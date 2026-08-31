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Taťána Kuchařová ukázala fotky z utajené svatby. Přály jí Agáta i Ornella

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  7:00
Taťána Kuchařová a její přítel Ondřej se vzali v Opočně 29. srpna 2026.

Taťána Kuchařová a její přítel Ondřej se vzali v Opočně 29. srpna 2026. | foto: Instagram / Taťána Kuchařová / Greta Konečná Blumajerová

Taťána Kuchařová a její přítel Ondřej se vzali v Opočně 29. srpna 2026.
Taťána Kuchařová a její přítel Ondřej se vzali v Opočně 29. srpna 2026.
Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se vzali 30. června 2016.
Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová přicházejí na svou svatbu (Praha, 30....
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Taťána Kuchařová, která se o víkendu podruhé vdala, své fanoušky potěšila fotkami ze svatby. Na sociálních sítích ukázala snímky z Opočna, kde si vzala doktora a majitele prestižní stomatologické kliniky.

„S pokorou, vděčností a obrovskou radostí vstupujeme do další kapitoly naší cesty…,“ napsala světová Miss World 2006 na Instagramu k fotkám, které pořídila fotografka Greta Konečná Blumajerová.

Nevěsta měla bílé šaty od návrhářky Zuzany Lešák Černé a o make-up se postarala vizážistka hvězd Ivana Tokárska.

tatianakucharova

S pokorou, vděčností a obrovskou radostí vstupujeme do další kapitoly naší cesty…

30. srpna 2026 v 20:55, příspěvek archivován: 30. srpna 2026 v 23:00
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Pod příspěvkem, který během pár hodin nasbíral tisíce lajků se objevily gratulace i od známých tváří. Novomanželům popřála druhá česká světová Miss World Krystyna Pyszková, modelky Karolína Mališová a Renata Langmannová, influencerka Agáta Hanychová i její bývalá parťačka Ornella Koktová, nebo její manžel Josef Kokta.

Nechybí ani gratulace od Kuchařové oblíbené módní návrhářky Ivany Mentlové nebo herečky Kristýny Leichtové. „Blahopřeji! Ať jste šťastni,“ napsala producentka Olga Menzelová.

Taťána Kuchařová a její přítel Ondřej se vzali v Opočně 29. srpna 2026.

Modelka si pro svatbu vybrala Státní zámek Opočno. V městě totiž vyrůstala a často o něm mluví jako o svém domově. Před třemi lety se v zámeckém areálu vdávala i její mladší sestra Kristýna, která si svého manžela Ondřeje Přibyla vzala v Kostele Nejsvětější Trojice.

Prvním manželem světové královny krásy byl hudebník Ondřej Brzobohatý. Vzali se 30. června 2016 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu premonstrátského Strahovského kláštera v Praze.

Jejich manželství však nevydrželo, koncem roku 2021 oznámili rozchod a v roce 2022 byli oficiálně rozvedeni. Tahanice o zrušení církevního sňatku provázelo praní špinavého prádla exmanželů v bulváru.

9. června 2024

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