Sydney Sweeney si s novým partnerem Scooterem Braunem vyšla na procházku po podzimním New Yorku. Podle fotografií, které získal server Page Six, si pár užíval poprvé společné romantické chvíle na veřejnosti. V Central Parku se herečka a manažer pod stálým dohledem bodyguarda objímali a líbali.
Je to poprvé, co si dvojice projevila otevřeně náklonnost i na veřejnosti. Herečka, která se brzy objeví v hlavní roli boxerky v novém filmu Christy, kvůli kterému přibrala třináct kilo, si na newyorské rande oblékla bundu s kožešinovým lemem a modré džíny.
Hudební producent vyrazil na dostaveníčko v parku v tmavě modré bundě, tmavých džínách, hnědých mokasínách a s baseballovou čepicí na hlavě.
Scooterovi Braunovi padla herečka do oka na červnové svatbě zakladatele Amazonu Jeffa Bezose a jeho partnerky Lauren Sánchezové v Benátkách. O pár týdnů později společně strávili společně prodloužený víkend u jezera v Kalifornii. Fotografové je také o měsíc později zachytili na večeři v jedné z losangeleských restaurací.
Od září se Sweeney a Braun společně ukazovali bok po boku častěji. Braun se zúčastnil i zářijové oslavy 28. narozenin herečky a navštívil spolu s ní a jejími rodiči jednu z nejznámějších atrakcí v Los Angeles – Universal Studios Hollywood, kde skutečná filmová studia doplňuje zábavní park.
Sydney Sweeney byla v minulosti zasnoubená s Jonathanem Davinem, s nímž se rozešla v březnu 2025. Chodili spolu sedm let.
Scooter Braun, který spolupracoval či spolupracuje například se zpěváky Justinem Bieberem, Arianou Grande nebo Demi Lovato, je rozvedený. Z manželství s Yael Cohenovou má tři děti. Rozvedli se v roce 2022.