Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Jak sami říkají, znají se mnohem déle, než jsou spolu. Chvíli jim totiž trvalo, než se skutečně dali dohromady. Jejich cesty dlouho jen běžely vedle sebe, než se proťaly, ale o to více si teď jeden druhého užívají. Oba se narodili v severních Čechách, potkali se ale až v jednom z pražských rádií.
„V té době jsem dělala Ranní show na Hitrádiu City a vystřídala za mikrofonem několik kolegů, ale až s Vojtou to vydrželo tak dlouho. Ani jeden z nás by tehdy asi nečekal, že spolu jednou budeme. A dnes jsme si dokonce po čtrnácti společných letech řekli ano. Hezky jsme si soužití prověřili a teď jen zpečetili,“ sdělila pro iDNES.cz moderátorka.
Oba se shodli na tom, že nechtějí velkou veselku s desítkami hostů. Raději zvolili komornější variantu, která jim vyhovovala. Účastnili se jí svědci a podívat se přišlo na jejich ano jen pár nejbližších, kteří o ní věděli. Většina lidí ale o svatbě neměla ani tušení, proto pro ně teď bude překvapením, přestože o ní dnes již novomanželé v minulosti otevřeně mluvili.
„Teď dozrál ten správný čas. Chtěli jsme, aby to bylo jen o nás. Málokomu jsme to říkali. Věděli to jen nejbližší. Drželi jsme to v tajnosti do poslední chvíle. Rozhodli jsme se společně, že nechceme monstrózní svatbu a peníze raději investujeme jinam. Třeba do cestování,“ říká Iva.
„I přesto, že to bylo malé, soukromé a klidné, byl to nejkrásnější společný den. Užili jsme si to i společně se synem Tobiášem a jsme rádi, že nám vyšlo i nádherné počasí a vykouklo na nás podzimní sluníčko,“ dodala moderátorka.