jiné priority, se kterými bych to už nedělala. Pochopila jsem, že peníze se dají vydělat i poctivě. Prodávat své tělo jiným mužům není hezké a dívky na to pak později zřejmě doplatí,“ řekla.

Právě díky tomu, že dělala společnici, hodně cestovala do zahraničí. Při čtvrté cestě do Pákistánu v roce 2018 ji celníci zadrželi na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Mladá žena tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil.

Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).

Hlůšková v odvolání proti rozsudku uvedla, že byl podle ní „v rozporu s fakty“ a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí dal za pravdu. Do případu se ale vložili celníci, kteří nějaký čas zadržovali její osobní věci, včetně cestovního pasu. Spor nakonec vyhrála a nejvyšší soud rozhodl, že může Pákistán po čtyřech letech opustit.