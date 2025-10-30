Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Autor:
  18:19
Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s tím přišel Vojta. Že už nastal ten správný čas se vzít. A já jsem nadšeně přikývla,“ uvedla Lecká.
Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích. | foto: soukromý archiv moderátorů

Na svatbě bylo veselo.
Moderátoři Iva Lecká a Vojta Efler si řekli své ANO na zámečku v Praze....
Spokojená rodinka pár chvil po obřadu.
Svatební dort si novomanželé dali v pohodlí domova ke kávě.
18 fotografií

Jak sami říkají, znají se mnohem déle, než jsou spolu. Chvíli jim totiž trvalo, než se skutečně dali dohromady. Jejich cesty dlouho jen běžely vedle sebe, než se proťaly, ale o to více si teď jeden druhého užívají. Oba se narodili v severních Čechách, potkali se ale až v jednom z pražských rádií.

Na svatbě bylo veselo.

„V té době jsem dělala Ranní show na Hitrádiu City a vystřídala za mikrofonem několik kolegů, ale až s Vojtou to vydrželo tak dlouho. Ani jeden z nás by tehdy asi nečekal, že spolu jednou budeme. A dnes jsme si dokonce po čtrnácti společných letech řekli ano. Hezky jsme si soužití prověřili a teď jen zpečetili,“ sdělila pro iDNES.cz moderátorka.

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.
Na svatbě bylo veselo.
Moderátoři Iva Lecká a Vojta Efler si řekli své ANO na zámečku v Praze. Nechyběl samozřejmě anii syn Tobiáš, který maminku odvedl k oltáři.
Spokojená rodinka pár chvil po obřadu.
18 fotografií

Oba se shodli na tom, že nechtějí velkou veselku s desítkami hostů. Raději zvolili komornější variantu, která jim vyhovovala. Účastnili se jí svědci a podívat se přišlo na jejich ano jen pár nejbližších, kteří o ní věděli. Většina lidí ale o svatbě neměla ani tušení, proto pro ně teď bude překvapením, přestože o ní dnes již novomanželé v minulosti otevřeně mluvili.

„Teď dozrál ten správný čas. Chtěli jsme, aby to bylo jen o nás. Málokomu jsme to říkali. Věděli to jen nejbližší. Drželi jsme to v tajnosti do poslední chvíle. Rozhodli jsme se společně, že nechceme monstrózní svatbu a peníze raději investujeme jinam. Třeba do cestování,“ říká Iva.

„I přesto, že to bylo malé, soukromé a klidné, byl to nejkrásnější společný den. Užili jsme si to i společně se synem Tobiášem a jsme rádi, že nám vyšlo i nádherné počasí a vykouklo na nás podzimní sluníčko,“ dodala moderátorka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

30. října 2025  18:19

Přátelství z „placu“ jsou zvláštní. Hvězdy Mladé krve o škádlení i výcviku s pistolí

Premium

Kriminální seriál Mladá krev svedl dohromady herečky Julii Issu a Simonu Lewandowskou. A z kolegyň se staly kamarádky. Kromě současné práce na seriálu mají společnou i řadu dalších věcí, mezi které...

30. října 2025

Hackeři změnili jméno Macronové v daňových záznamech na mužské Jean-Michel

První dáma Francie Brigitte Macronová (72) se stala obětí hackerského útoku, při němž bylo její jméno v osobním daňovém účtu změněno na mužské Jean-Michel. Informoval o tom její šéf kanceláře Tristan...

30. října 2025  11:30

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

30. října 2025  11:29

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

30. října 2025  10:55

Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let

Mezinárodní soutěže Miss Universe se letos poprvé v její historii zúčastní i dvě dámy starší čtyřiceti let. Oběma je 42 a jedna zastupuje Rwandu, druhá ostrov Bonaire, který patří Nizozemsku. Horní...

30. října 2025  9:51

Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Felix Slováček (82) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o manželce Dagmar Patrasové (69) i o hudbě. Skladatel a dirigent, známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista, podpořil svou...

30. října 2025  8:25

Vyšetřovatelka ze Zrádců 2 se učila „číst“ lidi v FBI

Soutěž Zrádci 2 je postavena na klamu a schopnosti ho odhalit. Vyhraje ten, kdo dokáže ostatní nejlépe přečíst a sám pro ně zůstane velkou neznámou. Soutěžící už sice vědí, že mezi sebou mají...

30. října 2025

Dokonce už začínám zapomínat berli, hlásí z Teplic herečka Alena Procházková

Advertorial

„Před čtrnácti lety mi Lázně Teplice doporučil lékař, který mi operoval kyčel,“ vypráví herečka Alena Procházková. Vrací se tam pravidelně, letos po reoperaci. Díky odborné péči se její kloub rychle...

30. října 2025

Tady se jde přes mrtvoly, srovnává natáčení doma a v zahraničí Gabriela Marcinková

Točila s Judem Lawem i s Madsem Mikkelsenem, s velkými zahraničními produkcemi. Od domácích natáčení se nelišily tolik v technickém zázemí jako v přístupu k hercům. „Ti lidé jsou úspěšní. To znamená,...

30. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Nejdůležitější je pro ni partnerství. Ale ani na manželství Michaela Maurerová nepohlíží svrchu. Kdyby ji partner, s nímž má sedmiletou dceru, požádal o ruku, neřekla by ne. „Je to instituce, která...

30. října 2025

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Premium

Živel. Ale také křehká citlivá duše, která ráda tráví čas sama se sebou. Proč herečka Erika Stárková, již proslavila role v seriálu Most!, ráda posouvá hranice a na co je v České republice nejvíc...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.