Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Autor:
  9:26
Nejstarší syn Michaela Jacksona Prince (28) oznámil novinku. Na sociální síti se svěřil fanouškům, že se zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní Molly Schirmangovou. Chodí spolu od roku 2017. Kromě gratulací od fanoušků mu vyjádřila podporu i slavná rodina.
Molly Schirmangová a Prince Jackson

Molly Schirmangová a Prince Jackson | foto: Profimedia.cz

Molly Schirmangová a Prince Jackson
Děti Michaela Jacksona se vzácně sešly na společenské události. Byla jí...
Prince Jackson a Paris Jacksonová na premiéře muzikálu MJ The Musical (New...
Prince Michael Jackson na Billboard Music Awards (Las Vegas, 21. května 2017)
37 fotografií

Prvorozený syn Michaela Jacksona se novinou pochlubil na Instagramu. S přítelkyní Molly Schirmangovou vztah většinou drželi v soukromí, občas se však spolu objevili na červeném koberci.

„8 let za námi, [nekonečno] před námi. Molly a já jsme spolu strávili spoustu času a vytvořili neuvěřitelné vzpomínky,“ napsal Prince k příspěvku.

Svým 895 tisícům sledujícím se pochlubil několika společnými fotkami. „Procestovali jsme svět, absolvovali školu a společně jsme tak moc vyrostli. Těším se na další kapitolu v našich životech, jak budeme společně růst a vytvářet krásné vzpomínky. Miluji tě, babs,“ dodal.

Molly Schirmangová a Prince Jackson

Mezi snímky je také společná s babičkou Katherine Jacksonovou, které je nyní 95 let. Mezi gratulanty nechyběl ani bratranec Taryll Jackson, syn Michaelova bratra Tita. „Gratuluju!!!“ napsal k příspěvku.

Prince začal chodit s Schirmangovou, když mu bylo 20 let. O rok později o partnerce nadšeně mluvil v rozhovoru. Tehdy však ještě neprozradil její jméno.

„Myslím, že ve všem je důležitá rovnováha. Myslím, že já jsem určitým způsobem, a ona je velmi – nechci říct opačná – ale doplňující, takže se navzájem vyvažujeme. Já jsem více agresivní, ona je o něco jemnější,“ řekl tehdy magazínu People.

Děti Michaela Jacksona se vzácně sešly na společenské události. Byla jí londýnská premiéra muzikálu o jejich otci MJ the Musical (27. března 2024)

Dodal, že jejich vztah je vyvážený a ona ho učí nahlížet na věci z jiné perspektivy.

Prince své zasnoubení zveřejnil necelý měsíc poté, co jeho sestra Paris Jacksonová (27) oznámila rozchod se svým snoubencem Justinem Longem. Byli zasnoubení od prosince.

Michael Jackson měl Prince a Paris se svou druhou manželkou Debbie Rowe. S tou se seznámil, když pracovala jako asistentka jeho dermatologa Arnolda Kleina. Zesnulý zpěvák měl také syna jménem Bigi (23), dříve známého jako Blanket, kterého odnosila náhradní matka. Král popu zemřel ve věku 50 let v roce 2009 na srdeční zástavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Dua Lipa slaví 30. Zpěvačka patří mezi nejpopulárnější pophvězdy současnosti

Britská zpěvačka, skladatelka a modelka Dua Lipa, která se narodila 22. srpna 1995, patří mezi největší hvězdy současné populární hudby. Trojnásobná držitelka cen Grammy a sedminásobná držitelka Brit...

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Nejstarší syn Michaela Jacksona Prince (28) oznámil novinku. Na sociální síti se svěřil fanouškům, že se zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní Molly Schirmangovou. Chodí spolu od roku 2017. Kromě...

29. srpna 2025  9:26

Svázali mě švihadlem a kopali. Zpěvačka Debbi popsala dětskou šikanu v Německu

Zpěvačka Debbi (32) se proslavila v roce 2009 v soutěži Česko Slovenská SuperStar, do které ji přihlásila kamarádka v podstatě za trest. Byla stydlivé dítě. Jako malá zažila ošklivou šikanu. V...

29. srpna 2025

Mozek ho zrazuje, říká manželka o Willisovi. Herce přestěhovala do jiného domu

Emma Hemingová (47) otevřeně promluvila o diagnóze manžela Bruce Willise (70), který trpí frontotemporální demencí. Prozradila, jak hercova nemoc ovlivnila jejich rodinu a jaká těžká rozhodnutí...

29. srpna 2025

StB mu hrozila likvidací syna. Milan Kňažko byl hereckou hvězdou perzekuci navzdory

Premium

Od pěti let nosí Milan Kňažko v duši velký šrám, který se nikdy zcela nezahojil. I proto se z něj stal věčný rebel a buřič, který jde vždy vlastní cestou.

28. srpna 2025

Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany...

28. srpna 2025

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

28. srpna 2025  10:16

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

28. srpna 2025  9:02

Sexsymbol i kandidát na prezidenta. Herec Milan Kňažko slaví osmdesátiny

Milan Kňažko, který 28. srpna slaví osmdesátiny, se již léta pohybuje mezi uměním a politikou. V 90. letech byl krátce ministrem zahraničních věcí, na přelomu tisíciletí vedl ministerstvo kultury v...

28. srpna 2025  8:08

Mrzí mě, jak málo spolu dnes lidé mluví. Jen koukají do telefonu, říká Bára Basiková

Premium

Zpěvačka Bára Basiková ani v létě nezahálí a věnuje se zpěvu. Najde si čas i na chvíle klidu, které tolik potřebuje pro své duševní zdraví a celkovou pohodu a nejraději si s knihou v ruce lehne...

28. srpna 2025

Když jsou bezradní, obrací se k Bohu i ateisté, říká herečka Veronika Žilková

„Ta je tak krásná, že bych tam hned jezdila na chalupu,“ říká Veronika Žilková o faře, ve které se zabydlela na delší dobu. Vybudovali ji v ateliérech TV Nova pro potřeby natáčení seriálu Bratři a...

28. srpna 2025

Taylor Swift dostala prsten za miliony. Šaty ze zásnub se hned vyprodaly

Zásnuby zpěvačky Taylor Swift a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho boří sociální sítě. Příspěvek, v němž oznámili zasnoubení, má už skoro 30 milionů lajků. Očekává se, že překoná dosavadní...

27. srpna 2025  16:19

Je jako můj syn, říká Aňa Geislerová o kolegovi s Downovým syndromem

Aňa Geislerová si v novém filmu Karavan zahraje matku chlapce postiženého Downovým syndromem i autismem. Toho ve filmu ztvárnil patnáctiletý David Vodstrčil. Oba přišli do Show Jana Krause a...

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.