Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová vystupuje ve striptýzovém klubu

Psala hry, na svém kontě má účinkování v několika seriálech. Z konzervatoře ale odešla a spíše než dráze herečky se nyní Sofie Höppnerová (21) věnuje tanci. Dcera herečky Ivany Jirešové vystupuje v pražském striptýzovém klubu.
Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)

Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025) | foto: Dalibor Puchta

Sofie Höppnerová (vlevo) v pražském striptýzovém klubu (4. ledna 2026)
Sofie Höppnerová v pražském striptýzovém klubu (4. ledna 2026)
Ivana Jirešová (Praha, 14. července 2025)
Sofie Frida Höppnerová
V příbězích na Instagramu Sofie sdílela záběry z vyhlášeného klubu. Spoře oděná tančí u tyče a společnost jí dělají další tanečnice. Už dříve sdílela lechtivé fotky z baru.

Sofie Höppnerová je dcerou herečky Ivany Jirešové a novináře Ondřeje Höppnera, který zemřel v roce 2021. Předloni se svěřila, že má hraniční poruchu osobnosti a že bojovala s poruchou příjmu potravy. O svém psychickém stavu dokonce psala monodrama s názvem Nemoce.

Sofie Höppnerová (vlevo) v pražském striptýzovém klubu (4. ledna 2026)

„Odráží se tam moje zkušenosti z dětství, které mě poznamenalo. Diagnostikovali mi hraniční poruchu osobnosti, anorexii a bulimii. Jsem teď po tříměsíční psychiatrické léčbě a tohle je první týden, kdy jsem zase venku a rozkoukávám se,“ řekla v březnu 2024.

Loni po Sofii, na popud její mladší sestry Anny z otcovy strany, pátrala policie, protože se neozývala a nebrala telefon. Její matka Ivana Jirešová přiznala, že ji to trápilo. Řekla ale, že s ní dcera už nebydlí a je zodpovědná sama za sebe.

Někteří lidé jsou tu jen proto, aby z vás vydloubali zlo, míní Ivana Jirešová

„Jako máma jsem její sebedestrukci nebyla schopná přijmout. Velmi jsem se trápila,“ říká herečka, která začala chodit k psychoterapeutovi. „Potřebovala jsem některé věci vysvětlit, abych zkusila pochopit její chování. Terapeut mě teď vede tak, abych byla Sofii stále oporou, ale abych z toho sama nezešílela. Abych byla silná a neobviňovala se. Byla jsem už bezradná a vůbec jsem nevěděla, jak reagovat na to, jak se s dcerou míjíme,“ řekla loni v únoru Jirešová, která o svém trápení neváhala otevřeně hovořit v knize rozhovorů Odstíny mateřství.

Hodili nám v baru něco do pití, skončili jsme na kapačkách, popsala Grossová

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

9. ledna 2026  12:38

Trávníček má za sebou operaci srdce a leží na JIP. Znovu se narodil, uvedla manželka

Monika a Pavel Trávníčkovi na natáčení pořadu Malé Vánoce Magdy Malé, Praha,...

Herec Pavel Trávníček (75) tento týden úspěšně podstoupil náročnou operaci srdce v Nemocnici na Homolce. „Manžel se znovu narodil a moc ráda bych poděkovala za záchranu našeho věčného prince,“...

9. ledna 2026  12:10

Patří mezi nejoblíbenější členy královské rodiny. Kate slaví 44. narozeniny

Princ William, princezna Kate a jejich děti Charlotte, Louis a George na snímku...

Princezna Kate má za sebou náročné období. Bojovala s rakovinou, kterou porazila a vrátila se k pracovním povinnostem souvisejícím s královskou rodinou. Dlouhodobě patří mezi její nejoblíbenější...

9. ledna 2026  8:50

Kvůli Sarah Haváčové se svlékl. David Prachař to ale nebyl

Sarah Haváčová neměla na premiéře Davida Prachaře

Tak tohle byla premiéra pro otrlé. Přítomné však neděsil spartakiádní vrah Jiří Straka ztvárněný na plátně Maxmiliánem Kockem, ale neskutečná zima v prostorách kina Lucerna. Jakoby provozovatel chtěl...

9. ledna 2026

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

9. ledna 2026

Myslel jsem, že mám na Straku moc hodnej obličej, roli mi nejdřív nedali, říká Kocek

Maxmilián Kocek. Už ve dvaceti dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si...

Už ve dvaceti letech herec Maxmilián Kocek dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď se mi rozjede kariéra!“ Po prvním úspěchu ale...

8. ledna 2026

Zellwegerová pro roli Bridget podstoupila mnoho. Typově hrdince neodpovídala

Renée Zellwegerová v Paříži (27. ledna 2025)

Když vyslovíte jméno Renée Zellwegerová, většině lidí se vybaví ztřeštěná Bridget Jonesová z komediální série. Americká herečka má ale na kontě desítky filmových rolí a významná ocenění v podobě dvou...

8. ledna 2026

Hodili nám v baru něco do pití, skončili jsme na kapačkách, popsala Grossová

Natálie Grossová (2026)

Zpěvačka a herečka Natálie Grossová (23) skončila během dovolené na Tenerife v nemocnici poté, co se jí udělalo náhle velmi špatně po návštěvě jednoho z barů v oblasti Las Verónicas, známé noční zóně...

8. ledna 2026  13:22

Manžel Brigitte Bardotové odhalil příčinu jejího úmrtí a popsal poslední chvíle

Pohřeb herečky Brigitte Bardotové (7. ledna 2025)

V den středečního pohřbu Brigitte Bardotové (†91) vyšlo najevo, že filmová hvězda v posledních měsících svého života bojovala s rakovinou. Oznámil to její manžel Bernard d’Ormale, který rovněž...

8. ledna 2026  12:11

Bez filtrů a příkras. Hubenější Amy Schumerová se ukázala v plavkách

Amy Schumerová (5. ledna 2026)

Americká komička a scénáristka Amy Schumerová se na Instagramu pochlubila výraznou proměno. V novém příspěvku zveřejnila sérii snímků v plavkách. Podle vlastních slov zhubla až 50 liber, což je...

8. ledna 2026  11:11

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

8. ledna 2026  9:48

