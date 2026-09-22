Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svléká se a vydělává. Sweeney přišla o tisíce fanoušků, ale konto jí roste

Autor:
  10:32
Americká herečka a modelka Sydney Sweeney je známá nejen svými rolemi, ale i skrze stabilně narůstající množství kontroverzí. Nedávno proti sobě poštvala profesionální sportovkyně, když se svlékla pro reklamu na sportovní sázení. Přestože přišla o fanoušky, její konto pořád roste.

První její velká role přišla v seriálu Euforie, přičemž od té doby je herecká kariéra Sydney Sweeney čím dál úspěšnější. Zatímco v první sérii dostávala zhruba 25 tisíc dolarů za epizodu, ve druhé postoupila na 350 tisíc dolarů, načež ve třetí sérii už se její výdělek vyšplhal na rovných 800 tisíc dolarů za epizodu.

Sydney Sweeney spojila v nové kampani sportovní motivy s provokativním reklamním konceptem. (září 2026)
Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky spodního prádla a doplňků SYRN (srpen 2026).
Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky spodního prádla a doplňků SYRN (srpen 2026).
Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky spodního prádla a doplňků SYRN (srpen 2026).
44 fotografií

Významně na sebe upozornila v roce 2018, a to v seriálu Příběh služebnice, kde hrála klidnou Eden. Kromě dalšího seriálu Bílý lotos si zahrála také v poměrně výdělečných filmech, jako byly Madam Web, S tebou nikdy nebo Pomocnice.

Sydney Sweeney v reklamě pro aplikaci Novig na Times Square v New Yorku (15. zářé 2026)

Přestože jí herecké role vynesly značné jmění, v současnosti webem Celebrity Net Worth odhadované již na 50 milionů dolarů, devětadvacetiletá Sydney Sweeney se nebrání ani nejrůznějším dalším výdělkům. Velká část z nich přitom zahrnuje odhalování vlastních křivek.

K předvádění vlastní značky sexy spodního prádla se nyní přidalo i účinkování v reklamách. Kampaň pro společnost Novig, která vyvíjí aplikaci pro sportovní sázky, zahrnuje odhalené pózy, na nichž si herečka zakrývá své vnady sportovním náčiním. Mnozí výslednou reklamu odsoudili jako lacinou parodii na skutečný sport, za což herečka sklízí kritiku od profesionálních sportovkyň i některých fanoušků.

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

„Nepopsatelně mě to frustruje. Jak je možné, že monetizace ženského těla a sexualizace ženského sportu i v současnosti stále prochází?“ nechala se slyšet například plavkyně a čtyřnásobná olympijská medailistka z Austrálie Ariarne Titmusová. „Je to jako kopanec do obličeje pro každou ženu, která sportu poctivě zasvětila svůj život, a všem opravdovým sportovním fanynkám.“

Po zveřejnění kampaně zjevně podobné pocity rezonovaly i u hereččiných fanoušků. Jen během následujících tří dní se z jejího profilu na Instagramu odhlásilo přes 200 tisíc sledujících, byť jde o sotva jedno procento z celkového počtu 25 milionů.

„Kampaň měla zábavnou ideu a její koncept je prostý: neřešit balast a soustředit se ryze na sport. Je v tom sebevědomí, humor a hravost,“ vyjádřila se k záměru reklamy Sydney Sweeney, která se k firmě Novig připojila také v roli strategické partnerky a akcionářky.

Absencí „balastu“ se v tomto případě myslí to, že na rozdíl od jiných sázkových společností platforma Novig nepodporuje „sázení na války, smrt a politiku“, jako je tomu kupříkladu v populární aplikaci Polymarket. „Jen vy, vaše sázky a sport,“ říká Sweeney, zatímco pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá fotbalovým míčem.

Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)

Nejde ostatně o první kontroverzní reklamu, v níž mladá herečka účinkovala. Loni v srpnu vzbudila rozporuplné reakce s upoutávkou na džíny značky American Eagle, a to konkrétně kvůli doprovodnému sloganu „Sydney Sweeney Has Great Jeans“. Vzhledem k tomu, že je Sydney modrooká blondýnka, totiž někteří lidé v přesmyčce tohoto sloganu – slovo „jeans“ (džíny) má stejnou výslovnost jako „genes“ (geny) – vnímali rasistický podtext.

„Tahle reakce mě upřímně překvapila. Šla jsem do toho proto, že miluju džíny a konkrétně tuhle značku,“ uvedla později herečka v rozhovoru pro magazín People. „Nepodporuji názory, které si někteří lidé rozhodli s kampaní spojovat. Přisuzují mi motivy a nálepky, které zkrátka neodpovídají skutečnosti.“

28. srpna 2026
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Nedvěd se před svatbou s Rolins zbavil „přespávacího“ bytu. Vydělal miliony

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Bývalý fotbalistka Pavel Nedvěd (54) a zpěvačka Dara Rolins (53) staví vilu v Itálii a další v pražské Divoké Šárce. Kromě toho ale Nedvěd vlastnil i luxusní mezonetový byt na Malé Straně, kam si...

22. září 2026

Svléká se a vydělává. Sweeney přišla o tisíce fanoušků, ale konto jí roste

Sydney Sweeney spojila v nové kampani sportovní motivy s provokativním...

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney je známá nejen svými rolemi, ale i skrze stabilně narůstající množství kontroverzí. Nedávno proti sobě poštvala profesionální sportovkyně, když se svlékla...

22. září 2026  10:32

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod...

22. září 2026

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

22. září 2026

Láska princezny Astrid štvala celou zemi. Král těžce hledal, kdo by ji oddal

Svatební den princezny Astrid a Johana Martina Fernera 12. ledna 1961

Sestra zesnulého norského krále Haralda měla mnoho společného s britskou princeznou Margaret. Církev i veřejnost se obávaly, že sňatek princezny Astrid poškodí rodinu. Její rozhodnutí vdát se za...

22. září 2026  5:30

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes,...

22. září 2026

Máme takovou jinou komunikaci, říká Anna Polívková o italském manželovi

Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)

Herečka Anna Polívková (47) se před dvěma lety tajně vdala za svého italského přítele. V Show Jana Krause uvedla na pravou míru, co její manžel dělá, i jak si osvojil češtinu a co se mu u nás nejvíc...

22. září 2026

Talent, kokain, skandály. Pak zažil Robin Williams zlom, přišla nouze a temné myšlenky

Premium
Robin Williams na snímku z roku 2010

Herec Robin Williams měl pověst milého chlapíka s bezelstným výrazem malého dítěte a bezbřehým smyslem pro humor. Pod touto slupkou se ale skrývalo rozervané nitro a skandální soukromý život.

21. září 2026

Kaia krátce před Presleyho smrtí prolomila mlčení. Jeho závislost dopadla i na ni

Děti topmodelky Cindy Crawfordové Kaia a Presley měli smlouvu s modelingovou...

Modelka a herečka Kaia Gerberová přišla o staršího bratra Presleyho, který zemřel ve věku 27 let. Přibližně měsíc před jeho smrtí otevřeně popsala, jak jeho dlouholetý boj se závislostí ovlivnil...

21. září 2026  16:28

Herečka Donna Millsová je v 85 letech na OnlyFans. Odvážnější fotky nevylučuje

Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles

Americká herečka Donna Millsová, známá především jako intrikánka Abby Cunninghamová ze seriálu Knots Landing, si letos v červenci založila účet na platformě OnlyFans. Fanouškům nabízí pohled do svého...

21. září 2026  10:21

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kvůli otcově demenci šla na testy. Dcera Bruce Willise se bojí o své zdraví

Rumer Willisová a její sestry Scout a Tallulah

Rumer Willisová, nejstarší dcera herce Bruce Willise a herečky Demi Moore, se ve svých osmatřiceti letech intenzivně zabývá otázkou svého zdraví. Vzhledem k onemocnění, kterým trpí její otec a...

21. září 2026  9:01

Kevin Costner randí s koučkou životního stylu, která je o 31 let mladší

Kevin Costner (2026)

Americký herec Kevin Costner (71) se podle zahraničních médií dal dohromady se čtyřicetiletou koučkou životního stylu Jennifer Milburnovou. Oficiálně vztah zatím nepotvrdili. Paparazzi je ale...

21. září 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde