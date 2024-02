Herečky Brodská a Malá se svlékly pro vášnivé scény seriálu Smysl pro tumor

„Nenapadlo mě, že budu v třiapadesáti letech nucena nafotit akty. Hraji postavu matky hlavního hrdiny, kterého ztvárnil Filip Březina (28). Ta role je taková temnější, protože můj seriálový syn dostane rakovinu,“ svěřila se Tereza Brodská, o které je známé, že je extrémně stydlivá. V odvážné postelové scéně si zahrála s hercem Petrem Vaňkem (44).

Alžběta Malá a Filip Březina v seriálu Smysl pro tumor (2024)

Před kamerou se herečka poprvé a naposledy svlékla do půl těla v roce 1999 ve filmu Dvojrole. Až nyní ji znovu přesvědčila režisérka Smyslu pro tumor Tereza Kopáčová.

„Má to překrásný scénář a skvělou režii a kameru. Je to samozřejmě velmi těžké téma, jsou tam však i milé prvky a vtipné situace. Jsme ale jen herci a pouze cosi reprodukujeme. Nedokážu si představit, že bych se v takové situaci sama ocitla a jak bych se pak chovala,“ říká dcera Jany Brejchové a Vlastimila Brodského.

Další ženou, která se v pátém díle seriálu odhalila je Alžběta Malá, pravnučka herce Ilji Prachaře a Jany Prachařové. Vášnivou milostnou scénu natočila s hercem Filipem Březinou.

„Měla jsem štěstí, že jsme se s Filipem znali a ve chvíli, kdy došlo na intimní scény, jsme za sebou měli už několik měsíců natáčení. Věděla jsem, že jsem v bezpečí s ním a stejně tak s kameramanem Pavlem Berkovičem,“ svěřila se herečka webu Expres.cz s tím, že před natáčením neproběhly žádné zkoušky a na místě nebyl ani intimní koordinátor.

„Je to přece přirozená součást života. Ale musí se s tím pracovat opatrně. Nikdy nevíte, jaké má kdo trauma a co to může způsobit,“ dodala Malá.

V seriálu Smysl pro tumor exceluje v roli pacienta také herecká legenda Jiří Bartoška, který se momentálně sám léčí s rakovinou. Ta se mu vrátila po devíti letech.

VIDEO: Alžběta Malá o seriálu Smysl pro tumor (2024):