Taylor Swift dostala prsten za miliony. Šaty ze zásnub se hned vyprodaly

Autor:
  16:19
Zásnuby zpěvačky Taylor Swift a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho boří sociální sítě. Příspěvek, v němž oznámili zasnoubení, má už skoro 30 milionů lajků. Očekává se, že překoná dosavadní rekord fotbalisty Lionela Messiho, kdy Argentina vyhrála Mistrovství světa ve fotbale 2022 a příspěvek měl 75 milionů palců nahoru.
„Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát,“ napsal slavný pár na Instagramu a připojil fotografii, jak Kelce žádá Swift o ruku. Jen za necelých 20 minut nasbíral jejich příspěvek nasbíral více než 1,8 milionu lajků a číslo pořád roste.

Palce nahoru příspěvek sbírá i díky detailnímu záběru na zásnubní prsten, který zpěvačka dostala. Diamantový šperk má podle některých expertů hodnotu v přepočtu 11 až 22 milionů korun. Tento unikátní kousek vytvořila ve spolupráci se sportovcem návrhářka Kindred Lubecková z firmy Artifex Fine Jewellery.

Nebyl to jediný oslnivý luxusní šperk, který měla zpěvačka na sobě ve svůj výjimečný den. Na fotografii, na které objímá svého nastávajícího manžela, je vidět náramek Le Damier de Louis Vuitton ze žlutého zlata s diamanty. Jeho cena je půl milionu korun.

Fanynky zaujal také zpěvaččin outfit. Zvolila své oblíbené klasické midi šaty. Model americké značky Ralph Lauren má proužky, nařasený živůtek, volnou sukni a úzká ramínka. Krátce po zveřejnění příspěvku se šaty hned vyprodaly. Outfit doplnila hnědými sandály na podpatku značky Luis Vuitton a hodinkami Cartier zdobenými diamanty.

Taylor Swift s Travisem Kelcem začala chodit v roce 2023. V červenci toho roku sportovec viděl zpěvačku vystupovat na stadionu Arrowhead, kde hraje jeho tým, v rámci jejího turné Eras. V září ji pozval na jeden ze svých zápasů, a jejich vztah se začal rozvíjet. Oficiálně ho potvrdili v říjnu 2023, kdy přišli ruku v ruce na večírek po pořadu Saturday Night Live.

Zasnoubení je významnou novinkou pro skalní fanoušky Taylor Swift, kteří s její hudbou vyrůstali a v průběhu let sledovali její předchozí vztahy. Řadu svých předchozích milenců, mezi nimiž byl například Joe Alwyn, Matty Healy, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal a John Mayer, zvěčnila ve svých písních.

