Sexuální výchovu jsem měla při natáčení Hry o trůny, vzpomíná Sophie Turnerová

Sophie Turnerová se poprvé ucházela o roli Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny v pouhých dvanácti letech, natáčet pak začala ve čtrnácti. Po odvysílání poslední osmé řady bylo herečce třiadvacet let.

Sophie Turnerová v seriálu Hra o trůny (2016)

V episodě podcastu Dish from Waitrose promluvila Turnerová o období, kdy v populárním seriálu účinkovala. Prozradila, že hodiny sexuální výchovy načerpala právě ze záběrů, které se natáčely. „Jo, byly to občas fakt šílený věci. Chtíč, svádění, prostitutky, nahota, mučení, rodinné vztahy... Rozhodně jsem se toho dozvěděla tehdy hodně. Hodiny sexuální výchovy ve škole by jistě byly nudnější,“ vtipkovala herečka.

Přiznala, že seriál, který byl diváckým hitem v letech 2011 až 2019, sama nikdy neviděla, přestože v něm hrála. „Možná jen letmo pár dílů. Takže vám asi ani pořádně neřeknu, co a jak. Vím vlastně stoprocentně jen to, co přesně tam, co se týká sexu, dělala moje postava. A musím říct, že to nebylo nic hezkého,“ vzpomíná.

„Kdybych měla popsat, o čem Hra o trůny je? Tak dobře. V podstatě je to o znepřátelených rodinách, které bojují o trůn. A jsou tam taky draci… A to je asi tak všechno,“ řekla se smíchem s tím, že je pro ni velmi těžké sledovat samu sebe na obrazovce. „Byla jsem donucena třeba na premiérách a podobně. Ale je to prostě otřesné. Vždycky jsem pak úplně na dně. Nemám to ráda, takže to dobrovolně nedělám. Nedívám se na sebe,“ svěřila se.

I přesto, že seriál odmítla sledovat, popsala ho jako „nejlepší hereckou školu“. Když získala roli Sansy, připadala si prý, jako by vyhrála v loterii. Celý štáb se navíc po mnoha letech natáčení stal její druhou rodinou.

„Bylo to úžasné. Ovlivnilo to celý můj život – má následující pracovní rozhodnutí i to, jak se jako herečka chovat,“ vysvětluje. „Všechno jsem se naučila ze Hry o trůny. A vlastně tak trochu i od rodičů,“ říká.

Sophie Turnerová je dvojnásobnou maminkou. S bývalým manželem, zpěvákem Joem Jonasem má dvě dcery – čtyřletou Willu a dvouletou Delphine. Vzali se v roce 2019 v Las Vegas, Jonas podal žádost o rozvod v září 2023.

Představitelé postav ze seriálu Hra o trůny (zleva Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williamsová, Emilia Clarkeová, Sophie Turnerová a Kit Harington) pózují s cenami Emmy. (18. září 2016)

Herečka o rodičovství krátce promluvila i v podcastu. Prozradila, že se snaží se držet pravidla zákazu telefonů u stolu, protože si sama váží vzpomínek z dětství, kdy se u večeře scházela s rodiči a bratry a povídali si místo toho, aby všichni koukali do mobilů.

Výchova malých dětí je podle ní poměrně náročná. „Vzpomínám si, že když jsem byla sama dítětem, jakmile kdysi přišly na scénu telefony a tablety, nebyly u nás doma u stolu nikdy povolené. Bylo to vždy o tom, sednout si spolu a mít hodinu kvalitní konverzace se všemi členy rodiny. Sdíleli jsme zážitky a myšlenky a debatovali,“ zavzpomínala na své dětství.

„Měla jsem to moc ráda a ráda na to vzpomínám. Snažím se to udržet i teď. Snažím se. Ale dcery jsou zatím moc malé a jsem na ně sama, takže to není tak jednoduché,“ dodala.