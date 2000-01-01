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Soutěžící Love Island Česko & Slovensko 2026
Autor: Oneplay
„Jsem otevřená tomu, že v Love Islandu poznám svého budoucího partnera. Určitě by měl být vyšší než já, protože jsem sama hodně vysoká. Obecně mám ráda snědší typy, ale líbí se mi i vysocí blonďáci. Hodně u mě rozhoduje hezký úsměv a oči. Měl by být pracovitý, cílevědomý, hodný a zároveň dominantní. A hlavně by měl mít oči jen pro mě,“ říká fotbalistka Amálie (22).
Autor: Oneplay
Amálie je všestranná sportovkyně z Prahy, která v sobě kombinuje práci fitness trenérky, práci za barem i kariéru fotbalistky v nejvyšší české lize. Na první pohled zaujme svou přímou, lehce maskulinní energií a zdravým sebevědomím – ostatně sama přiznává, že je jí lépe v posilovně než u kosmetického stolku. Dětství strávené po boku mužských fotbalových týmů a fakt, že ji vychovávala jen maminka, z ní vychovaly silnou a nezávislou ženu, pro kterou se sport stal bezpečným přístavem. Pod touto tvrdší slupkou se však skrývá křehká, citlivá a sladce naivní romantička s touhou po blízkosti. Po ukončení dlouholetého vztahu přijíždí do vily vyzkoušet něco nového a najít sebevědomého partnera, který dokáže ustát silnou ženu, sdílí její životní hodnoty i ambice a kterému bude moci s důvěrou ukázat svou pečující a jemnou tvář.
Autor: Oneplay
„Do Love Islandu si jdu najít lásku, zažít nové věci a hlavně si to užít. Převážně se mi líbí brunetky, ale nebránil bych se ani blondýnce s modrýma očima. Důležité pro mě je, aby to měla holka v hlavě srovnané, měla srdce na správném místě a byla zábavná. Uvidíme, koho tam nakonec najdu,“ říká amatérský MMA zápasník Honza (21).
Autor: Oneplay
Jan je všestranný student, MMA zápasník a podnikatel z Olomouce. Působí jako sebevědomý, okouzlující a energií nabitý mladík se smyslem pro legraci i neustálou touhou po adrenalinu. Jako bratranec Karlose Vémoly do show přináší výrazné jméno i přirozenou pozornost. K bojovým sportům ho původně přivedla snaha překonat nízké sebevědomí, zocelil ho však i těžký boj s vážným srdečním onemocněním a zkušenost s nevěrou od jeho první lásky. Všechny tyto životní překážky z něj vytvořily silného a odolného muže. Ve vztazích se dokáže snadno zamilovat a vedle svých silných ochranných instinktů neváhá ukazovat i romantickou tvář. Samotným dramatům se raději vyhýbá, přestože k sobě vyhraněné ženy často přitahuje – neúctu k vlastní osobě ale u nikoho netoleruje. Do vily přijíždí s touhou zažít neopakovatelné dobrodružství, a především najít opravdovou lásku.
Autor: Oneplay
„Na Love Island se jedu hlavně bavit a možná tam najdu i svého budoucího partnera. Doufám, že dopadnu jako Kika a Trabo. Chlap by měl být cílevědomý, pěkný, všímavý a empatický. Vizuálně se mi líbí vysocí a tmaví muži,“ říká influencerka Cynthia (26).
Autor: Oneplay
Cynthia je úspěšná influencerka pocházející z Galanty, která dnes žije v Bratislavě a na sociálních sítích ji sledují stovky tisíc lidí. Náročná výchova v dětství formovala její disciplínu i přirozenou potřebu uznání, zatímco její minulý vztah se známým rapperem Separem přitáhl obrovskou pozornost médií. Na první pohled působí jako klidná, vyrovnaná a citlivá žena, která je velmi vnímavá ke svému okolí i k tomu, jak ji druzí vnímají. Přestože je zvyklá na záři reflektorů, do vily přijíždí s touhou po něčem úplně obyčejném a čistém – hledá opravdový vztah, pozornost, empatie a citovou blízkost. Od Love Islandu očekává, že potká zralého partnera se stejně pozitivní energií, který ji nabídne bezpečí a upřímný sentiment bez pozlátka.
Autor: Oneplay
„V Love Islandu bych chtěl získat novou zkušenost a ideálně z něj s někým i odejít. Zajímá mě, jaké to je vystupovat před kamerou. Líbí se mi spíš menší blondýnky s hezkým zadkem a modrýma očima. Chtěl bych, aby byla trochu blázen, nebyla líná a naopak byla takový ‚yesman‘, který se nebojí do ničeho jít,“ říká řemeslník Jakub (25).
Autor: Oneplay
Jakub je všestranný a zručný řemeslník z Bílovce, který na první pohled zaujme svým chlapáckým vzhledem, charismatem a vřelým, mužným hlasem. Může působit jako drsný chlap, pod touto slupkou se však skrývá emocionálně zralá, citlivá a přirozeně pečující duše. V minulosti uspěl na soutěži v kategorii Men’s Physique a za sebou má šestiletý vztah, který skončil z důvodu rozdílného osobního rozvoje – zatímco Jakub na sobě pracoval dál, jeho partnerka ustrnula na místě a vztah nakonec poznamenala i nevěra. Dnes je však Jakub zralým mužem, který přesně ví, co od života a partnerství chce. Do vily přijíždí jako muž pro dlouhodobý vztah, jehož hlavním cílem je najít spolehlivou partnerku pro hluboké a smysluplné spojení, kde si bude moci vážit vzájemného závazku i společného růstu.
Autor: Oneplay
„Do Love Islandu si jdu užít léto a něco mi podvědomě říká, že si tam najdu i lásku. Opravdu se tam moc těším a jdu do toho s tímhle cílem. Možná to někomu může připadat jako klišé, ale já tam lásku opravdu hledat chci. Nemám žádný konkrétní vzhledový ideál ani preferovaný typ chlapa. Mnohem víc mě zajímá, jaký je muž uvnitř a jakou vyzařuje energii. Samozřejmě mě musí něčím zaujmout i vzhledově. Potřebuji, aby byl vtipný, měl hezký úsměv a krásné oči. Na mužích se mi moc líbí také hezké ruce. Miluju, když mě obejme jako chlap a já se vedle něj můžu cítit jako malé děvčátko. Měl by být loajální, cílevědomý a hlavně ke mně upřímný,“ říká influencerka Naty (27).
Autor: Oneplay
Natália je usměvavá a pozitivně naladěná specialistka na influencer marketing pocházející ze Seredě, která dnes žije v Bratislavě. Působí přirozeně, pečuje o sebe, miluje sport a její charisma rozhodně nezůstává bez povšimnutí. V minulosti pracovala jako barberka. Přestože dnes stříhá už jen své blízké a rodinu, cit pro detail i vytříbený smysl pro styl jí zůstaly. Televizní diváci ji navíc mohou znát z reality show Farma SK, kde ukázala, že se před kamerami cítí jako doma a dokáže být sama sebou. Ve vztazích si zakládá na upřímnosti a otevřené komunikaci, což vychází i z její vlastní zkušenosti s nevěrou. Žárlivost ani nejistotu nechce přehlížet nebo zametat pod koberec. Věří, že problémy je potřeba řešit narovinu. Do vily přijíždí s nadějí, že najde opravdovou lásku i partnera, se kterým by jednou mohla založit rodinu.
Autor: Oneplay
„Mým cílem je nabírat nové zkušenosti, které by později šlo využít při trénování kulturistiky a v modelingu. Chtěl bych si ale také najít partnerku. Líbí se mi, když je zároveň submisivní a sebejistá. Důležitá je pro mě loajálnost,“ říká model Johnny (22).
Autor: Oneplay
Jan je ctižádostivý student a model z Teplic, který se pyšní například titulem vicemistra České republiky v kulturistice. Na první pohled může díky svému atraktivnímu vzhledu působit jako nedostupný playboy nebo narcis, pod tímto obalem se však skrývá klidný, loajální a cílevědomý muž, pro kterého jsou fitness a zdravý životní styl obrovskou vášní. Do vily přichází s touhou dokázat, že je mnohem více než jen pěkná tvář. Přestože svou přítomností snadno upoutá pozornost žen, udělat první krok pro něj bývá výzvou a ve vztazích ocení především partneřinu vlastní hlavu – absolutně totiž nesnáší, když si ženy nechají do vztahu mluvit od kamarádek. Do show přijíždí naplno zažít atmosféru Love Islandu, najít spřízněnou duši a zároveň posunout svou kariéru v oblasti modelingu i fitness zase o krok dál.
Autor: Oneplay
„V Love Islandu bych chtěla najít lásku svého života a zároveň poznat nové přátele. Moje láska by měla být hodně romantická, ale zároveň vzrušující. Můj typ je ‚tall, dark and handsome‘. Líbí se mi tmavší typy, vysocí a větší chlapi. Nemusí mít břišáky, klidně mohou být i trochu oplácanější. Líbí se mi hokejové postavy. Muž by měl být sebevědomý, cílevědomý, hodný a zároveň mít v sobě i trochu toho bad boye,“ říká studentka Nela (22).
Autor: Oneplay
Nela je usměvavá a zcestovalá servírka z Ostravy, která zaujme svými makedonskými kořeny i jemně exotickým nádechem. Působí neuvěřitelně milým a sladkým dojmem, pod nímž se však skrývá sportovní duch a otevřená mysl. V minulosti závodně hrála tenis, studovala v Austrálii a rok žila ve Spojených státech, což z ní vytvořilo nezávislou a odvážnou ženu, která se nebojí nových výzev ani poznávání nových lidí. Ve vztazích je pro ni klíčová upřímnost, a to i kvůli špatné zkušenosti s bývalým partnerem, který jí byl nevěrný. Pokud jí ale někdo doopravdy padne do oka, jde si odhodlaně za svým bez ohledu na to, co si myslí ostatní. Do vily přijíždí s touhou vyzkoušet si něco nového, zažít další životní dobrodružství, a především najít férového partnera, na kterého se bude moci spolehnout.
Autor: Oneplay
„Love Island je pro mě výzva a zároveň životní změna. Chci vyzkoušet něco nového, užít si to a třeba si tam najít i partnerku. Měla by být energická, empatická a loajální. A určitě by to měla být přirozená blondýnka,“ říká majitel penzionu Maxo (30).
Autor: Oneplay
Max je energický extrovert pocházející z Cíferu, který žije fascinujícím dvojím životem – pracuje jako člen bezpečnostní služby a o víkendech se proměňuje v podnikatele pořádajícího společenské akce a majitele penzionu. V jeho osobnosti se přirozeně kloubí macho styl, milovník večírků, odolnost i touha po neustálé zábavě. Dvě zcela odlišná prostředí z něj vytvořila ctižádostivého a soutěživého muže s magnetickým charismatem. Do show přijíždí hnaný touhou po změně, nových výzvách i osobním posunu. Sám přiznává, že do vily vstupuje proto, aby ukázal svou skutečnou tvář a zažil autentické spojení. Za jeho dynamickým a sebevědomým vystupováním se skrývá muž, který hledá opravdové citové pouto a který je připraven do hledání lásky vložit veškerou svou energii.
Autor: Oneplay
„Od Love Islandu čekám nové zážitky, zkušenosti a snad i lásku, která bude opravdová a jako z pohádky. Můj kluk by měl být kudrnatý a vysoký, sebevědomý a hodně akční. Měl by být ambiciózní a žít život naplno, stejně jako já,“ říká content creator Viki (21).
Autor: Oneplay
Viktoria je energická a temperamentní zrzka s polskými kořeny, která našla svůj nový začátek v Praze, kde studuje výživové poradenství a pracuje jako social media manažerka. Působí neuvěřitelně pozitivně, komunikativně a svým půvabem připomíná pohádkovou postavičku, v níž se však skrývá obrovská dávka soutěživosti a ctižádosti. Nedávno ukončila pětiletý vztah na dálku, protože se chtěla v životě posouvat dál. Ve vztazích i v běžném životě jedná bez obalu a problémy stejně jako případnou žárlivost řeší okamžitě a narovinu. Přestože má zkušenosti spíše s narcistními muži, na lásku nezanevřela a stále v sobě nosí pečující a romantickou duši. Do show přichází otevřená novým zkušenostem, touze po poznání sama sebe i novým výzvám, které jí mediální svět nabízí, a věří, že právě zde potká partnera, který s ní dokáže udržet krok.
Autor: Oneplay
„Chci zažít něco, co nemůže zažít každý. Tahle příležitost mě žene kupředu a pokud tam potkám někoho se stejnými hodnotami a smyslem pro humor, myslím, že bychom mohli vytvořit pár, který vydrží i po skončení show. Líbí se mi, když je holka hodná, je s ní zábava a má dobré srdce. Zároveň se mi líbí, když se nebojí být trochu šílená a je ambiciózní. Co se týče vzhledu, žádné preference nemám. Líbí se mi blondýnky, brunetky i zrzky, s pihami i bez nich a všechny barvy očí,“ říká asistent pedagoga Tomáš (27).
Autor: Oneplay
Tomáš je charismatický model z Měnína, který si je vědom svého atraktivního vzhledu a dokáže okamžitě zaujmout své okolí. Pochází z velké, úzce propojené rodiny, od dětství hrál fotbal a miluje aktivní společenský život. Pod dokonalým zevnějškem se však skrývá vřelý, pečující muž a rozený romantik, který má skvělý vztah k dětem. V minulosti si s sebou nesl vzpomínky na bývalou lásku, ale ve vztazích je připraven se plně odevzdat a nebojí se velkých romantických gest ani otevřeného vyjadřování citů, pokud cítí vzájemný zájem. Do show přichází s vírou, že právě Love Island je tou správnou cestou k nalezení pravé lásky.
Autor: Oneplay