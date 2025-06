Svatba Jeffa Bezose. Kdo je nová manželka a jak si rozdělí obří majetek?

Kdo je Jeff Bezos a kdo je Lauren Sanchezová?

Miliardář a do roku 2020 nejbohatší muž planety Jeff Bezos je spojen především s řetězcem Amazon.com, který původně založil v garáži a pak z původního knihkupectví dokázal udělat globální e-shop a lídra v cloudových službách, logistice a digitálním obsahu. Celým svým životem dokazuje, že s dostatečným kapitálem nic není nemožné. Další z jeho firem Blue Origin pořádá výlety do vesmíru. Je mu jednašedesát let.

Lauren Sanchezová je pětapadesátiletá americká novinářka s mexickými kořeny. Její vztah s Jeffem Bezosem trvá od roku 2018. Když se provalil jejich poměr, byla z toho aféra. Tato pohádka má však – alespoň zatím – šťastný konec. Poté, co se oběma podařilo rozvést s předchozími partnery, se v roce 2023 zasnoubili na jihu Francie. Ani na zásnubách se nešetřilo a oslav bylo hned několik. Svatba se koná v romantických Benátkách.

Protesty proti gigantické svatbě Jeffa Bezose

Muž, který založil Amazon, nyní zakládá další rodinu. A protože šéf takového kolosu si na velikost zjevně potrpí, bude to velká rodina. Novomanželé mají z předchozích vztahů dohromady sedm dětí.

Svatba se koná od 26. do 28. června v Benátkách, jsou to však jen oslavy, protože pár už byl úředně sezdán v USA. Svatební veselí zahrnuje několikadenní program s různými tematickými večírky. Jeden z nich bude ve velkolepém stylu inspirovaném postavou a filmem Velký Gatsby, což je podpořeno i tím, že mezi pozvanými jsou hlavní dvě hvězdy filmu Leonardo DiCaprio a Tobey Maguire.

Celkově se očekává až 250 hostů, mezi nimi jsou taková jména jako Oprah Winfreyová, Ivanka Trumpová, Orlando Bloom, Mick Jagger, Barbra Streisandová, Katy Perry, Lady Gaga, Kim Kardashianová a Khloé Kardashianová, Eva Longoria etc.

Nejvýznamnější svatba celebrit v Benátkách od sňatku George Clooneyho s Amal Alamuddin v roce 2015 je samozřejmě pro Benátky ekonomicky velmi výhodná. Podle The Daily Telegraph na ní kromě hoteliérů a restauratérů vydělají také řidiči vodních taxi a gondoliéři. A sám starosta Benátek Luigi Brugnaro prohlásil, že „přinese městu ekonomické výnosy v řádu milionů eur“.

Přesto je velká podívaná trnem v oku Benátčanů. Ve městě již několik měsíců probíhají protesty a kampaň „No Space for Bezos“, především kvůli sociálním a environmentálním dopadům svatby, která zabere velkou část historického centra. Poukazuje se také na Bezosovy investice do leteckého průmyslu. A to přesto, že se snoubenci podílejí na iniciativách pro záchranu planety a darovali 2 miliony eur na projekty zaměřené na ochranu benátské laguny.

Protest Greenpeace v Benátkách proti Bezosově svatbě. Na náměstí svatého Marka rozvinuli velký transparent s nápisem Když si můžeš pronajmout Benátky na svatbu, můžeš platit vyšší daně. Místní policie jej rychle složila a odvezla. Hnutí „No Space for Bezos“, které miliardáře obviňuje z toho, že představuje neudržitelný ekonomický model, vylepilo po celých Benátkách plakáty proti jeho svatbě s Lauren Sanchezovou.

Jak si manželé rozdělí obří majetek?

Jeff Bezos patří mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek aktuálně činí přes 220 miliard dolarů. Poté, co prošel nákladným rozvodem s bývalou manželkou MacKenzie Scott, během kterého přišel o část podílu z Amazonu, už je na svůj majetek opatrný. Oba partneři uzavřeli předmanželskou smlouvu a ponechávají si kontrolu nad svými stávajícími majetky. Lauře patří produkční společnost a má příjmy z mediální činnosti.

Co dělá Laura Sanchezová?

Pokud si žena bere šedesátiletého miliardáře, společnost má tendenci v ní vidět ziskuchtivou bestii, které jde jen o majetek, postavení, publicitu atd. Nic z toho však Laura Sanchezová zjevně nemá zapotřebí.

Pokud se o někom dá říct, že je renesanční člověk, pak je to právě ona. Její zanícení i veřejné zapojení by jí i Leonardo DaVinci mohl závidět. Je pilotkou a zakladatelkou společnosti Black Ops Aviation. Je také jednou ze dvou prvních novinářek, které v dubnu letošního roku letěly do vesmíru. Možná si tak i splnila vlastní dětský sen. Tomu předcházelo ještě vydání dětské knihy Moucha, která letěla do vesmíru (The Fly Who Flew to Space) z roku 2024, kterou deník New York Times označil za bestseller.

Laura Sanchezová a Kate Perry byly v dubnu 2025 součástí posádky mise NS-31. Let trval necelou čtvrthodinu a loď vystoupala těsně nad 100 km.

Laura je zjevně ženou mnoha talentů i povolání. Ze všeho nejvíce je však novinářka, moderátorka a podnikatelka a většinu života se pohybuje v zábavním průmyslu. Začínala sice jako sportovní moderátorka, později však moderovala i zprávy a taneční soutěže. Jako zpravodajka působí dosud, vystupuje v show Larryho Kinga nebo Good Day LA, podílí se na tvorbě televizních a filmových projektů.

Při tom všem si tato inspirativní žena našla čas na výchovu tří dětí. Je tedy jasné, že si ji Jeff nevybral jen pro krásnou tvář (v roce 2010 ji časopis People vybral mezi 50 největších krásek), ale že je mu srovnatelně aktivní a kreativní partnerkou.