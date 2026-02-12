Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

  9:30
Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.
Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k Štěpánovi Kozubovi a sdílela zamilovaný vzkaz (11. února 2026) | foto: Instagram @barbarakanyzova

Barbara Kanyzová
„S tebou je náš život plný nových cest a krásných míst. Až s tebou chápu, jak silné a výjimečné může být pouto otce a dcery. S tebou je život mnohem chutnější a o pár chlupů radostnější. Velmi obdivuji s jakou pílí, vytrvalostí a nezlomností dokážeš dávat světu tolik radosti a kus sebe. Miluji tě,“ napsala Kanyzová na Instagramu.

Kanyzová je ostravská zpěvačka a skladatelka, která působila hlavně v Praze a Berlíně. Její písně jsou laděné do soulu, R&B, folku, jazzu a popu. Během covidové pandemie se podílela na live streamech komediální skupiny Tři Tygři a spolupracovala s hudebním seskupením Jiřího Krhuta a Štěpána Kozuba. Pracuje také v ostravském divadle Mír jako garderobiérka, rekvizitářka a příležitostná skladatelka hudby pro audiovizuální tvorbu.

11. února 2026 v 20:33
Herec a komik Štěpán Kozub si své soukromí střeží. V roce 2023 oznámil, že se po čtyřech letech manželství rozvedl se svou ženou, tanečnicí Barborou Drulákovou. Seznámili se během studia na konzervatoři, mají pětiletou dceru Anežku.

Tátovu smrt jsem nepřijal, po letech mě to dohnalo. Kozub i o dětství a rozvodu

Svatba se konala 31. srpna 2019, rozvodové papíry měli manželé podat čtyři roky poté, 1. srpna 2023. Soud je rozvedl koncem listopadu. Ani jeden z exmanželů se k rozpadu vztahu nechtěl vyjadřovat a důvody rozchodu si nechávali pro sebe. „Určitě se k věci nebudeme vyjadřovat,“ sdělila Kozubova manažerka.

Kozubova exmanželka Barbora Druláková platila v showbyznysu za paní Columbovou. Profesionální tanečnice svého manžela nedoprovázela téměř na žádných společenských akcích, nestála o mediální zájem a kdysi smazala na čas i své účty na sociálních sítích.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.