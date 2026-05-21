Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Autor:
  8:13
Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie, kterou hraje Sydney Sweeney. Ta pokračuje ve své kariéře na OnlyFans a natáčí čím dál extrémnější obsah. Pro některé diváky je už děj seriálu za hranou.
Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

„Co to má být?“ nebo „Jsem z toho už unavený.“ Tak znělo jen pár komentářů na sociálních sítích po odvysílání posledního dílu seriálu Euforie.

Cassie se v něm ocitá před zásadním rozhodnutím. Dostane nabídku role v seriálu LA Nights od showrunnerky Patty, kterou hraje Sharon Stone. Ta jí ale stanoví jasnou podmínku - pokud chce roli získat, musí smazat svůj účet na OnlyFans.

Patty její tvorbu zároveň označí za „novou formu feminismu“ a naznačí, že ji chce dostat pryč ze sexbyznysu. Cassie nabídku přijme, ale rozhodnutí ji začne vnitřně rozkládat.

Situaci komplikuje i její vztah s Natem, kterého hraje Jacob Elordi. Když mu Cassie volá kvůli podpoře a on telefon nezvedá, nakonec svůj profil smaže. Později ji ale čeká další šok. V záhadném balíčku jí přijde jeho useknutý prst se snubním prstýnkem.

Dramatický vývoj čekal i postavu Rue Bennettové v podání Zendayi. V emotivní scéně se setká s Jules, kterou hraje Hunter Schaferová, a přizná jí: „Přemýšlím, že chci mít děti a chci se probouzet vedle někoho, koho miluju.“ Jules ji ale odmítne s tím, že žije ve fantazii a konverzace skončí hádkou.

Závěr epizody pak nechal diváky s dalším otazníkem. Rue dostane úkol vykrást trezor a při cestě autem jen těsně unikne kafastrofální nehodě. Když se jí podaří vystoupit z vozu, uvidí u silnice hořící keř. Tato biblická symbolika pak uzavírá celou epizodu.

Nové díly seriálu Euforie mají premiéru každou neděli na HBO a HBO Max, finále série je naplánováno na 31. května.

21. května 2026  8:13

