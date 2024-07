Syn tenisových legend Agassiho a Grafové hraje baseball, pochlubil se partnerkou

Jaden Gil Agassi zdědil po svých slavných rodičích talent, místo tenisové rakety ale bere do ruky na hřišti pravidelně baseballovou pálku a v rodném Las Vegas je považován za jednoho z nejlepších nadhazovačů.

Syn tenisových legend se na sociálních sítích kromě sportovních úspěchů chlubí rád také fotkami se sympatickou přítelkyní Catherine Holtovou, se kterou si i po dvou letech posílají vzájemně na Instagramu veřejné zamilované vzkazy.

Studentka nyní ukázala fotky z jejich společné návštěvy koňských dostihů poblíž San Diega, na kterých oba stojí před vchodem slavného dostihového závodiště Del Mar. Studentka má na sobě krátké letní šaty v pastelových barvách a velký klobouk, sportovec zvolil béžové šortky, lehkou květovanou košili a slaměný klobouček. „V dobré společnosti,“ napsala Catherine k fotce a přidala růžové srdíčko.

Jaden Agassi studoval na University of Southern California v Los Angeles. Od června hraje za Mahoning Valley Scrappers, univerzitní baseballový tým z Ohia. Catherine Holt před několika týdny oznámila, že v současné době promuje s titulem z fyziologie a sportovního managementu.

Rodiči Jadena jsou tenisové legendy Steffi Grafová a Andre Agassi. Němka Grafová ukončila profesionální kariéru 13. srpna 1999. O dva roky později se provdala za další legendu „bílého sportu“, Američana Aggasiho. Společně mají dvě děti, syna Jadena Gila, který se narodil jen čtyři dny po jejich svatbě a dceru Jaz Elle, která přišla na svět o dva roky později.

Grafová Agassiho zpočátku odmítala, ten jí však posílal milostné vzkazy prostřednictvím přátel a vypisoval si časy jejích tréninků na turnajích tak, aby se potkávali. Dohromady to dali až poté, co oba zvítězili na turnaji French Open v roce 1999. Ve stejném roce Grafová opustila profesionální tenis, třebaže se v té době pohybovala na nejvyšších příčkách žebříčku.

Steffi Grafová s manželem Andrém Agassim a jejich dětmi, synem Jadenem a dcerou Jaz (Miami, 2006)

Po dvouleté známosti se Agassi s Grafovou vzali v Las Vegas za přítomnosti nejbližších příbuzných a několika přátel. O rok mladší tenista byl v minulosti už jednou ženatý, od roku 1997 žil s herečkou a modelkou Brooke Shieldsovou.

Poté, co skončila s profesionálním tenisem, se Grafová věnovala charitativním programům zaměřeným na malé děti. Svého manžela podporovala až do konce jeho kariéry a sama hrála už pouze na exhibicích a na americké tenisové lize.

V jednom z rozhovorů prozradila, že Agassi se jí hned při první příležitosti zeptal, jestli uvažuje o rodině. „Když jsme šli poprvé na oběd do restaurace, Andre se mě přímo zeptal, jestli bych chtěla mít děti. ‚Ano,‘ řekla jsem. ‚Chci si je adoptovat!‘ Možná tenkrát zíral. Ale vyvinulo se to samozřejmě jinak,“ uvedla hvězda ženského tenisu devadesátých let pro magazín MyWay.

Do svého budoucího manžela se prý hned zamilovala. „Jakmile jsem připustila, že k němu něco cítím, byla to okamžitě láska. Vím, že mi naprosto rozumí. Ano, můj nejlepší přítel je Andre. Nikdy se nehádáme,“ prohlásila Steffi Grafová.

Bývalá tenisová královna a vítězka dvaadvaceti grandslamových turnajů žije s rodinou v Las Vegas, odkud pochází její manžel. Tenista zde před svatbou koupil rozlehlé sídlo za více než 23 milionů dolarů.

VIDEO: Agassi a Grafová mají spolu syna a dceru: