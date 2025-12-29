Exmanžel Jennifer Anistonové se oženil s herečkou mladší o 23 let
Americký herec, režisér a scenárista Justin Theroux má za sebou jedno neúspěšné tříleté manželství. V roce 2018 se rozvedl s hollywoodskou herečkou Jennifer Anistonovou. Po pěti letech si našel novou lásku, herečku Nicole Brydon Bloomovou. Herec z filmu Beetlejuice Beetlejuice a hvězda seriálu Pozlacený věk se zasnoubili v srpnu 2024 v Itálii, vzali se po roce. „Potom, co jsem byl kdysi ve velmi veřejném vztahu, musím říct, že je mnohem zábavnější v takovém vztahu nebýt,“ dodal s narážkou na vztah s hvězdou seriálu Přátelé.
Hvězda Stmívání Kristen Stewartová si vzala scenáristku, zvažují děti
Hvězda filmové série Stmívání Kristen Stewartová si vzala scenáristku Dylan Meyerovou, se kterou se seznámila v roce 2013. Obřad ve velmi uvolněném duchu se konal v mexické restauraci Casita Del Campo v Los Angeles, kde se následně konala i bujará svatební hostina. Ženy společně plánují založení rodiny. Kristen Stewartová kdysi po tříletém vztahu s hereckým kolegou Robertem Pattinsonem zjistila, že ji přitahují i ženy a oznámila, že je bisexuální. V minulosti chodila například se zpěvačkou Soko, se svou asistentkou Alicií Cargileovou, či hudebnicí St. Vincent a modelkou Stellou Maxwellovou.
Zpěvačka Tereza Mašková se provdala za svého manažera
Zpěvačka Tereza Mašková se v roce 2021 zasnoubila se slovenským producentem Oliverem Žilákem. Svatbu dlouho odkládali i kvůli zpěvaččině boji s bulimií, ale letos se konečně uskutečnila. Mezi hosty na veselce byl například i herec Marek Lambora. Tereza se vdávala v klasických bílých šatech, svatební hosté měli na sobě často růžovou barvu, která korespondovala s vlasy nevěsty. Terezin manžel Oliver jí zároveň dělá manažera. „Nejprve jsme si mysleli, že se nám podaří práci a soukromý život od sebe oddělit, ale ono to nejde. Samozřejmě, že se občas poštěkáme, ale každá bouře vždycky nakonec přejde,“ prozradila Mašková.
Autorka Zápisníku alkoholičky si podruhé vzala stejného muže
Michaela Duffková se vdávala podruhé. Spisovatelka, která je sedm let abstinující alkoholičkou, si vzala exmanžela Ondřeje Duffka. „Manželství. Kdyby mi někdo před dvanácti lety řekl, že jednou napíšu tento post, nevěřila bych mu. Tolik jsme toho prošli. Tolik jsme toho přestáli. A přesto, nebo možná právě proto, jsme tady. Spolu. Naše cesta nebyla rovná, ani jednoduchá. Byla plná terapie, odpuštění, růstu, pochyb i lásky,“ napsala na Instagram k fotografiím ze svatby. Michaela Duffková se k závislosti na alkoholu propila za několik měsíců, po narození své dcery, když zapíjela svoji nespokojenost. S Ondřejem Duffkem nyní vede společně centrum, kde pomáhají lidem v boji se závislostí.
I David Duchovny se ženil podruhé. Vzal si o 33 let mladší herečku
Americký herec, režisér a scenárista David Duchovny se po téměř šesti letech randění tajně oženil s přítelkyní Monique Pendleberryovou. Dali se dohromady v roce 2017, vztah si však nechávali spíše pro sebe a na veřejnosti se spolu objevovali pouze vzácně. Hvězda seriálu Akta X byla v letech 1997 až 2014 ženatá s herečkou Téou Leoniovou. Mají spolu dvě děti, syna Kyda Millera a dceru Madelaine West, která si zahrála například v seriálech Zabiják bolesti a Smrt v Karibiku. Krátce po jejich rozchodu v roce 2008, Duchovny absolvoval odvykací kúru kvůli závislosti na sexu. V léčebně strávil více než měsíc.
Moderátor Tomáš Zástěra ukázal fotky své sexy nevěsty
Moderátor Tomáš Zástěra si vybral pro svou svatbu datum 25. 5. 2025. Vzal si dlouholetou přítelkyni Andreu, se kterou má ročního syna Matyáše. Jeho choť má z předchozího vztahu šestiletého syna Eliota. „Toto je má žena Andrea Zástěrová,“ napsal moderátor k společné svatební fotografii na Instagramu.
Moderátor si získal obrovský fanklub během vysílání reality show Survivor. Z toho se rekrutuje i jeho nyní už manželka Andrea, která ho oslovila na sociální síti poté, co se vrátil domů z natáčení. Přestože loni oslavil pětačtyřicetiny, na otcovství se těšil. „Je pravda, že po čtyřicítce se energie trochu vytrácí, ale já si myslím, že je to i o hlavě. Podle mě je potřeba být s dětmi tak, aby z nich člověk mohl čerpat energii, a když mu ji začnou vysávat, předat je partnerce,“ řekl.
Modelka Daniela Zálešáková si na Mauriciu vzala o 32 let staršího podnikatele
Modelka a bývalá Miss Daniela Zálešáková se provdala za Josefa Smolíka, s nímž je už víc než čtyři roky zasnoubená. Svatba se uskutečnila na pláži na ostrově Mauricius v magickém datu 25. 5. 2025. Po svatebním obřadu v angličtině následoval koktejl, pak večeře, krájení dortu, první tanec a večer uzavřela ohnivá show. Svatební kytici chytila ženichova dcera.
Na svatbě byla řada známých hostů jako Andrea Verešová, Dominika Myslivcová nebo Kazma. Záběry ze svatby zveřejnila na svém Instagramu prezidentka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko, v jejíž soutěži pojmenované tehdy Miss Face Czech Republic v roce 2017 skončila Zálešáková na třetím místě. Stránky bulváru potom plnila díky tomu, že žila v polyamorním vztahu s mužem a ženou naráz.
Demi Lovato se vdávala v šatech od návrhářky Vivienne Westwoodové
Zpěvačka Demi Lovato se provdala za kanadského skladatele Jordana „Jutese“ Lutese, s nímž je od roku 2022. Celý obřad si pečlivě nazkoušeli den předem. Demi se vdávala v perleťově bílých šatech od návrhářky Vivienne Westwoodové. Zpěvačka se prohlašuje za nebinární osobu a v minulosti vyžadovala onikání. Před dvěma lety se ale vrátila k ženskému rodu, protože pro ni bylo „vyčerpávající lidem stále vše vysvětlovat“.
Sidovskému a Vítkovi přál k svatbě například zpěvák Boy George
Zpěvák Pavel Vítek je s producentem Janisem Sidovským už 38 let, z toho 19 let byli v registrovaném partnerství. Nyní se mohli vzít oficiálně před starostou. Svatba proběhla opět na Karlštejně v pondělí, tedy v den, kdy je hrad veřejnosti uzavřen. Mezi hosty byli například Dana Morávková s manželem Petrem Maláskem, Roman Vojtek s manželkou, manželé Tomešovi, Monika Absolonová, Vendula Pizingerová, Aleš Cibulka s partnerem Michalem Jagelkou a řada dalších herců a zpěváků.
Sidovský a Vítek byli jedni z prvních, kteří uzavřeli registrované partnerství. Registrovali se 3. června roku 2006 po devatenácti letech vztahu. Po dalších devatenácti letech se letos rozhodli uzavřít nový svazek kvůli změně zákona, která jim umožňuje mít společné jmění.
Václav Upír Krejčí se tajně podruhé oženil
Václav Upír Krejčí je opět ženáč. Vzal si přítelkyni Lucii Kruckou. Svatba v rodinném kruhu byla na hradě Zvíkov. „Lucinka a Upírek jsou manželé. S radostí vám oznamujeme, že jsme 21. 6. 2025 tajně na hradě Zvíkov v kruhu rodinném, my dvě zamilované hrdličky Lucinka a Upírek, vstoupili do stavu manželského,“ stojí na svatebním oznámení.
Za svědky šly děti nevěsty Natálie a Petr. Herec má za sebou jedno nevydařené manželství. Poté, co si jeho žena Zuzana našla nového partnera, chtěl skoncovat se životem. V létě 2022 posilněný alkoholem usedl večer za volant auta a o chvíli později havaroval. V pořadu Showtime na Primě nevyvrátil, že měla bouračka souvislost s rodinnou situací.
Dcera Michala Suchánka Berenika přijala příjmení po dědečkovi
Herečka Berenika Suchánková se ve snaze předejít spekulacím bulváru svěřila fanouškům na sociální síti, že se vdala. S manželem je bude pojit příjmení, které dosud nenosil ani jeden z nich. „Ano, vdala jsem se,“ oznámila herečka. Jejím manželem se stal fotograf Radek Úlehla. Po svatbě ale nebude nosit jeho příjmení. Rozhodla se pro rodné příjmení své matky - Šrettrová. „Mám silný vztah k mojí mamince a vím, jak těžce se svého rodného příjmení vzdávala – kvůli té své osudové lásce. A mě napadlo, že bychom ten rod Šrettrů mohli zase oživit. Nějakým způsobem vzdát čest. A proto jsem se hlavně já rozhodla jmenovat Šrettrová,“ vysvětlila.
Hold chtěla vzdát především svému dědečkovi. „Čestmír Šrettr je tatínek mojí maminky a byl by můj dědeček. Muž s velkým M – malíř, grafik a ředitel Východočeské galerie v Pardubicích. Byl to čestný chlap, kterého nezkřivil ani režim, naopak. Byl milující manžel, který za svojí osudovou láskou odešel pár měsíců po ní,“ vysvětlila s tím, že příjmení přijal i její manžel.
Herec Marek Němec se ženil podruhé
Herec Marek Němec, známý ze seriálů Modrý kód nebo Zoo, je opět ženatý, vzal si svou partnerku Petru Hebkou. Svatba se konala 25. června. Jedná se o hercovo druhé manželství. Novomanželé se na Instagramu podělili o fotografie z mimořádného dne. „Zatím z dálky... po explozi… Ještě nevíme, co se stalo, ale stalo se to. Blízcí byli s námi. A my s mou ŽENOU Petrou měli krásnej den,“ napsal Němec. Seriálový herec s Petrou tvoří pár tři roky.
Podle snímků se obřad konal na zahradě, nevěsta měla dlouhé bílé šaty, ženich bílý oblek. Marek Němec požádal přítelkyni o ruku během dovolené v Itálii minulý rok v létě. Petra Hebká má z předchozího vztahu dvě děti, dceru Natálii a syna Patrika. Herec má s bývalou manželkou Johanou syna Matěje a dceru Rozárku.
Svatební obřad miliardáře Bezose trval 25 minut, zazpíval Bocelliho syn
Jako o „svatbě století“ se mluvilo v souvislosti s třídenními oslavami svazku miliardáře Jeffa Bezose a novinářky Lauren Sanchezové. Dvojice si své sliby řekla na ostrově San Giorgio Maggiore. Na oslavě v Benátkách mezi hosty nechyběli Bill Gates, Oprah Winfreyová nebo Ivanka Trumpová. Svatební hostinu odstartoval Mateo Bocelli, syn italského tenoristy Andrey Bocelliho, písní Elvise Presleyho Can’t Help Falling in Love With You. Oslavy, jejichž náklady se odhadují v přepočtu na více než jeden a čtvrt miliardy korun, vyvrcholily večírkem v bývalé středověké loděnici.
Mezi 250 hosty byli i Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, jordánská královna Ranija, Kris Jennerová a Kim a Khloe Kardashianovy a návrháři Dolce & Gabbana, kteří se postarali o šaty nevěsty. Jeff Bezos se s Lauren Sanchezovou zasnoubil v roce 2023, čtyři roky po rozpadu svého pětadvacetiletého manželství s MacKenzie Scottovou.
Václav Klaus mladší provdal dceru. Vnučka exprezidenta si vzala sportovce
Kateřina Klausová si vzala o dva roky mladšího českého reprezentačního házenkáře Tomáše Pirocha. Vnučka exprezidenta Václava Klause a dcera politika Václava Klause mladšího a její partner si řekli ano v luxusním hotelu The Grand Mark Prague. Na svatební hostině se podávalo tradiční menu, hovězí vývar a svíčková. Svou vnučku přišli v její velký den podpořit i exprezident Václav Klaus s manželkou Livií, která je už desetinásobnou babičkou.
Svatba se konala v hotelu The Grand Mark Prague v Hybernské ulici v Praze. V minulosti si jej k pobytu zvolily i slavné hollywoodské celebrity jako Johnny Depp, Gérard Depardieu, Woody Allen nebo zpěvačka Beyoncé.
Oženil se i trenér Martin Košťál z televizního pořadu Extrémní proměny
Martin Košťál si vzal svou dlouholetou partnerku Nikolu Lukáčovou. Trenér známý z televizního pořadu o hubnutí s názvem Extrémní proměny, se s novinkou pochlubil svým sledujícím na sociálních sítích. S partnerkou jsou už deset let, mají dvě dcery, sedmiletou Viktorku a pětiletou Emičku. Martina Košťála si televizní diváci oblíbili v pořadu Extrémní proměny, ve kterém pomáhá v roli průvodce a trenéra extrémně obézním lidem zásadně změnit život.
Vdala se i herečka Barbora Mudrová ze seriálu Ulice, obřad vedl herec Martin Myšička
Herečka Barbora Mudrová, kterou proslavila role mrchy Áji v nekonečném nováckém seriálu Ulice zveřejnila fotku ze svatby na sociální síti a poděkovala herci Martinu Myšičkovi za krásnou řeč, kterou pronesl během obřadu. Obřad proběhl na zahradě, na které byly položeny koberce. Ženich i nevěsta byli bosí. Herečka měla bílý crop top a dlouhou bílou sukni, k tomu svatební kytici z lučního kvítí a červený květ ve vlasech. Barbora si vzala Martina dva roky po zásnubách, které proběhly na Bali. Mají spolu tříletého syna Kristiána.
Zpěvačka Charli XCX se v Londýně provdala za bubeníka skupiny The 1975
Anglická zpěvačka Charlotte Emma Aitchisonová, která vystupuje pod jménem Charli XCX, si vzala bubeníka skupiny The 1975 George Daniela. Extravagantní zpěvačka se vdávala v krátkých bílých šatech s dlouhým závojem od Vivienne Westwoodové. Svatba byla až překvapivě tradiční a jednoduchá. Zpěvačka si partnera vzala na radnici v londýnské čtvrti Hackney. Na obřad pozvali dvacet členů rodiny a nejbližších přátel. Nechyběli ani členové skupiny The 1975. Charli XCX prozradila, že ženich se během obřadu neubránil dojetí.
Z Egypta do Grónska. Moderátor Petr Vágner měl netradiční svatební cestu
Petr Vágner a Silvie Vlčková si na svatbu v Česku vybrali jako spousta párů magické datum 25. 5. 2025. Svatební slib si vyměnili v Egyptě. „S Laskonkou milujeme egyptskou historii, pyramidy, mytologii a Egypt vlastně stál i na začátku našeho vztahu. Proto jsme se nakonec rozhodli, že si náš druhý obřad uspořádáme právě tady,“ prozradil moderátor.
Na svatební cestu vyrazili novomanželé na netradiční místo – do Grónska. Romantiku tak vystřídaly extrémní podmínky za Severním polárním kruhem v zemi hor, ledovců a fjordů. „Vybrali jsme si Grónsko, tedy naprosto ideální místo, které opět – po loňské cestě v Pyrenejích – prověří náš vztah, tentokrát už vlastně naše manželství,“ řekl Vágner.
Mel B ze Spice Girls se potřetí vdala, vzala si výrazně mladšího kadeřníka
Melanie Brownová ze skupiny Spice Girls, ve které vystupovala pod přezdívkou Mel B, se vdávala potřetí. Svého o čtrnáct let mladšího partnera, kadeřníka a vlasového stylistu Roryho McPheeho si vzala po šestiletém vztahu. Romantický svatební obřad se uskutečnil v Katedrále svatého Pavla v Londýně, druhý pak v Maroku.
Brownová je potřetí vdaná. V letech 1998 až 2000 byla manželkou tanečníka Jimmyho Gulzara, se kterým má šestadvacetiletou dceru Phoenix Chi. V letech 2007 až 2017 byla vdaná za amerického televizního producenta Stephena Belafonteho. S tím nyní společně sdílejí péči o třináctiletou dceru Madison. Z krátkého poměru s hercem Eddiem Murphym má zpěvačka ještě osmnáctiletou dceru Angel Iris, která se nyní identifikuje jako muž. Všechny děti se matčiny třetí svatby zúčastnily.
Dcera Steva Jobse si vzala britského olympionika
Dcera zesnulého zakladatele Applu Steva Jobse Eve Jobsová se po tříletém vztahu provdala za britského olympijského jezdce Harryho Charlese. Pár utajovanou třídenní svatbu zorganizoval v anglickém Cotswoldsu. A rozhodně na ní prý nešetřil – jen úvodní pěvecké vystoupení mělo stát 28 milionů korun. Jobsová a Charles se světem sdíleli radost z manželství slovy: „Jsme svoji! Byl to ten nejkouzelnější týden oslav!“
Svatba byla soukromá a pro hosty platilo přísné pravidlo zákazu používání telefonů. Třídenní oslavy přilákaly řadu významných hostů, mezi nimiž nechyběla bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová, dcera miliardáře Billa Gatese Jennifer, či dcera hudebníka Bruce Springsteena Jessica. Slavnostní večer zahájil soukromý koncert Eltona Johna, jehož honorář měl dosáhnout v přepočtu 28 milionů korun. Po něm následoval koncert kanadského hudebníka Kaytranady.
Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku
Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi jinými například herec Marek Lambora či herečka Eliška Křenková. Jediný syn politika Tomia Okamury si svou partnerku Kristínu vzal po devítiletém vztahu. Ženich zvolil ve svůj velký den stylové bílé kalhoty a vestu, nevěsta měla bílé dlouhé šaty na ramínka a ozdobené rozpuštěné vlasy.
Svatební obřad se konal na zámeckém nádvoří, novomanželé se pak projeli lodičkou po jezírku a následovala zahradní svatební hostina a večerní party. Ruyova maminka Mia je Japonka, jeho otec Tomio je napůl Japonec z otcovy strany. I když Ruy mnohdy s otcovými politickými názory nesouhlasí, rodinu vždy naplno podporuje a tak stál po boku svého táty například také při volbách v roce 2017.
Výtvarnice Eliška Podzimková si vzala dlouholetou přítelkyni
Animátorka, ilustrátorka a fotografka Eliška Podzimková a producentka Julie Soffer se vzaly. Jsou spolu přes devět let. Na sociálních sítích se pochlubily vícero fotkami a videi. „Tenhle den on repeat prosím. Děkujeme za vás všechny kolem nás. Milujem. A miluju tě, miluj mě, Julie,“ napsala na Instagram výtvarnice, která si změnila jméno na profilu na Eliška Soffer Podzimek. Julie měla ve svatební den bílé krajkové minišaty, Eliška bílou košili a krémovou vestu a kraťasy. Na svatbě nechyběl zpěv, zábava s přáteli, koncert na louce či skákání do bazénu.
Obě ženy doufají, že jednou budou mít absolutně stejná práva jako většinová společnost. „Jsme rodinné typy a chceme manželství i děti. Dřív jsem chodila s kluky a vím, že láska je pořád stejná. Tak proč nemůžou být stejná i práva? Štve nás, že jsme politické téma a jak hodně se o nás mluví, protože pak se jenom všechno obrací proti nám,“ uvedla Julie Soffer.
Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení
Herec Daniel Krejčík si vzal svého přítele Jiřího Vymětala. „Vzali jsme se. 8. 8. 2025. Ve 13:13 jsme si řekli ‚ano‘. Já a Jířa. Na poli u boží muky, s výhledem na Svatý Kopeček. Jen my. A ti nejbližší. Žádná pompéznost. Přijeli jsme na kole. Oddávalo nás ticho, příroda a paní matrikářka. Hosty dělali zajíci. A naštěstí nikde žádný kombajn,“ prozradil herec.
Na sociálních sítích se pak pochlubil i druhou svatbou. S ředitelem školy se po několika týdnech od první veselky vzali také v kostele, v bývalém církevním zařízení Červený kostel v Olomouci. Oddávala je farářka Martina Viktorie Kopecká, známá televizním divákům z taneční show StarDance.
Známý kadeřník Libor Šula si vzal svého partnera. Dva muži, jedna láska, napsal
Kadeřník Libor Šula, kterého si televizní diváci mohou pamatovat také jako moderátora někdejšího televizního pořadu Nahá jsi krásná, oznámil, že si vzal svého dlouholetého partnera Petera Hrnčiara. „Prostě dva muži, jedna láska, jeden život. Jsem nesmírně šťastný, že po mém boku stojí právě on – chlap, který mě miluje, chrání a dává mi obrovskou sílu, abych mohl být tím, kdo opravdu jsem,“ napsal Libor Šula k svatební fotografii s partnerem, Slovákem Peterem (za svobodna Hrnčiarem, nyní Šulou).
„Díky svobodě, kterou máme, díky zemi, ve které žijeme, můžeme svou lásku ukázat beze strachu a být prostě jen dva obyčejní lidé, kteří se 29. srpna 2025 prostě vzali! Šulovi,“ dodal kadeřník. Fotkami zásnubního prstenu se partneři pochlubili už o Vánocích roku 2019. „Moje láska, nejlepší muž. Miluji ho,“ uvedl tehdy podnikatel.
Bývalka mladého Beckhama se vdala. Herečka Moretzová si vzala modelku
Chloë Grace Moretzová si vzala modelku Kate Harrisonovou. Herečka a modelka spolu začaly chodit v roce 2018, zasnoubení oznámily 1. ledna letošního roku a poslední srpnový víkend se konala svatba. Chloë v minulosti několik let randila například také s nejstarším synem Davida a Victorie Beckhamových Brooklynem. Tříletý vztah byl jako na houpačce. Buď se rozcházeli, nebo si naopak veřejně vyjadřovali lásku. Dvakrát oznámili konec vztahu, v srpnu 2018 se dali potřetí dohromady, v roce 2019 se pak definitivně rozešli.
Patrick Schwarzenegger si vzal modelku Abby
Americký herec Patrick Schwarzenegger si vzal modelku Abby Championovou. „Ano“ si řekli při romantickém obřadu u jezera ve státě Idaho, obřad se konal na útesu s výhledem na jezero Coeur d’Alene. Mezi hosty nechyběl Patrickův otec Arnold Schwarzenegger. Bývalý Guvernér Kalifornie na svatbu přišel s exmanželkou Marií Shriverovou.
Schwarzenegger a Championová se dali dohromady v roce 2015, zásnuby oznámili v prosinci roku 2023. „Navždy a navěky,“ napsali tehdy k příspěvku na Instagramu. Začátkem letošního roku se Schwarzenegger svěřil, že svatba měla být už dříve. Herec ale získal roli Saxona Ratliffa ve třetí řadě seriálu Bílý lotos a proto museli veselku odložit.
Selena Gomezová si vzala bisexuálního producenta
Zpěvačka Selena Gomezová si vzala hudebního producenta Bennyho Blanca. Svatba se odehrála v Santa Barbaře v Kalifornii, počasí však novomanželům příliš nepřálo. Mrholilo a tak vše probíhalo pod velkými stany. Na místě byla také zvýšená bezpečnostní opatření, za což Gomezová s Biancem zaplatili přes 300 tisíc dolarů. Na svatbě bylo 170 hostů. Nechyběla zpěvačka Taylor Swift, zpěvák Ed Sheeran, herci Martin Short, Steve Martin, komik Eric Andre a další známé osobnosti.
Gomezová a Blanco se znali již několik let, v roce 2019 natočili singl I Can’t Get Enough. Dohromady se dali o čtyři roky později. V té době byla zpěvačka už pět let sama a věřila, že to tak zůstane. Dokonce měla v plánu si v pětatřiceti letech adoptovat dítě, které by sama vychovávala. „Prostě to přijde, když to nejméně čekáte,“ řekla pak o novém vztahu. V prosinci loňského roku pár oznámil zasnoubení.
Martin Hranáč se oženil, vzal si partnera původem z Karibiku
Martin Hranáč, který se proslavil v reality show Vyvolení si vzal Jesseho Hackshawa pocházejícího z Karibiku. „Jessík je pohodář, kliďas,“ řekl Hranáč. I když se vzali, odmítá ho nazývat manželem. „Mně je úplně jedno, jestli jsem uzavřel partnerství, registrované partnerství… Já nikdy nepovažoval za nutné, aby manželství bylo pro všechny,“ řekl to, co hlásá už delší dobu.
Pro své názory a fakt, že nakonec tohoto institutu stejně využil, mu po svatbě chodily nenávistné zprávy. „Nejvíc mě odsoudila LGBT komunita, že prý jsem pokrytec. Protože využívám toho, co oni pro nás vydobyli, a přitom je odsuzuji. Ale pojďme si říct, kdo dneska není pokrytec. Pokrytec je každý, kdo žije v paneláku a nevolí komunisty,“ myslí si Hranáč.
Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec
Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde se Stella narodila, přestože vyrůstala v Los Angeles. „Vidět svou dceru oblečenou jako nevěstu bude jeden z nejkrásnějších okamžiků mého života,“ řekl herec ještě před obřadem pro magazín Hola!
Svatba byla v opatství Retuerta Le Domaine, starém klášteře, který se nachází na rozlehlém vinařském pozemku ve španělském Valladolidu. Mezi hosty byly dcery Baracka Obamy, Stellina nevlastní sestra Dakota Johnsonová s babičkou, filmovou hvězdou Tippi Hedrenovou nebo Stingova manželka, producentka a režisérka Trudie Stylerová.
Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna
Také ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu života. Anthony Laborde alias Klíčník se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou, se kterou tvoří pár už šestnáct let a mají spolu syna. „Ano na celý život,“ napsal Laborde na Instagramu. Jeho manželka Gaëlle zvolila v den svatby bílé šaty zdobené krajkou s úzkými ramínky a hlubokým výstřihem. O několik hlav menší herec vysoký 120 centimetrů oblékl elegantní béžový oblek a bílou košili.
V roce 2019 přivítali partneři na svět syna. Pro Gaëlle to bylo první dítě, Anthony má z předchozího vztahu ještě šestnáctiletou dceru. Přesto, že má Anthony zdravotní handicap, dokáže si užívat naplno života ve všech směrech. Sportuje, má rodinu, miluje cestování a rád vyráží do společnosti.
Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba přišla po čtrnácti letech
Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká a moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s tím přišel Vojta. Že už nastal ten správný čas se vzít. A já jsem nadšeně přikývla,“ uvedla Lecká. „Dozrál ten správný čas. Chtěli jsme, aby to bylo jen o nás. Málokomu jsme to říkali. Věděli to jen nejbližší. Drželi jsme to v tajnosti do poslední chvíle. Rozhodli jsme se společně, že nechceme monstrózní svatbu a peníze raději investujeme jinam. Třeba do cestování,“ řekla Iva.
„I přesto, že to bylo malé, soukromé a klidné, byl to nejkrásnější společný den. Užili jsme si to i společně se synem Tobiášem a jsme rádi, že nám vyšlo i nádherné počasí a vykouklo na nás podzimní sluníčko,“ dodala moderátorka.
Jsem šťastná, říká Nývltová o svatbě s Ramadanem. V Česku ale neplatí
Také zpěvačka Kamila Nývltová a její snoubenec Eddie Ramadan se letos vzali. Jejich syrská svatba ovšem v Česku neplatí a příští rok proto budou mít ještě jednu. S podnikatelem Eddie Ramadanem, který pochází ze Sýrie, ale od malička žije s rodinou v Česku, čekají přírůstek do rodiny. A rovnou dvojčata.
Nývltová se za partnerem přestěhovala do Plzně. „Žiji v baráčku a jsem moc spokojená. Přítel je Syřan, ti jsou hodně pro rodinu, takže i u nich mám zázemí. Navíc jsou na mě pyšní, což je moc krásné,“ říká zpěvačka, která má na YouTube také pořad o pečení a v Plzni si otevřela svůj první stánek se zmrzlinou Natoč to s Kamilou! Ramadan se věnuje zahraničnímu obchodu a je bratrem kuchařky Hibi Ramadanové, která soutěžila v reality show Hell’s Kitchen Česko.
Cibulka a Jagelka si po 25 letech vztahu řekli své ano také na Staroměstské radnici
Moderátor Aleš Cibulka a dabér Michal Jagelka, jeden z nejznámějších a nejstabilnějších párů české mediální scény, se vzali v Praze 4. prosince. Termín obřadu nebyl zvolen náhodně – právě tímto dnem si připomínají výročí svého seznámení, které sahá až do roku 2000.
Obřad se konal v pravé poledne na Staroměstské radnici, na místě, které má pro Aleše Cibulku i Michala Jagelku zvláštní význam. Právě zde v roce 2007 uzavřeli registrované partnerství.
Na místo přijeli černou limuzínou, z níž vystoupili i se svým pejskem Tobiášem. Za svědkyně jim šly někdejší televizní hlasatelka Marie Retková a herečka a dabérka Jitka Ježková. Obřad vedl současný primátor Prahy Bohuslav Svoboda.