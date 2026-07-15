Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí

Herečka na Instagramu sdílela video, které je reklamou na její vlastní značku sexy spodního prádla. Scéna začíná záběrem na balkoně, kde Sydney odhodí kožešinový kabát a následně pózuje v bílém krajkovém modelu.
Mnozí fanoušci tento její počin obratem zahrnuli komplimenty. Někteří ji obratem přirovnali k postavě Cassie – „modelce“ z OnlyFans, kterou Sydney hrála v nedávno ukončeném seriálu Euphoria. Jiní naopak vyjádřili doporučení, že by se herečka měla zaměřit na náboženství a „najít Ježíše“.
Tento příspěvek přišel krátce po oznámení nominací na ceny Emmy, které se pro fanoušky Sydney a Cassie stalo nepříjemným překvapením. Na ocenění v kategorii Herečka ve vedlejší roli dramatického seriálu totiž osmadvacetiletá blondýnka nedosáhla. Úspěšnější byla její herecká kolegyně Zendaya, která obdržela nominaci na nejlepší herečku v hlavní roli.
Její postavy se mezitím zastal producent Sam Levinson. Příběh dívky, která se živí prodejem lechtivých fotek, podle něj rozhodně stál za zpracování. „OnlyFans dnes vydělává stejnou měrou jako Hollywood. Není to žádná bokovka, je to obrovský trh. Pro mnoho mladých dívek se tento obor stává lákavou alternativou ke klasické práci,“ uvedl v pořadu Real Time with Bill Maher. „Přišlo mi, že tato touha po rychlém zbohatnutí, to je zajímavé téma k prozkoumání.“
Příběh Cassie není v seriálu vyobrazen v nikterak pozitivním světle; dívka nakonec skončí jako prostitutka. Levinson se zpětně domnívá, že i to mohlo u některých diváků vyvolat nespokojenost. „Naše pojetí je poměrně kritické. Tahle práce člověka duševně vyčerpá, činí jej závislým na lajcích a externí validaci,“ říká.
Sama herečka si nicméně před časem pohrávala s myšlenkou profilu na OnlyFans, a dle svých slov proto chápe, proč se příběh její postavy vyvíjel právě takto. „Cassie skutečně potřebuje neustálou pozornost od ostatních,“ uvedla Sydney Sweeney v nedávném rozhovoru pro Vanity Fair. „Neumí se mít ráda, pokud nemá přízeň okolí. Takže chápu, proč se ve třetí sérii dostala tam, kam se dostala.“
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28. ledna 2026