Stalkerka Martha ze seriálu o sexuálním obtěžování se bojí chodit ven

„Mluvím s ní pravidelně. Upřímně řečeno, není na tom vůbec dobře. Je stále zavřená ve svém bytě. Neví, co má dělat, trápí se. Je z toho všeho opravdu zničená. Bojí se i jen jít sama ven a nakoupit si,“ prozradil právník Richard Roth během rozhovoru v talkshow Piers Morgan Uncensored.

V seriálu Sobík Martha (hraje ji Jessica Gunningová) agresivně pronásleduje stand up komika Donnyho Dunna (ztvárnil ho přímo autor scénáře Richard Gadd). Upne se na něj jen proto, že jí prokázal laskavost a choval se k ní na rozdíl od ostatních lidí mile. Žena je majetnická a násilnická, pronásleduje ho, posílá mu stovky SMS a e-mailů a v jednu chvíli ho dokonce sexuálně napadne.

Žena ze Skotska, která údajně inspirovala postavu Marthy v seriálu Sobík (Baby Reindeer). (25. dubna 2024)

Gadd vytvořil seriál na základě svého původního divadelního představení. Tvrdí, že seriál se zakládá na pravdě a vyobrazené události se mu skutečně staly. Harveyovou však jako skutečnou verzi Marthy nikdy veřejně nejmenoval.

Krátce po květnové premiéře seriálu nicméně Harveyová přijala pozvání do pořadu moderátora Pierse Morgana, kde tvrdila, že právě ona má být skutečnou stalkerkou, o které Gadd seriál napsal. Tvrdila ale, že v Gaddově verzi nebyl příběh vyprávěn podle skutečnosti.

„Považuji to za dost neslušné. Připadá mi to popravdě velmi děsivé a misogynní,“ řekla Morganovi. „Lidé mi volají a ptají se, co se to děje a zda je to všechno pravda. Je to naprosto příšerné,“ dodala, když popisovala, jak na seriál reagovalo její okolí.

V červnu zažalovala Harveyová Netflix o více než 170 milionů dolarů. V žalobě tvrdí, že její vztah s Richardem Gaddem nebyl streamovací platformou nikdy řádně prošetřen a že sdělení na začátku první epizody, ve kterém je uvedeno, že se jedná o skutečný příběh, je lživé.

V reakci na její žalobu zástupce Netflixu uvedli, že se hodlají „důrazně bránit a budou stát za Richardem Gaddem, který má právo vyprávět svůj osobní příběh“.

VIDEO: Trailer k seriálu Sobík (Baby Reindeer):