Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

„Co to má být?“ nebo „Jsem z toho už unavený.“ Tak znělo jen pár komentářů na sociálních sítích po odvysílání posledního dílu seriálu Euforie.
Cassie se v něm ocitá před zásadním rozhodnutím. Dostane nabídku role v seriálu LA Nights od showrunnerky Patty, kterou hraje Sharon Stone. Ta jí ale stanoví jasnou podmínku - pokud chce roli získat, musí smazat svůj účet na OnlyFans.
Patty její tvorbu zároveň označí za „novou formu feminismu“ a naznačí, že ji chce dostat pryč ze sexbyznysu. Cassie nabídku přijme, ale rozhodnutí ji začne vnitřně rozkládat.
Situaci komplikuje i její vztah s Natem, kterého hraje Jacob Elordi. Když mu Cassie volá kvůli podpoře a on telefon nezvedá, nakonec svůj profil smaže. Později ji ale čeká další šok. V záhadném balíčku jí přijde jeho useknutý prst se snubním prstýnkem.
Dramatický vývoj čekal i postavu Rue Bennettové v podání Zendayi. V emotivní scéně se setká s Jules, kterou hraje Hunter Schaferová, a přizná jí: „Přemýšlím, že chci mít děti a chci se probouzet vedle někoho, koho miluju.“ Jules ji ale odmítne s tím, že žije ve fantazii a konverzace skončí hádkou.
Závěr epizody pak nechal diváky s dalším otazníkem. Rue dostane úkol vykrást trezor a při cestě autem jen těsně unikne kafastrofální nehodě. Když se jí podaří vystoupit z vozu, uvidí u silnice hořící keř. Tato biblická symbolika pak uzavírá celou epizodu.
Nové díly seriálu Euforie mají premiéru každou neděli na HBO a HBO Max, finále série je naplánováno na 31. května.
15. ledna 2026