Jsem zdravý člověk. Psychiatra tu potřebuje někdo jiný, říká Kuchařová

„Odstřihávám vlasy i minulost. Změna účesu přišla hlavně kvůli nové kampani, kterou jsem nedávno fotila na Mallorce. Byla to příležitost, využila jsem toho,“ říká Taťána Kuchařová v rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že se před pár dny z bulvárních médií dozvěděla, že trpí vážnými psychickými problémy.

„Tak to ani náhodou. Já jsem naopak zdravý člověk, který svou životní situaci, do které mě bývalý partner dostal, řeší od píky a poctivě,“ ohrazuje se modelka.

„Myslím, že není žádná ostuda přiznat to, když člověk navštíví terapeuta. Rozhodně ne psychiatra, prosím. Toho potřebuje někdo jiný, ne já,“ směje se Kuchařová.

„Hodně mi to pomohlo. Myslím, že je důležité tyto věci sdílet. Protože nejsem jediná, kdo si prošel toxickým vztahem. Člověk díky vedení terapeuta hodně pochopí. Že vlastně naopak já jsem ten zdravý člověk,“ vysvětluje.

„Moc mi to pomohlo se od toho odpoutat a pochopit věci, které vlastně nemají logiku, protože vy uvažujete úplně jinak. Je mi teď celkově lépe. Myslím si, že je to vidět. Cítím se dobře a jsem naplno ponořená do práce,“ popisuje s tím, že kdyby nebyla v psychické pohodě, vůbec by nemohla pracovat a fungovat.

„Takže je to naopak. Těším se z nového života, který jsem začala. Nebyl to můj výběr, ale teď jsem za to vlastně ráda. Protože jsem z toho vylezla zavčasu. Zaplaťpánbůh,“ dodává Taťána Kuchařová.

Miss World 2006 a muzikant Ondřej Gregor Brzobohatý spolu začali chodit v roce 2013. O tři roky později se konala svatba ve Strahovském klášteře. V prosinci 2021 vyfotili paparazzi muzikanta opakovaně po boku kolegyně z divadla, tanečnice Zuzany Pilné. Hudebník poté přiznal, že s manželkou prakticky nežije už od léta. Tehdy ještě manželé Gregor Brzobohatí o pár dní později zveřejnili společné prohlášení na svých instagramových profilech.

„Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu,“ vzkázali tehdy svým sledujícím.

Hudebník byl v minulosti čtyři a půl roku ženatý s produkční a bývalou PR manažerkou televize Nova Johanou Indrákovou, nyní Arletovou. Rozvod přiznali v březnu 2013. Ondřej Gregor Brzobohatý je momentálně vídán po boku moderátorky Daniely Písařovicové. Ta je podle Kuchařové ve vztahu s Brzobohatým už přibližně půl roku.