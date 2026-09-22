Svléká se a vydělává. Sweeney přišla o tisíce fanoušků, ale konto jí roste

První její velká role přišla v seriálu Euforie, přičemž od té doby je herecká kariéra Sydney Sweeney čím dál úspěšnější. Zatímco v první sérii dostávala zhruba 25 tisíc dolarů za epizodu, ve druhé postoupila na 350 tisíc dolarů, načež ve třetí sérii už se její výdělek vyšplhal na rovných 800 tisíc dolarů za epizodu.
Významně na sebe upozornila v roce 2018, a to v seriálu Příběh služebnice, kde hrála klidnou Eden. Kromě dalšího seriálu Bílý lotos si zahrála také v poměrně výdělečných filmech, jako byly Madam Web, S tebou nikdy nebo Pomocnice.
Přestože jí herecké role vynesly značné jmění, v současnosti webem Celebrity Net Worth odhadované již na 50 milionů dolarů, devětadvacetiletá Sydney Sweeney se nebrání ani nejrůznějším dalším výdělkům. Velká část z nich přitom zahrnuje odhalování vlastních křivek.
K předvádění vlastní značky sexy spodního prádla se nyní přidalo i účinkování v reklamách. Kampaň pro společnost Novig, která vyvíjí aplikaci pro sportovní sázky, zahrnuje odhalené pózy, na nichž si herečka zakrývá své vnady sportovním náčiním. Mnozí výslednou reklamu odsoudili jako lacinou parodii na skutečný sport, za což herečka sklízí kritiku od profesionálních sportovkyň i některých fanoušků.
„Nepopsatelně mě to frustruje. Jak je možné, že monetizace ženského těla a sexualizace ženského sportu i v současnosti stále prochází?“ nechala se slyšet například plavkyně a čtyřnásobná olympijská medailistka z Austrálie Ariarne Titmusová. „Je to jako kopanec do obličeje pro každou ženu, která sportu poctivě zasvětila svůj život, a všem opravdovým sportovním fanynkám.“
Po zveřejnění kampaně zjevně podobné pocity rezonovaly i u hereččiných fanoušků. Jen během následujících tří dní se z jejího profilu na Instagramu odhlásilo přes 200 tisíc sledujících, byť jde o sotva jedno procento z celkového počtu 25 milionů.
„Kampaň měla zábavnou ideu a její koncept je prostý: neřešit balast a soustředit se ryze na sport. Je v tom sebevědomí, humor a hravost,“ vyjádřila se k záměru reklamy Sydney Sweeney, která se k firmě Novig připojila také v roli strategické partnerky a akcionářky.
Absencí „balastu“ se v tomto případě myslí to, že na rozdíl od jiných sázkových společností platforma Novig nepodporuje „sázení na války, smrt a politiku“, jako je tomu kupříkladu v populární aplikaci Polymarket. „Jen vy, vaše sázky a sport,“ říká Sweeney, zatímco pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá fotbalovým míčem.
Nejde ostatně o první kontroverzní reklamu, v níž mladá herečka účinkovala. Loni v srpnu vzbudila rozporuplné reakce s upoutávkou na džíny značky American Eagle, a to konkrétně kvůli doprovodnému sloganu „Sydney Sweeney Has Great Jeans“. Vzhledem k tomu, že je Sydney modrooká blondýnka, totiž někteří lidé v přesmyčce tohoto sloganu – slovo „jeans“ (džíny) má stejnou výslovnost jako „genes“ (geny) – vnímali rasistický podtext.
„Tahle reakce mě upřímně překvapila. Šla jsem do toho proto, že miluju džíny a konkrétně tuhle značku,“ uvedla později herečka v rozhovoru pro magazín People. „Nepodporuji názory, které si někteří lidé rozhodli s kampaní spojovat. Přisuzují mi motivy a nálepky, které zkrátka neodpovídají skutečnosti.“
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28. srpna 2026