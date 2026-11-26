MOMENT, KDY MI BYLO JASNÉ, ŽE JE TO LÁSKA
Lucie: Takových chvil bylo více, ale jsou to hodně osobní a niterné záležitosti, které nechci úplně ventilovat a zveřejňovat. Co ale mohu prozradit, je okamžik, kdy mi skutečně došlo, že to se mnou Jirka myslí vážně. Kdykoliv jsem za ním s dětmi, které byly v té době ještě opravdu velmi malé, přijela, Jirka automaticky zamířil jako první k zadním dveřím auta, otevřel je a nejdříve pozdravil děti a teprve potom přišel za mnou.
Tehdy jsem si uvědomila, jak přirozeně vnímá, že moje děti jsou mou součástí a neodmyslitelně ke mně patří. Byl to pro mě jeden z velmi důležitých okamžiků, kdy jsem pocítila, že má správně nastavené životní priority. A to pro mě bylo nesmírně důležité.
Jiří: Bylo to ve chvíli, kdy mi cestou do Prahy vypadl po hodině telefonát. A vypadl mi proto, že jsem mluvil s někým, s kým jsem si měl opravdu o čem povídat... Okamžitě jsem tedy Lucii volal zpátky a tehdy mi došlo, že to musí být láska.
ČÍM MI JEDNOZNAČNĚ VYVOLÁŠ ÚSMĚV NA RTECH
Lucie: Musím říct, že máme oba velmi podobný smysl pro humor. S Jiříkem se spolu rádi smějeme a bavíme, ale ne vždycky jsou to situace, kdy musíme za každou cenu padat smíchy. Často jde spíš o drobné, milé momenty, které se nám během dne přihodí. A také se často jen tak pousmějeme. To je pro mě velmi důležité, protože si myslím, že úsměv je pro vztah zásadní a neodehrává se jen na rtech, ale rozzáří potom i celý obličej. Vždyť i oči se dokážou usmívat, protože jsou oknem do duše.
Oba si uvědomujeme, že jsme na tomto světě jen chvíli a že nemá smysl si život zbytečně komplikovat. S úsměvem jde zkrátka všechno líp. Když někoho potkáte na ulici a usmějete se na něj, přesně takovou energii, jakou vysíláte, také dostáváte zpátky. A my si právě tyhle signály prostřednictvím úsměvu dáváme rádi a často. Troufám si říct, že právě to pomáhá udržovat ve vztahu pohodu.
Jiří: Asi třeba když mi řekne, že jde vařit. Vzhledem k tomu, že u nás doma vařím skoro každý den především já, mě to vždycky potěší a pobaví. (úsměv)
KDY V NAŠICH DĚTECH VIDÍM NEJVÍC SEBE
Jiří: Společné máme bohužel jen jedno dítě, ale to nevadí, protože všechny potomky máme rádi stejně. Hodnotit tedy budeme toho nejmladšího. Když vidím, jak je vnímavý a empatický, poznávám v něm Lucii. To jsou totiž přesně její vlastnosti.
Lucie: Budu mluvit o našem nejmladším společném potomkovi, Roníkovi, kterému je šest let. Už když jsem ho porodila, měl obrovská ramena a po Jirkovi zdědil fyzické predispozice a osvalenou postavu. Hodně ho v něm vidím také povahově. Má skvělý vztah ke sportu, miluje pohyb, je soutěživý a dravý. Zároveň je ale trochu introvertnější. Než si k někomu najde cestu, chvíli to trvá. Potřebuje se nejdříve rozkoukat, pozoruje lidi a dělá si na ně vlastní úsudek. Přesně takový je i můj muž. A i když se někdy může zdát, že ještě neví, co si o někom myslet, ve své hlavičce už je dávno napřed. Takže v tomto směru v něm vidím spíše Jirku než sebe. A také se umí pěkně zaseknout, takže povahově je to jednoznačně tatínek.
DROBNÝ ZLOZVYK, KTERÝ TAKTNĚ PŘEHLÍŽÍM
Lucie: Přemýšlím, jestli vůbec nějaký má… Ale možná ano. Každý večer si dá lahvinku vína. Ať přijde domů jakkoliv pozdě, stejně si musí sednout k televizi, dát si skleničku a teprve potom jde spát. To já vůbec nechápu, protože když přijdu pozdě domů, bývám většinou tak unavená, že okamžitě padnu…
Jiří: Když si neustále tahá vlasy. Vždycky jí říkám, že jednou ze sebe udělá plešatce. (smích) Já to ale taktně přehlížím a dělám, že nic nevidím.
NEJVÍC SE MI NA TOBĚ LÍBÍ, KDYŽ...
Lucie: Jednoznačně, když jsi spokojený. To podle mě platí obecně, protože když je muž saturovaný, zavládne i v rodině taková ta příjemná atmosféra, která se potom přenese do celého domu. Mám ráda, když máme co nejméně starostí a doma panuje pohoda.
Jiří: Když ráno vstaneš a jsi „Rozára“ a pro mě nejkrásnější na světě.
JAK VYPADAJÍ NAŠE HÁDKY A KDO SE PŘIJDE USMÍŘIT JAKO PRVNÍ
Lucie: S Jirkou jsme spolu už 16 let a za tu dobu jsme se pohádali tak málo, že by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky. Když už k tomu ale dojde, uděláme takové to naše „ňaf, ňaf, ňaf“. Pak nastane ticho a chodíme kolem sebe.
Jsem typ člověka, který se neumí hádat, protože v takové chvíli se raději stáhnu a mlčím. Manžel už to za ty roky dobře pochopil, takže ví, že i kdyby se pohádat chtěl, se mnou to moc nepůjde, protože by se nakonec hádal pouze sám se sebou. Po chvíli se na sebe vždycky ale podíváme, nevydržíme to, začneme se usmívat a všechno je zase v pořádku. U nás je to tedy takhle jednoduché. Navíc jsme na sebe nikdy nekřičeli.
Jiří: My se moc nehádáme, řekl bych, že téměř vůbec. Když už se to ale stane, tak mlčíme, nebavíme se a ani na sebe nekoukáme. A jestli se někdo přijde usmířit? To asi ne. My se prostě po dvou třech dnech na sebe uculíme a jedeme dál.
CO NEJVÍCE OBDIVUJI NA TVÉ PROFESI A ČÍM MĚ INSPIRUJEŠ
Lucie: Na svém manželovi obdivuji především jeho pevnou vůli a obrovskou trpělivost. Neznám nikoho, kdo by byl tak trpělivý jako on. Je to až neuvěřitelné. Celých těch 16 let se od něj v tomto směru učím a musím říct, že jsem se opravdu zlepšila. Když jsme se poznali, byla jsem extrémně netrpělivá. Je pro mě je velmi inspirativní vidět, jak funguje a jak v životě pomáhá, když je člověk vytrvalý. Kýžený výsledek se většinou dostaví. Můj muž je také velmi čestný a férový, což na něm mám moc ráda.
Pokud jde o jeho profesi, obdivuji především jeho chladnou hlavu. Ve sportu to funguje tak, že jednou jste dole a jednou nahoře, ale on nikdy není horká hlava. Přestože hrál hokej a byl občas i bitkařem, v osobním životě je naopak velmi taktní a úplně jiný než na ledě. Má v sobě také velkou vnitřní sílu, která z něj vyzařuje, a právě proto je mi s ním tak dobře. Působí na mě jako takový přístav bezpečí. A to je na Jirkovi to nejúžasnější.
Jiří: Lucie pracuje v rádiu i a já ho díky ní poslouchám opravdu rád. S Danem Rakaczkým jsou tam totiž strašně bezprostřední a nejen to na ní obdivuju. Navíc její aktuální angažmá sporťačky v televizi Prima mne samozřejmě jako sportovce nadmíru těší! A čím mě inspiruje? Kamkoliv s ní přijdu, ať už je to jakýkoliv podnik nebo prostředí, okamžitě se dokáže zapojit do společnosti. Je přátelská, komunikativní, vtipná a velmi snadno navazuje kontakt s lidmi. To mě opravdu inspiruje, protože mně tohle moc nejde.
CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE
Lucie: Především podobný pohled na život. Oba si uvědomujeme, že život je krátký a nechceme si ho zbytečně komplikovat. Máme společný nejen smysl pro humor, ale také životní priority. Sdílíme stejné hodnoty a oba dokážeme rozlišit, co je v životě skutečně důležité. Spojuje nás také to, že jsme oba vyrostli ve velké chudobě a v malém městě. Umíme si proto všeho vážit a nic nebereme jako samozřejmost. Ani to, že člověk něčeho dosáhne a vydělá si třeba i nějaké peníze. To totiž často lidem mění charakter.
Snažíme se pomáhat tam, kde je to potřeba, a podporujeme i charitativní projekty. Jsme oba rodinné typy a rodinu a děti vnímáme jako základ života.
Jiří: Myslím, že nás spojuje přesně to, co o nás všude prezentujeme. Jsme parťáci, kamarádi, velmi si rozumíme a máme se rádi. Víme, co jeden od druhého můžeme čekat, to je velmi důležité.
KDE SE VIDÍME ZA 20 LET
Lucie: Doufám, že na našem vysněném místě. Máme jedno takové, kam jezdíme hrozně rádi. Pro mě je ale hlavně důležité, abychom za těch 20 let stále byli po svém boku, v co nejlepší fyzické i duševní kondici, aby nám sloužilo zdraví. Za 20 let bude našemu Roníkovi 26 let. To už bych si přála, abychom třeba seděli někde na zimáku a synovi se podařilo uspět v hokeji. Jirkův tatínek byl profesionální hokejista, takže by to byla už třetí generace hokejistů v naší rodině. Není to ale moje priorita. Ať už bude Roník dělat cokoliv, nejdůležitější pro mě je, aby byl šťastný. Zatím ho hokej baví, ale podporovali bychom ho v čemkoliv, co by si vybral, ať už by šlo o sport, nebo třeba o hru na hudební nástroj. A samozřejmě bych to přála i jeho tatínkovi, protože vím, že by na něj byl velmi pyšný.
Hlavně si ale přeji, aby z našich dětí vyrostli slušní lidé. Pokud k tomu jako bonus přibude i úspěch ve sportu, budu samozřejmě ráda.
Jiří: Vzhledem k tomu, že mi v té době bude už 75 let, budu doufat, že budeme stále zdraví, spolu a někde, kde to máme rádi. Snad budou i naše děti žít spokojený život. Myslím, že to je sen každého z nás.
VZKAZ MÉ LÁSCE
Lucie: Děkuji ti za krásných 16 let. Strašně rychle to utíká. Někdy je mi až líto, že jsme se nepotkali dřív, ale v životě je všechno tak, jak má být. Asi jsme si každý museli projít určitými životními etapami, abychom si dokázali vážit jeden druhého a mohli si pak náš vztah naplno užít. Děkuji ti za naše děti, za krásné manželství a za to, že je pro tebe rodina vždycky na prvním místě. Moc se těším na všechno, co nás ještě čeká. A doufám, že nám tam nahoře někdo nadělí ještě spoustu společných let ve zdraví.
Jiří: Říkám to pokaždé a zůstanu u toho: „Lásko moje, Lucinko, na věky věků, amen!“
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2. prosince 2023