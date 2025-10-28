Jsou hollywoodské děti častěji trans? Stalloneho manželka má vlastní teorii

„Celý Hollywood je dle mého postavený na sebevyjádření. Na tom, aby se každý projevoval jakkoliv chce,“ říká v podcastu Katie Millerové, bývalé mluvčí Donalda Trumpa a manželce jeho poradce Stephena Millera. „Ale podle mě jaksi zapomínáme na to, že naše děti nejsou módní doplňky. Jsou to malé lidské bytosti, které potřebují strukturu, aby se jejich mozek naučil věci uspořádat.“
Flavinová následně přišla s hypotézou, že životní styl hollywoodských rodin může k této údajné tendenci přispívat. „Když dítě vyrůstá v prostředí, kde se cestuje soukromým tryskáčem a kde figurují obrovské domy, kuchaři, asistentky a chůvy, je toho na něj prostě všeho moc. A pro tak malého človíčka to může být matoucí,“ uvedla modelka, která se loni s manželem přestěhovala z Kalifornie na Floridu.
Otázka genderové identity by podle ní měla být ryze osobní záležitostí, a to i u dospělých. „Ať se v dospělosti rozhodnete být kýmkoli, je to v pořádku. Děti je ale důležité vychovávat se zdravým rozumem,“ říká.
Přestože i její vlastní dcery byly „spíš klukovské typy“, dle svých slov jim nikdy neříkala, že jsou z nich chlapci. „Říkala jsem jim jen, že je skvělé, že rády sportují a kamarádí se s kluky,“ dodává Flavinová.
V posledních letech se k transgender identitě svých dětí veřejně přihlásila řada hollywoodských osobností, například herci Robert De Niro, Jamie Lee Curtisová a Annette Beningová nebo zpěvačka Cher. Zatím však nikdo nezkoumal, zda existuje nějaká souvislost mezi těmito změnami identity a jměním rodičů.
Jennifer Flavinová a Sylvester Stallone, kteří jsou manželé od roku 1997, spolu mají tři dcery. Jejich vztah sice v roce 2022 prošel krizí, kdy se Stallone dopustil nevěry a Flavinová podala žádost o rozvod, ale po měsíci se oba usmířili. Stallone později uvedl, že tato zkušenost pro něj byla „probuzením“ a přiměla ho dát rodinu na první místo.
19. května 2023