Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová vystupuje ve striptýzovém klubu

V příbězích na Instagramu Sofie sdílela záběry z vyhlášeného klubu. Spoře oděná tančí u tyče a společnost jí dělají další tanečnice. Už dříve sdílela lechtivé fotky z baru.
Sofie Höppnerová je dcerou herečky Ivany Jirešové a novináře Ondřeje Höppnera, který zemřel v roce 2021. Předloni se svěřila, že má hraniční poruchu osobnosti a že bojovala s poruchou příjmu potravy. O svém psychickém stavu dokonce psala monodrama s názvem Nemoce.
„Odráží se tam moje zkušenosti z dětství, které mě poznamenalo. Diagnostikovali mi hraniční poruchu osobnosti, anorexii a bulimii. Jsem teď po tříměsíční psychiatrické léčbě a tohle je první týden, kdy jsem zase venku a rozkoukávám se,“ řekla v březnu 2024.
Loni po Sofii, na popud její mladší sestry Anny z otcovy strany, pátrala policie, protože se neozývala a nebrala telefon. Její matka Ivana Jirešová přiznala, že ji to trápilo. Řekla ale, že s ní dcera už nebydlí a je zodpovědná sama za sebe.
Někteří lidé jsou tu jen proto, aby z vás vydloubali zlo, míní Ivana Jirešová
„Jako máma jsem její sebedestrukci nebyla schopná přijmout. Velmi jsem se trápila,“ říká herečka, která začala chodit k psychoterapeutovi. „Potřebovala jsem některé věci vysvětlit, abych zkusila pochopit její chování. Terapeut mě teď vede tak, abych byla Sofii stále oporou, ale abych z toho sama nezešílela. Abych byla silná a neobviňovala se. Byla jsem už bezradná a vůbec jsem nevěděla, jak reagovat na to, jak se s dcerou míjíme,“ řekla loni v únoru Jirešová, která o svém trápení neváhala otevřeně hovořit v knize rozhovorů Odstíny mateřství.