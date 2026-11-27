Jak moc velkou fanynkou StarDance jste, co se týká aktuální série?
Samozřejmě velkou, protože je to pořád asi ta nejkrásnější a nejnoblesnější taneční show, nebo vůbec show, kterou tady u nás máme. Zažila jsem v ní krásné chvíle. Bylo to nádherné. I když už je to třináct let, dodnes mě lidé zastavují a říkají: „Pamatujeme si vás ve StarDance.“ Mně, veteránku! (smích) Bylo to strašně hezké. Je to pro mě srdeční záležitost, opravdu.
Ať už v soutěži každý rok tančí kdokoli, oceňuji, jak zajímavé a pestré páry vždycky dokážou dát dohromady. Je to časově náročné a myslím si, že pořád je tady spousta lidí, kteří by si mohli zatančit. Stále je koho do soutěže obsazovat a jsou to zajímavá jména. Sleduji samozřejmě i letošní soutěž a na loňské jsem byla na finále. Tanec miluju a je dobře, že tato show tak krásně kultivuje českou společnost.
Tanec člověka dostane do skvělé formy. Jistě si pamatujete, že jste se tehdy cítila naprosto skvěle. Skvěle vypadáte samozřejmě i dnes, ale aby člověk neustrnul, musí pořád zkoušet něco nového. Jaký sport máte teď nejraději?
Ten dril, který jsme zažívali na parketu, od té doby nahradila snad jen cyklistika, které se věnuji posledních pár let. Letos jsem jí tedy moc nedala, ale je to vlastně podobný adrenalin, podobný výkonnostní sport. Samozřejmě pohyb je úplně jiný. Kolo je hodně technické, ale také při něm dřeš, opravdu dřeš. Na parketu to bylo podobné. Bylo ale bezvadné, že člověk mohl snídat cokoli, včetně čokolády a svíčkové, a pořád hubl, protože ten dril, který jsme tady zažívali, jsem od té doby už nikde nezažila.
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Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko
Jste v českém showbyznysu zavedenou tváří. Kdybyste mohla vybrat nové moderátorské duo StarDance, kdo by to byl?
Asi ať řeknu kohokoli, strhne se lavina různých názorů. Nevím. Je strašně těžké nahradit Marka s Terezou. Samozřejmě je lidé budou srovnávat, bude to úplně jiné. Ale možná po těch dvaceti letech, jak sám řekl Marek a také Tereza, už ten čas nastal. Nevadil by mi třeba Leoš Mareš s někým po boku. Myslím si, že si soutěží sám prošel, ví, o čem to je, a sám je docela frajer tanečník. V kombinaci s někým by podle mě vůbec nebyl špatný.
Jak teď s odstupem hodnotíte svůj poslední velký veřejný event k dvaceti letům od triumfu na Miss World? Před fotografy jste tam předstoupila se svým manželem. Jaký to pro něj byl šok?
On je taková pevná skála. Jeho tohle nerozhodí. Tento svět ho moc nebere ani nezajímá, je úplně z jiné profesní bubliny. Je vlastně hezké mít vedle sebe někoho, kdo to vůbec neřeší. Byl statečný, zvládl to hezky. Nepřišel úplně na začátek, protože měl práci a samozřejmě také svoje povinnosti, ale potom se tam velmi dobře bavil a myslím si, že to hezky ustál.
Dovzděláváš ho?
V čem? Jako doktora v showbyznysu? (smích) Já říkám, že tohle vůbec není jeho svět a pro mě je hrozně osvěžující mít vedle sebe někoho takového. Takže ne. Tento svět ho vůbec netankuje. A to je fajn. My trávíme romantické večery doma u krbu, v přírodě, na chalupě nebo na kole.