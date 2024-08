Stallone popřál manželce k narozeninám archivní sexy fotkou v plavkách

„Všechno nejlepší k narozeninám mé manželce Jennifer. Podle mě i našich dětí jsi absolutně úžasná! Navždycky tě milujeme,“ napsal Sylvester Stallone na Instagram a přidal několik archivních fotek se svou třetí ženou. Na jedné z nich pózují oba jen v plavkách na lodi.

Podobně popřála svému muži k narozeninám před měsícem také Flavinová. I ona sdílela několik společných fotek ze společné minulosti, včetně té, na které je zachycen jejich první manželský polibek.

V roce 2022 podala Jennifer Flavinová žádost o rozvod a chtěla ukončit jejich tehdy již pětadvacetileté manželství, během něhož se jim se Stallonem narodily tři děti. Tvrdila, že její muž úmyslně rozhazuje peníze a plýtvá manželský majetek, což má nepříznivý ekonomický dopad na jejich jmění. Požadovala také odškodnění a rozdělení většiny majetku ve svůj prospěch. Později se usmířili a modelka žádost po měsíci stáhla.

Stallone a Flavinová se vzali v květnu 1997, mají spolu dcery Scarlet (22), Sistine (26) a Sophii (28). Herec se loni rozhodl využít zájem publika o šmírování v domácnostech slavných a pustil do svého domova televizní kamery, jako to před lety udělal klan Kardashianových Jennerových. V reality show The Family Stallone představil jeden z nejlépe placených hollywoodských herců celou svou rodinu a ukázal, jak to u nich doma funguje. Během natáčení pro dcery například najal příslušníky speciálních sil námořnictva Spojených států (Navy SEALs), aby je trénovali v sebeobraně.

Herec byl už dvakrát ženatý. Z prvního manželství s fotografkou Sashou Czackovou, kterou si vzal v roce 1974 a rozvedl se s ní o jedenáct let později, má syna Seargeoha (45). Jeho nejstarší syn Sage zemřel v roce 2012 ve věku 36 let. Herec a filmař se nepředávkoval drogami, jak původně spekulovala média. Podle pitevní zprávy bylo hlavní příčinou úmrtí kornatění neboli ateroskleróza věnčitých tepen srdce. Toxikologický test byl negativní.

S druhou manželkou, kolegyní Brigitte Nielsenovou, Stallone děti neměl. Vzali se v roce 1985 a jejich manželství vydrželo dva roky.

Americký herec, scenárista a režisér s italskými kořeny, Sylvester „Sly“ Stallone se narodil jako nechtěné dítě italského kadeřníka Franka a mladičké barové tanečnice Jackie. Newyorskému rodákovi osud moc dobré karty nerozdal – od porodu měl poškozený nerv v obličeji a potíže s mluvením. „Přišel jsem na svět poznamenaný na celý život,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů s tím, že byl v dětství slabý a neduživý a musel snášet časté posměšky spolužáků.

Když mu bylo patnáct let, upoutal ho v kině film s názvem Herkules. „Tehdy jsem se rozhodl, že chci vypadat jako on. Začal jsem s tvrdým tréninkem a nic už mě nikdy nezastavilo,“ vzpomínal Stallone, kterému se herecké role zpočátku nehrnuly a tak vzal na začátku kariéry za vděk i rolí v soft pornu Večírek u Kitty a hřebců (1970). Později se proslavil především rolemi boxera Rockyho Balboa a veterána z Vietnamu Johna Ramba.