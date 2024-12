Těhotná Megan Foxová se opět rozešla s partnerem, píše zahraniční bulvár

Megan Foxová před měsícem oznámila, že s Colsonem Bakerem čekají po čtyřletém bouřlivém vztahu dítě. Podle informací zahraničních bulvárních médií se však herečka a muzikant koncem minulého měsíce opět rozešli.

„Už spolu nejsou od konce listopadu. Snažili se, aby jim to během těhotenství fungovalo, ale oba jsou příliš tvrdohlaví a upadli zpět do svých neustálých bojů a denních hádek. Nemohou zkrátka nikdy delší dobu jet na stejné vlně. Není pro ně vůbec snadné být spolu,“ uvedl zdroj webu Us Weekly s tím, že je pravděpodobné, že se oba partneři opět budou snažit slepit několikrát rozbitý vztah dohromady.

Foxová oznámila těhotenství na Instagramu v pondělí 11. listopadu. Maminkou se stane počtvrté. S bývalým manželem, hercem Brianem Austinem Greenem známým ze seriálu Beverly Hills 90210 má tři syny – dvanáctiletého Noaha, desetiletého Bodhiho a osmiletého Journeyho. Machine Gun Kelly má z předchozího vztahu s Emmou Cannonovou patnáctiletou dceru Cassie.

Vztah Foxové a Bakera byl od počátku velmi bouřlivý. Herečka a muzikant se celé čtyři roky potýkají s velkými problémy v komunikaci a trápí je vzájemná extrémní žárlivost.

Seznámili se v roce 2020 při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass. Zasnoubili se v lednu 2021. Svůj závazek potvrdili vlastní krví, kterou si vzájemně vypili. Ke svatbě ale zatím nedošlo, ba naopak letos v březnu zásnuby odvolali.

Jen o měsíc později však už opět společně pózovali na červeném koberci. Poté se v několika rozhovorech svěřili s tím, že se pokoušejí o dítě. Foxová následně ve své letos vydané knize popsala, že loni potratila.

V podcastu Call Her Daddy herečka uvedla, že po předchozích zkušenostech s bulvárem už veřejně nikdy nebude otevřeně komentovat, jak je na tom její vztah s muzikantem.