Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

  13:10
Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým manažerem zpěváka Justina Biebera. Nový pár, o kterém se týdny spekulovalo, byl poprvé veřejně zachycen při romantických chvílích.
Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické chvilky v podzimním Central Parku (New York, 4. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Sydney Sweeney si s novým partnerem Scooterem Braunem vyšla na procházku po podzimním New Yorku. Podle fotografií, které získal server Page Six, si pár užíval poprvé společné romantické chvíle na veřejnosti. V Central Parku se herečka a manažer pod stálým dohledem bodyguarda objímali a líbali.

Je to poprvé, co si dvojice projevila otevřeně náklonnost i na veřejnosti. Herečka, která se brzy objeví v hlavní roli boxerky v novém filmu Christy, kvůli kterému přibrala třináct kilo, si na newyorské rande oblékla bundu s kožešinovým lemem a modré džíny.

Hudební producent vyrazil na dostaveníčko v parku v tmavě modré bundě, tmavých džínách, hnědých mokasínách a s baseballovou čepicí na hlavě.

Scooterovi Braunovi padla herečka do oka na červnové svatbě zakladatele Amazonu Jeffa Bezose a jeho partnerky Lauren Sánchezové v Benátkách. O pár týdnů později společně strávili společně prodloužený víkend u jezera v Kalifornii. Fotografové je také o měsíc později zachytili na večeři v jedné z losangeleských restaurací.

Od září se Sweeney a Braun společně ukazovali bok po boku častěji. Braun se zúčastnil i zářijové oslavy 28. narozenin herečky a navštívil spolu s ní a jejími rodiči jednu z nejznámějších atrakcí v Los Angeles – Universal Studios Hollywood, kde skutečná filmová studia doplňuje zábavní park.

Sydney Sweeney byla v minulosti zasnoubená s Jonathanem Davinem, s nímž se rozešla v březnu 2025. Chodili spolu sedm let.

Scooter Braun, který spolupracoval či spolupracuje například se zpěváky Justinem Bieberem, Arianou Grande nebo Demi Lovato, je rozvedený. Z manželství s Yael Cohenovou má tři děti. Rozvedli se v roce 2022.

