Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Prvorozený syn Michaela Jacksona se novinou pochlubil na Instagramu. S přítelkyní Molly Schirmangovou vztah většinou drželi v soukromí, občas se však spolu objevili na červeném koberci.
„8 let za námi, [nekonečno] před námi. Molly a já jsme spolu strávili spoustu času a vytvořili neuvěřitelné vzpomínky,“ napsal Prince k příspěvku.
Svým 895 tisícům sledujícím se pochlubil několika společnými fotkami. „Procestovali jsme svět, absolvovali školu a společně jsme tak moc vyrostli. Těším se na další kapitolu v našich životech, jak budeme společně růst a vytvářet krásné vzpomínky. Miluji tě, babs,“ dodal.
Mezi snímky je také společná s babičkou Katherine Jacksonovou, které je nyní 95 let. Mezi gratulanty nechyběl ani bratranec Taryll Jackson, syn Michaelova bratra Tita. „Gratuluju!!!“ napsal k příspěvku.
Prince začal chodit s Schirmangovou, když mu bylo 20 let. O rok později o partnerce nadšeně mluvil v rozhovoru. Tehdy však ještě neprozradil její jméno.
„Myslím, že ve všem je důležitá rovnováha. Myslím, že já jsem určitým způsobem, a ona je velmi – nechci říct opačná – ale doplňující, takže se navzájem vyvažujeme. Já jsem více agresivní, ona je o něco jemnější,“ řekl tehdy magazínu People.
Dodal, že jejich vztah je vyvážený a ona ho učí nahlížet na věci z jiné perspektivy.
Prince své zasnoubení zveřejnil necelý měsíc poté, co jeho sestra Paris Jacksonová (27) oznámila rozchod se svým snoubencem Justinem Longem. Byli zasnoubení od prosince.
Michael Jackson měl Prince a Paris se svou druhou manželkou Debbie Rowe. S tou se seznámil, když pracovala jako asistentka jeho dermatologa Arnolda Kleina. Zesnulý zpěvák měl také syna jménem Bigi (23), dříve známého jako Blanket, kterého odnosila náhradní matka. Král popu zemřel ve věku 50 let v roce 2009 na srdeční zástavu.