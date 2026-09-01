Influencerky, fotbalistka i majitel penzionu budou hledat lásku v Love Islandu

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Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu
Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...
Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“
Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...
Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě
Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...
Krejčíková ve 14 slýchala sexistické narážky kolegů. Bylo to normální, říká
Herečka Aneta Krejčíková (35) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o svých začátcích v seriálu Ulice, kdy na ni měli starší kolegové sexistické narážky. Vadilo jí to, ale neozvala se, protože to...
Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách
Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...
Řveme na sebe, házíme věcmi, hádáme se, popisuje manželství Radana Labajová
Kdo by to čekal! Radana Labajová, která je už jedenadvacet let pod čepcem, přiznává, že v manželském svazku zdaleka neprožívá jenom idylku. „Dokážeme spolu několik dní nemluvit, řvát na sebe, hádat...
Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy
Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...
Výběr životního partnera hraje v úspěchu obrovskou roli, říká investorka z Jámy lvové
Radka Viktorie Dohnalová je velmi úspěšnou podnikatelkou, ale zároveň zvládá starost o čtyři děti. Jeden ze synů má navíc autismus. Klape jí to díky nadhledu i výběru skvělého partnera, který je jí...
Jsem v přechodu, zhubla jsem a živím se obličejem, vysvětluje plastiky Bendová
Alice Bendová vyděsila své fanoušky na sociálních sítích. Ukázala video, na kterém má obvázanou hlavu, oteklý obličej s nehybnou levou stranou a podlitiny. Také mluvení jí dělá problémy. Co se jí...
Švagr norského krále, šaman Durek Verrett podstoupil transplantaci
Američan Durek Verett je členem norské královské rodiny od roku 2024, kdy se oženil s princeznou Marthou Louise. Nedávno podstoupil operaci v univerzitní nemocnici v Oslu, při níž mu byla provedena...
Móda z Benátek: Dámy měly sexy kousky i luxusní róby. Nechyběly italské značky
Letošní 83. ročník filmového festivalu v Benátkách se sice musí obejít bez hollywoodských trháků, ovšem o hvězdy nemá nouzi. Zahájení filmového svátku si nenechala ujít řada známých tváří jako...
Plavání v jezeře a párty až do rána. Rolins promluvila o svatbě s Nedvědem
Dara Rolins promluvila o své první svatbě v životě. V Itálii si vzala fotbalistu Pavla Nedvěda. Zpěvačka prozradila, že se nikdy neplánovala vdávat, vše se ovšem změnilo, když potkala toho pravého.
Před 30 lety přiletěl do Prahy Michael Jackson, provázelo ho davové šílenství
Přesně před třiceti lety – 3. září 1996 – začala v Praze několikadenní davová hysterie vyvolaná příletem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového...
Přáli si třetího potomka, osud páru nadělil čtyřčata
Když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysnili si ideálně holčičku. U čísla tři měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně...
Drsná kritika hned v prvním díle SuperStar 2026. Jste jako D2 u Brna, řekl Habera
Pěvecká soutěž SuperStar se vrací na televizní obrazovky už ve středu 2. září od 20:20 hodin. V porotě usedne zpěvák Paľo Habera, zpěvačka Ewa Farna, herec a moderátor Jakub Prachař a hudebník Calin....
Ani my missky nejsme perfektní a dokonalé, říká královna krásy Lucie Pisková
Ještě nedávno byl jejím světem atletický stadion, skok do dálky a sprinty. Pak přišlo zranění, konec aktivní kariéry a rozhodnutí zkusit soutěž krásy. Z té si Lucie Pisková (23) odnesla titul Miss...
Druhé dítě? Máme jiné plány, říká Marek Adamczyk
Natáčení s dětmi si „užíval“ už v seriálech Kukačky a Mozaika. Žádnou speciální metodu, jak se s malými herci při práce sblížit, ale nemá. „Snažím se k nim chovat jako k parťákům. Na place jsme...