Nová láska v 89 letech. Vdovec po Somersové randí s kolegyní své zesnulé ženy

Suzanne Somersová podlehla boji s rakovinou v říjnu 2023, pouhý den před 77. narozeninami – a zdálo se, že se Hamelův svět najednou úplně zastavil. Po zhruba osmnácti měsících truchlení ho ale fanoušci začali vídat po boku jiné ženy – herečky Joanny Cassidy (79).

Dohromady je dal prý Hamelův syn Stephen, který herečku náhodou potkal na filmové projekci. Věděl, že se znají z dřívějška – Cassidy totiž natáčela se zesnulou manželkou jeho otce v roce 1985 seriál Hollywoodské ženy.

Alan Hamel a Joanna Cassidy v Malibu (23. června 2025)

„Když bylo jasné, že Suzanne zbývá pár dní života, řekla mi: Nechci, abys po mé smrti truchlil. Výraz ‚truchlit‘ jsem nikdy předtím neslyšel. Řekl jsem: Takže myslíš, že bych neměl sedět doma a litovat se? Odpověděla: Chci, abys žil svůj život. Máš skvělý život. Máš skvělou rodinu. Máš skvělé přátele. Chci, abys žil svůj život,“ svěřil se Hamel magazínu People.

Vztah s kolegyní své zesnulé choti popisuje jako „skvělý“ a věří, že by ho jeho žena schválila: „Byla by ráda, že jsem šťastný.“

Joanna Cassidy má sama úspěšnou kariéru – zahrála si ve filmech jako Blade Runner nebo Falešná hra s králíkem Rogerem. A ačkoli se s Hamelem znají od 70. let, jejich nový vztah je podle ní pro oba plný překvapení. „Je to série objevů na obou stranách. A zatím si to moc užíváme,“ dodal Hamel.