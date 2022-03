Jsme rozvedeni. Do poslední chvíle to byly patologické lži, říká Kuchařová

„Bylo to všechno absolutně neočekávané. Do poslední chvíle to byly jenom patologické lži. Bylo pro mě šokující, že po osmi letech, kdy někomu věříte a milujete ho se vším všudy, tedy i s těmi temnějšími stránkami, přijde najednou takový úplný zlom,“ řekla Taťána Kuchařová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Je to teď docela sranda, protože mi všichni někoho dohazují,“ dodala se smíchem modelka s tím, že si teprve zvyká na to, že je single.

S bývalým manželem Ondřejem Gregor Brzobohatým není vůbec v kontaktu a nekomunikují. „Nejde to. A vůbec už nechci. Samozřejmě ještě dobíhají nějaké věci po rozvodu, ale už jsme oficiálně rozvedeni,“ říká.

Po náhlém rozchodu musela Kuchařová vyhledat pomoc psychoterapeuta. Momentálně se věnuje naplno práci a cestování do zahraničí.

„Měla jsem po našem rozchodu dvě možnosti. Buď se z toho úplně složit, což si myslím byl i záměr, nebo to prostě zvládnout a jít dál. Bylo to hodně těžké a náročné a myslím, že se to dalo udělat úplně jinak. Důstojně a s nějakou úrovní. Tak se ukázalo, jak to vlastně je,“ dodala modelka, která se po rozvodu přestěhovala do nového bytu ve stejné lokalitě v Praze blízko Vltavy.

Kuchařová s Brzobohatým spolu začali chodit v roce 2013. O tři roky později se konala svatba ve Strahovském klášteře. V prosinci 2021 vyfotili paparazzi muzikanta opakovaně po boku kolegyně z divadla, tanečnice Zuzany Pilné (30). Hudebník poté přiznal, že s manželkou prakticky nežijí už od léta. Tehdy ještě manželé Gregor Brzobohatí o pár dní později zveřejnili společné prohlášení na svých instagramových profilech.

„Konkrétní důvody našeho rozchodu si necháme pro sebe, ale chtěli bychom zdůraznit, že se naše problémy netýkají vzájemné nevraživosti nebo neochoty či neschopnosti založit rodinu. Oba doufáme, že v dalším životě najdeme své štěstí,“ vzkázali tehdy svým sledujícím.

Hudebník byl v minulosti čtyři a půl roku ženatý s produkční a bývalou PR manažerkou televize Nova Johanou Indrákovou (41), nyní Arletovou. Rozvod přiznali v březnu 2013.