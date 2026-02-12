Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

„S tebou je náš život plný nových cest a krásných míst. Až s tebou chápu, jak silné a výjimečné může být pouto otce a dcery. S tebou je život mnohem chutnější a o pár chlupů radostnější. Velmi obdivuji s jakou pílí, vytrvalostí a nezlomností dokážeš dávat světu tolik radosti a kus sebe. Miluji tě,“ napsala Kanyzová na Instagramu.
Kanyzová je ostravská zpěvačka a skladatelka, která působila hlavně v Praze a Berlíně. Její písně jsou laděné do soulu, R&B, folku, jazzu a popu. Během covidové pandemie se podílela na live streamech komediální skupiny Tři Tygři a spolupracovala s hudebním seskupením Jiřího Krhuta a Štěpána Kozuba. Pracuje také v ostravském divadle Mír jako garderobiérka, rekvizitářka a příležitostná skladatelka hudby pro audiovizuální tvorbu.
Herec a komik Štěpán Kozub si své soukromí střeží. V roce 2023 oznámil, že se po čtyřech letech manželství rozvedl se svou ženou, tanečnicí Barborou Drulákovou. Seznámili se během studia na konzervatoři, mají pětiletou dceru Anežku.
Svatba se konala 31. srpna 2019, rozvodové papíry měli manželé podat čtyři roky poté, 1. srpna 2023. Soud je rozvedl koncem listopadu. Ani jeden z exmanželů se k rozpadu vztahu nechtěl vyjadřovat a důvody rozchodu si nechávali pro sebe. „Určitě se k věci nebudeme vyjadřovat,“ sdělila Kozubova manažerka.
Kozubova exmanželka Barbora Druláková platila v showbyznysu za paní Columbovou. Profesionální tanečnice svého manžela nedoprovázela téměř na žádných společenských akcích, nestála o mediální zájem a kdysi smazala na čas i své účty na sociálních sítích.