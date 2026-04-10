Anna Grundmanová (36) a její manžel, herec Jan Grundman (44), se čtyři roky po svatbě těší na svého prvního společného potomka. Šťastnou zprávu neoznámila přímo herečka, ale její blízká kamarádka a kolegyně Kristýna Leichtová.
„Když se vám podaří těhotenství spolu s nejkou,“ napsala v pátek na Instagram ke společné fotografii. „S Andulkou jsme na začátku roku vyrobily i sérií podcastů s názvem Kukátko: divadelní podcast, nejen o divadle. Potýkáme se už teď jen s technickými výzvami ohledně vydání, ale až na to přijdu, tak to hned půjde ven,“ dodala Leichtová.
Sama Grundmanová zatím radostnou novinu detailněji nekomentovala, ale podle reakcí okolí jde o velmi očekávanou událost. Zatím není jasné v kolikátém měsíci těhotenství herečka je. Ani kdy by se mělo miminko narodit.
Anna pochází ze známé rodiny, jejím otcem je herec a politik Martin Stropnický, bratrem politik Matěj Stropnický, děda Zdeněk Borovec byl známým textařem. Sama se vydala hereckou cestou a diváci ji znají jak z divadla, tak z televizních projektů. Proslavila se například v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hrála ztvárnila dceru doktora Dalibora Frynty v podání Jana Šťastného.
Martin Stropnický prozradil, že bude poprvé dědečkem, už v listopadu v pořadu Interview na ČT24. Na dotaz ohledně návratu do politiky odpověděl takto: „Jedna z mých mnoha dcer je v naději, takže budu drncat s kočárem.“
Grundmanová strávila část dětství v zahraničí, konkrétně v Portugalsku a Itálii, kde její otec působil jako diplomat. Po maturitě na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské v Praze vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou.
Během studia hostovala v Městském divadle Mladá Boleslav. Následně působila v Divadle pod Palmovkou a od roku 2019 je členkou Švandova divadla.