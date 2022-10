Nejsem náročná. Přála bych si muže, který mě docení, říká Taťána Kuchařová

Rozhodla jste se na trh uvést svůj vlastní parfém...

Já jsem tu myšlenku nosila v hlavě už nějakou dobu. Bylo to na mém „to-do“ seznamu toho, co chci udělat. Je pravda, že moc ráda kombinuji různé vůně. Říkala jsem si tedy, proč nevytvořit nějakou vlastní parfemaci, úplně identickou, jen podle mě. A protože s kadeřníkem Tomášem Arsovem se prolínáme pracovně už nějakou dobu, známe se a fandím mu, slovo dalo slovo a bylo to. Tomáš je velmi pracovitý a talentovaný, takže to bylo hrozně rychlé, naprosto přirozené a parfém byl do půl roku na světě. Je to krásné.

Přilnula jste k vašemu označení „ikonická“ od fanoušků, když jste se rozhodla předat to v názvu vůně i tomuto produktu?

Já jsem svoji firmu založila pár let zpátky, a to jsem ještě vůbec netušila, co všechno z toho vznikne. Ale „iconic“ znamená něco výjimečného, mimořádného. Snažím se veškerý ten smysl, který z toho slova vnímám, dávat do svých projektů. Takže asi jo, sedí to k tomu.

Parfém se křtil v salonu kadeřníka Tomáše Arsova. Jak moc velkou péči sama věnujete svým vlasům?

Ne, že bych se nějak odbývala, ale moc to neprožívám. Mám to štěstí, že o mé vlasy a líčení se starají jiní, já už se v soukromí skoro ani nelíčím. Už to ani neumím, ale teď se to budu muset znovu naučit, protože chystám svoji make-up řadu, a tak slídím po internetu, jaké jsou nové trendy. Je to ve vývoji, moc se na to těším. Ale jinak opravdu na chalupě nosím tepláky, mikinu, čepici a brejle a vůbec to neřeším. Nechávám pleť i vlasy odpočinout.

Jaký byl pro vás pocit držet v ruce opět po čase občanský průkaz s příjmením Kuchařová?

Hele, hezkej. Částečně taková nostalgie, částečně nová svoboda. Nezapomněla jsem podpis, takže to je fajn. Tím bych to asi uzavřela. Nějak extra jsem to neprožívala. Pořád jsem to já a je jedno, jaké jméno člověk nosí.

Jaký je single život? Užíváte si ho plnými doušky?

Není vůbec špatnej, opravdu ne. Užívám si svobody a... Jak bych to řekla? Nevím, kam dřív (smích). Pořád mě zvou přátelé a kamarádi na různé večeře, obědy. Práce mě obrovsky vytěžuje, hodně cestuji. Musím říct, že to je fajn období, které se mi možná už nikdy nezopakuje.

Věnujete se teď něčemu, na co jste dříve neměla čas?

Hodně pracuji. Jsem zakouslá do práce a dávám veškerou energii do nových projektů. Chystám i vlasovou péči, kterou teď vyvíjím na příští rok a tak dále. Odevzdala jsem návrhy na mou už třetí autorskou kolekci oblečení, takže makám. Věnuji se nadaci, věnuji se spolupráci s OSN a chystáme aktivity na příští rok do zahraničí, takže jsem plně vytížená. Pak mi zbývá trošku času pro sebe, který vyplňuji chalupou a kamarády. Ale nebráním se novým kontaktům. Samozřejmě, že ne.

Přemýšlíte někdy v tom svém nabitém tempu, jaký by měl být ten pan pravý?

Určitě nad tím přemýšlím. Já jsem ta kritéria moc nezměnila. Jenom doufám, že příště vsadím na někoho, kdo takový opravdu bude a nebude to jenom hrát.

A neměl by to být určitě nějaký, jak už je to velkým nešvarem u mnoha modelek, zajištěný pán za zenitem...

(smích) Já jsem pána za zenitem nikdy neměla a neřekla bych, že by to byl úplně můj target, můj cíl. Ale přála bych si někoho fajn, někoho, kdo mě docení a kdo si mě bude vážit proto, jaká jsem a ne proto, co jsem. Někoho, kdo bude mít stejné hodnoty a bude vnímat rodinu a fungování rodiny stejně jako já. Já vlastně opravdu nemám velké nároky. Chtěla bych někoho laskavého, milého, inteligentního, úspěšného, aby se mnou nesoupeřil a aby mi nechával moji svobodu. Protože jsem hodně houževnatý a pracovitý člověk. Ale zas dokážu vrátit tuhle svobodu zpátky. Nejsem opravdu nijak náročná. Chci někoho, s kým se budu cítit v bezpečí a kdo mi bude vracet tu lásku, kterou dávám já, protože já mám velké srdce.

Jsou ty mosty, přes které jezdily všechny ty nepříjemné věci už spálené? Nebo se to musí odžít?

Asi to musí odvát čas, to se nedá přeskočit. Ale jsem na tom, řekla bych, velice dobře. A protože jsem zdravý empatický člověk, tak s takovouhle zradou se prostě holt člověk vyrovnává nějakou dobu. Ale už je to za mnou, zaplaťpánbůh za to.

Vyzařujete náboj a vášeň. Musí to samé být i na straně vašeho partnera?

Stoprocentně. Jsem hodně živelný člověk, vášnivý. Takže očekávám, že určitě. I když se říká, že protiklady se přitahují. Ale nevím, to vám řeknu až někoho takového potkám. Ale asi jo, musí tam být všechno. Všechno kompletně.