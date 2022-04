Jsou spolu půl roku, potvrdila Kuchařová vztah exmanžela a Písařovicové

„Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct?“ vyjádřila se Taťána Kuchařová pro pořad Showtime ohledně spekulací kolem vztahu jejího bývalého manžela Ondřeje Gregora Brzobohatého a moderátorky Daniely Písařovicové.

„Opět to jen potvrzuje vše, co jsem už řekla, a nepřekvapuje mě to. Jsem ráda, že jsem z tohoto toxického vztahu venku a nechci další věci okolo bývalého manžela komentovat,“ dodala modelka, která exmanžela nedávno v jednom z rozhovorů nazvala patologickým lhářem.

Ondřej Gregor Brzobohatý sdílel v pondělí večer po odvysílání pořadu na Instagramu citát Arthura Millera. „Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře. V tom je skutečné umění života“. U příspěvku záměrně nepovolil možnost přidávání komentářů.

„Já na to nebudu odpovídat a nebudu přikládat jakýmkoli polínkem do bulvárního ohně,“ reagoval Brzobohatý na přímý dotaz, zda chodí s bývalou moderátorkou České televize.

Stejně tak se k jejich vztahu odmítá vyjádřit i Písařovicová. „Já se o tom vůbec nechci bavit. Dělala jsem to tak i v předchozích případech, že jsem si tak chránila soukromí. Tak já bych to nechala bez odpovědi,“ řekla.

Daniela Písařovicová a Taťána Kuchařová (2013)

„Máme vlastní životy, od srpna víceméně žijeme každý sám,“ oznámil loni koncem prosince Ondřej Gregor Brzobohatý a potvrdil zprávy o krizi a blížícím se konci manželství.

Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá a hudebník, producent a herec Ondřej Gregor Brzobohatý se dali dohromady v roce 2013, o tři roky později se vzali. V roce 2020 si dokonce zopakovali manželský slib.

Loni se spolu na sociálních sítích ukázali naposledy počátkem června, kdy propagovali modelčinu knižní prvotinu nazvanou Pokračování příště. Dovolenou u moře pak strávila Brzobohatá s kamarádkou a na společenských akcích se manželé na podzim ukazovali každý zvlášť.

Ondřej Gregor Brzobohatý byl v minulosti čtyři a půl roku ženatý s produkční a bývalou PR manažerkou televize Nova Johanou Indrákovou (41), nyní Arletovou. Rozvod přiznal hudebník v březnu 2013.

Daniela Písařovicová své partnery v médiích neukazuje a své vztahy tají. V minulosti dlouhé roky opakovaně tvrdila, že stále nenarazila na toho pravého.