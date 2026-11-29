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Kdo je krásná tanečnice Vojty Dyka? Vídeňačka s českým manželem má zvláštní zálibu
Herečka Tatiana Dyková se letos ocitla v nezvyklé roli. Zatímco v minulosti sama bojovala o přízeň diváků na tanečním parketu StarDance, tentokrát sleduje soutěž z opačné strany. Její manžel Vojta Dyk se postavil před televizní kamery po boku profesionální tanečnice Cathariny Málek. A přestože mu herečka drží palce, přiznává, že pohled na jeho taneční partnerku v těsné blízkosti není vždy snadný.
Dyková se o svých pocitech rozpovídala v podcastovém rozhovoru Prostor X. Vrátila se také ke své dosud jediné návštěvě přímého přenosu, která vyvolala pozornost televizních diváků. Do hlediště dorazila v sobotu 31. října během čtvrtého soutěžního večera. Doprovodily ji kamarádky a večer si podle vlastních slov užila. Zároveň ale vnímala, že její přítomnost nebyla manželovi příjemná.
„Já jsem si ten večer užila, šla jsem tam s kamarádkami, bylo to fajn, ale viděla jsem, že Vojta prostě není v pohodě. Jako ze mě. A pak jsem nebyla ani já z něj v pohodě,“ popsala Dyková v rozhovoru.
Manželé si proto následně promluvili a dohodli se, že se nebudou vystavovat situacím, které by jim oběma zbytečně komplikovaly život. Herečka zároveň prozradila, že návštěvu soutěže neplánuje ani na závěrečný finálový večer.
„Tím pádem jsme se domluvili: Hele, pojďme si tohle nedělat, je to zbytečný a je to přirozený, jen lidi tam furt hledají nějakou show,“ vysvětlila. S nadsázkou pak dodala, jak bude jejich dohoda vypadat během finále: „Říkala jsem mu, ať si to zažije, užije, ale 12. prosince jdeme od toho,“ uzavřela téma StarDance.
Říjnová návštěva Tatiany vzbudila pozornost diváků. Kamery několikrát zachytily herečku v hledišti s vážným výrazem a na sociálních sítích se začalo spekulovat o tom, zda nežárlí na mladší taneční partnerku svého muže. Dyková se ostatně netají tím, že jí tato situace zpočátku nebyla úplně příjemná.
„Ne, je to úplně boží, že se kolem něho točí mladší, já jsem úplně tak v pohodě. To bych musela lhát,“ poznamenala ironicky v podcastu.
Dyková ve StarDance soutěžila v roce 2007, kdy se jejím tanečním partnerem stal Petr Čadek. Společně se probojovali až do finále a obsadili druhé místo. Loni se herečka navíc zúčastnila také StarDance Tour, kterou podle svých slov považuje za definitivní tečku za vlastním působením v soutěži.
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Catharina Málek (36) pochází z rakouské Vídně, kde také žije se svou rodinou. Jejím manželem je český profesionální tanečník Václav Málek, který pochází z Olomouce. Seznámili se v roce 2011, když přijel do Vídně na studijní pobyt Erasmus. Spojuje je nejen osobní život, ale také dlouholetá taneční kariéra. Společně reprezentovali Rakousko a získali řadu úspěchů včetně bronzové medaile na mistrovství světa v show dance v roce 2025.
Vychovávají spolu čtyřletého syna. Doma spolu otec a syn mluví česky, což tanečnici pomáhá zdokonalovat se v jazyce svého manžela. Catharina pochází z taneční rodiny. Její rodiče před lety založili taneční klub a tanci se věnuje také její bratr a další členové rodiny.
Zda se Vojta Dyk s Catharinou Málek probojují až k vítězství, se ukáže během závěrečného večera v sobotu 12. prosince.
VIDEO: Catharina Málek s manželem při tanečním vystoupení: