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Influencerky, fotbalistka i majitel penzionu budou hledat lásku v Love Islandu

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Soutěžící Love Island Česko & Slovensko 2026 „Jsem otevřená tomu, že v Love Islandu poznám svého budoucího partnera. Určitě... Amálie je všestranná sportovkyně z Prahy, která v sobě kombinuje práci fitness... „Do Love Islandu si jdu najít lásku, zažít nové věci a hlavně si to užít.... Jan je všestranný student, MMA zápasník a podnikatel z Olomouce. Působí jako... „Na Love Island se jedu hlavně bavit a možná tam najdu i svého budoucího... Cynthia je úspěšná influencerka pocházející z Galanty, která dnes žije v... „V Love Islandu bych chtěl získat novou zkušenost a ideálně z něj s někým i... Jakub je všestranný a zručný řemeslník z Bílovce, který na první pohled zaujme... „Do Love Islandu si jdu užít léto a něco mi podvědomě říká, že si tam najdu i... Natália je usměvavá a pozitivně naladěná specialistka na influencer marketing... „Mým cílem je nabírat nové zkušenosti, které by později šlo využít...
Šestá série Love Islandu, která startuje 7. září na Oneplay, bude ve znamení hříchu a pokušení. Do tropického ráje míří nová skupina srdíček, single kluků a holek, kteří přijíždějí s jediným cílem – najít lásku. Podle tvůrců ve vile nebude nouze o emoce, přitažlivost ani situace, ve kterých budou muset soutěžící ukázat, jací skutečně jsou.

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Témata: láska, vztah, vila

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