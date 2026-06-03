Sydney Sweeney zveřejnila krátce po odvysílání závěrečné epizody třetí řady seriálu Euforie na Instagramu sérii zákulisních fotografií.
Na snímcích je představitelka Cassie Howardové zachycena v několika výrazných kostýmech a stylizacích, které se do finální podoby seriálu buď vůbec nedostaly, nebo byly použity jen okrajově. Nechybějí odvážné módní kreace, extravagantní převleky ani fotografie s kolegy z natáčení.
Mezi nejdiskutovanější patří červeno-bílé kostkované bikiny v retro pin-up stylu, noční košilka z jedné z Cassiiných nejintimnějších scén, kontroverzní kožený outfit s obojkem, který fanoušci přezdívali „psí kostým“ (anglicky puppy costume), záběry ve svatebních šatech po boku postavy Natea Jacobse a také společné fotografie s jeho představitelem Jacobem Elordim a dalšími členy hereckého obsazení.
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Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky
Největší pozornost však vzbudil samotný popisek. Sweeney k obsáhlé galerii připojila krátkou větu „It’s called... acting“, kterou mnozí fanoušci i média interpretují jako reakci na dlouhodobou kritiku, jež se kolem její postavy a explicitnějších scén v seriálu objevovala. Herečka tím podle komentujících připomněla, že kontroverzní momenty i nahota jsou součástí její profesionální práce a hereckého výkonu.
Příspěvek během několika hodin nasbíral miliony reakcí a tisíce komentářů. Řada fanoušků ocenila její smysl pro humor i nadhled, jiní znovu otevřeli diskusi o tom, nakolik byly některé šokující linky seriálu pro děj samotný opravdu nutné.
Třetí řada Euforie uzavřela celý příběh. Tvůrce Sam Levinson po finále potvrdil, že šlo o poslední sérii kritiky i diváky oceňovaného projektu.
Sydney Sweeney je americká herečka, která se proslavila především rolí Cassie Howardové v seriálu Euforie. Diváci ji však mohou znát také ze seriálů Bílý lotos (The White Lotus), Příběh služebnice (The Handmaid’s Tale) nebo z filmů S tebou nikdy (Anyone but You) a Pomocnice (The Housemaid). Za své herecké výkony získala několik prestižních nominací včetně nominací na cenu Emmy.