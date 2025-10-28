Jsou hollywoodské děti častěji trans? Stalloneho manželka má vlastní teorii

Autor: ,
  15:07
Bývalá modelka Jennifer Flavinová (57) vzbudila pozornost svými výroky na téma dětí vyrůstajících v prostředí zábavního průmyslu. Podle manželky herce Sylvestera Stalloneho postrádají „strukturu“, což vede k častějšímu výskytu transgender dětí.
Sylvester Stallone, jeho manželka Jennifer Flavinová a jejich dcery Sophia...

Sylvester Stallone, jeho manželka Jennifer Flavinová a jejich dcery Sophia (vpravo), Sistine (první zleva) a Scarlet (Los Angeles, 10. ledna 2016) | foto: AP

Sylvester Stallone, jeho manželka Jennifer Flavinová a jejich dcery Sistine,...
Sylvester Stallone s manželkou Jennifer Flavinovou (Los Angeles, 28. února 2016)
Sylvester Stallone s manželkou a dcerami v pořadu The Today Show (10. května...
Sylvester Stallone s manželkou a dcerami na premiéře reality show The Family...
23 fotografií

„Celý Hollywood je dle mého postavený na sebevyjádření. Na tom, aby se každý projevoval jakkoliv chce,“ říká v podcastu Katie Millerové, bývalé mluvčí Donalda Trumpa a manželce jeho poradce Stephena Millera. „Ale podle mě jaksi zapomínáme na to, že naše děti nejsou módní doplňky. Jsou to malé lidské bytosti, které potřebují strukturu, aby se jejich mozek naučil věci uspořádat.“

Flavinová následně přišla s hypotézou, že životní styl hollywoodských rodin může k této údajné tendenci přispívat. „Když dítě vyrůstá v prostředí, kde se cestuje soukromým tryskáčem a kde figurují obrovské domy, kuchaři, asistentky a chůvy, je toho na něj prostě všeho moc. A pro tak malého človíčka to může být matoucí,“ uvedla modelka, která se loni s manželem přestěhovala z Kalifornie na Floridu.

Sylvester Stallone s manželkou Jennifer Flavinovou (Los Angeles, 28. února 2016)

Otázka genderové identity by podle ní měla být ryze osobní záležitostí, a to i u dospělých. „Ať se v dospělosti rozhodnete být kýmkoli, je to v pořádku. Děti je ale důležité vychovávat se zdravým rozumem,“ říká.

Přestože i její vlastní dcery byly „spíš klukovské typy“, dle svých slov jim nikdy neříkala, že jsou z nich chlapci. „Říkala jsem jim jen, že je skvělé, že rády sportují a kamarádí se s kluky,“ dodává Flavinová.

Sylvester Stallone s manželkou a dcerami na premiéře reality show The Family Stallone (New York, 11. května 2023)

V posledních letech se k transgender identitě svých dětí veřejně přihlásila řada hollywoodských osobností, například herci Robert De Niro, Jamie Lee Curtisová a Annette Beningová nebo zpěvačka Cher. Zatím však nikdo nezkoumal, zda existuje nějaká souvislost mezi těmito změnami identity a jměním rodičů.

Jennifer Flavinová a Sylvester Stallone, kteří jsou manželé od roku 1997, spolu mají tři dcery. Jejich vztah sice v roce 2022 prošel krizí, kdy se Stallone dopustil nevěry a Flavinová podala žádost o rozvod, ale po měsíci se oba usmířili. Stallone později uvedl, že tato zkušenost pro něj byla „probuzením“ a přiměla ho dát rodinu na první místo.

19. května 2023

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Jsou hollywoodské děti častěji trans? Stalloneho manželka má vlastní teorii

Bývalá modelka Jennifer Flavinová (57) vzbudila pozornost svými výroky na téma dětí vyrůstajících v prostředí zábavního průmyslu. Podle manželky herce Sylvestera Stalloneho postrádají „strukturu“,...

28. října 2025  15:07

TikToker a kouč zemřel ve věku 25 let. Poslední video nahrál v den smrti

Zemřel TikToker, influencer a finanční kouč Ben Bader. Bylo mu 25 let. Zprávu o úmrtí oznámila na sociálních sítích jeho přítelkyně Reem a později také rodina. Poslední video nahrál v den své smrti.

28. října 2025  13:18

Co je s hvězdou seriálu Báječná léta? Herce vyhodili před třemi lety

Fred Savage (49), bývalý dětský idol známý ze seriálu Báječná léta, zažil v posledních letech tvrdý pád. V roce 2022 byl po obviněních ze sexuálního obtěžování vyhozen z rebootu seriálu, který...

28. října 2025  10:02

Jak tohle zvládají? Jan Musil s partnerem si pořídili devět psů

Tak tohle už je pořádná rodina. Moderátor Jan Musil má dvě dcery, čtyři vnoučata a devět psů! K tomu se svým partnerem Jakubem krmí každou kočku, která se zatoulá na jejich pozemek. Zdálo by se, že...

28. října 2025

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

28. října 2025

Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala

Herečka Francia Raisa, která před lety darovala ledvinu Seleně Gomezové, se po delší době vyjádřila k přetrvávajícím spekulacím o jejich údajné roztržce. V novém rozhovoru označila zprávy o napětí...

27. října 2025

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

27. října 2025  11:55

Sociální sítě jsou jako kafe, když si ho nedám, je mi líp, říká Ester Geislerová

Premium

Ester Geislerová je herečka, vizuální umělkyně, máma dvou dětí a kurátorka projektu Terapie sdílením, který díky ní dostává mnoho uměleckých forem. Jejím relaxem je kosmetika. „Hodně pracuju, ale...

27. října 2025

Nelly Furtado končí po 25 letech s koncertováním, roky ji kritizují kvůli nadváze

Kanadská zpěvačka Nelly Furtado (46) oznámila, že po pětadvaceti letech končí s koncertováním. Nadále se chce věnovat hlavně skládání písniček pro sebe i pro jiné interprety, jak tomu bylo i doposud....

27. října 2025  9:50

Máme sex i během dne, říká moderátorka Loganová. S manželem znovu našli vášeň

Britská moderátorka BBC Sport a bývalá gymnastka Gabby Loganová (52) promluvila o intimním životě s manželem Kennym (53). V minulosti oba dva čelili zdravotním problémům a problémy ve vztahu měli i...

27. října 2025  8:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Charisma si za peníze nekoupíte, říká Vagnerová. Herečka promluvila i o lásce

Herečka Hana Vagnerová (42) musela k lásce k módě dospět. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na svůj vztah k oblékání v době dospívání a prozradila, že dnes si na sebe moc ráda vezme krásné šaty a...

27. října 2025

Takhle se ke mně nikdy žádný muž nechoval, říká Žilková o vztahu s Hubačem

„Mám nechat vidět ramínka od podprsenky pod tím overalem nebo je schovat?“ ptala se Veronika Žilková, která v Divadle Broadway zkouší černou komedii Dokud nás smrt. Přinesl ji tam její partner...

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.