Sofia Vergara vystavila na odiv své křivky. Jsem tak trochu singl, říká

Herečka se na fotkách pochlubila svým pozadím na pláži u svého prázdninového domu v Los Angeles, kterému přezdívá Casa Chipi Chipi. Na snímcích ale chybí hereččin přítel Justin Saliman. S chirurgem oficiálně chodila od října 2023.

Sofia Vergara však pžed pár dny magazínu Us Weekly prozradila, že je tak trochu singl. Na otázku, jestli je randění v New Yorku lepší, odpověděla: „Rozhodně. Vlastně jsem o tom včera mluvila, protože teď jsem svobodná, takže... tak trochu svobodná. Každopádně mám ale pocit, že v New Yorku žije rozmanitější skupina lidí než v L.A.“

Než se dala dohromady se Salimanem, byla Vergara vdaná za herce Joea Manganiella. Vzali se v roce 2015, ale v červenci 2023 oznámili rozchod. Na rozvodu se dohodli až začátkem letošního roku. Vergara tvrdila, že se rozešli, protože už nechtěla mít další děti. Její bývalý manžel však prohlásil, že to není pravda.

Herečka má z předchozího manželství s Joem Gonzalezem syna Manola (33). S podnikatelem se vzali v roce 1991 a manželství vydrželo dva roky.

Sofia Vergara

Vergara tvrdí, že stárnutí je pro herečky těžké, ale musela se stím smířit. „Pracuji v oboru, kde se na nás neustále někdo dívá, a nyní jsou kamery ve vysokém rozlišení. Stárnout jako normální žena v normální práci je jiné, ale stárnout před kamerou je něco úplně jiného. A všechny naše nejistoty se s přibývajícím věkem ještě zvětšují,“ řekla E! News. „Musíte se smířit s tím, že budete jiní, ale také se nikdy nebojím dělat to nejlépe, jak umím. Takže pokud jsou věci, které můžu dělat, aniž bych se zbláznila, proč ne?“

Dodala, že se nebrání ani plastikám. Je ale proti výplňovým operacím. „Mám pocit, že si nechám udělat všechny možné plastické operace, až na ně budu připravená. Přála bych si, abych měla víc času na zotavení. Už bych si nějaké udělala,“ prozradila magazínu Allure.