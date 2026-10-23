Sex je pro pleť taky dobrá věc, říká osmdesátnice Susan Sarandonová

Proslavila se v roce 1975 ve dnes již kultovním snímku Rocky Horror Picture Show, kde ztvárnila postavu Janet Weissové. Dnes se může pyšnit účinkováním ve více než 170 filmech a televizních pořadech, Oscarem a nově i osmým křížkem na krku.
Záviděníhodná je nejen její kariéra, ale i vitální vzhled v takto pokročilém věku. Novináři se jí průběžně vyptávají, čemu za to vděčí, a herečka má zjevně jasno. „Chcete-li stárnout s grácií, mezi hlavní věci patří to, že nesmíte kouřit a možná ani příliš se smát, v normální míře cvičit, dobře se stravovat a nevystavovat se slunci,“ odpověděla během rozhovoru pro People v roce 2020.
Rodačka z newyorských Jackson Heights rovněž dříve uvedla, že i díky své „bdělosti“ vůči životu si s postupem věku snáze udržuje sebevědomý náhled na to, co si o ní myslí druzí. „Když vidím někoho s masivními plastickými zákroky, pro mě to není krása, ale zosobnění strachu. Je to nepěkné a o člověku to prozrazuje, že mu není příjemné něco, co se odehrává zcela přirozeně,“ říká. „Krása vychází z nitra, ze života s vděčností a z porozumění tomu, že nemáte co ovlivnit.“
Zároveň však přiznává, že si nechala provést drobnou liposukci v podoční oblasti a pod bradou. Vyhýbá se jen větším zákrokům, jako je botox, které by jí jakožto herečce mohly narušit její přirozenou mimiku. „Sex je pro pleť taky dobrá věc, ne?“ zavtipkovala v rozhovoru pro People.
Susan Sarandonová se všeobecně hlásí k aktivnímu životu; dle svých slov jezdí na kole, denně si dá půl hodiny na běžeckém páse a v minulosti se věnovala například i boxu.
Dává si však záležet také na kvalitní kosmetice. Je koneckonců jednou z tváří značky L’Oreal, a na letošním filmovém festivalu v Cannes se přihlásila konkrétně ke krému L’Oreal Paris Age Perfect Golden Age Soin Jour Rose.
„Používám na pleť olej a tónovaný ochranný krém proti slunci. I když naštěstí mám dobrou pleť, vrásky se mi rozhodně nevyhýbají, a s ubývajícím kolagenem se například rozhodně prohloubily ty pod očima. Stárnoucí pleť potřebuje něco, co se opravdu vstřebá, ale není mastné,“ vysvětluje herečka. „V tom je pro mě výhodou spolupráce s L’Oreal – vždy mám přehled o tom, co zrovna vyšlo. Pokaždé od nich chci poslat, co mají nového.“
Zdravou vizáž připisuje v neposlední řadě i tomu, že její strava obsahuje hodně antioxidantů, po menopauze vyřadila z jídelníčku většinu sacharidů a v minulosti bývala i vegetariánkou, přičemž na červené maso si doteď nepotrpí. Alkohol pije jen minimálně a vyhýbá se kouření. „Trocha vína s mírou zřejmě neuškodí, ale pokud pijete ve velkém, neprospívá to,“ dodává nakonec. „Jinak je to asi otázka dobrých genů, za které děkuji své matce.“