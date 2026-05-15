Holly Madisonová byla dlouhé roky jednou z nejznámějších partnerek Hugha Hefnera a objevovala se také v populární reality show The Girls Next Door mapující život s Hughem Hefnerem v Playboy Mansion. V podcastu Let’s Be Honest moderátorky Kristin Cavallariové nyní zavzpomínala na večírky a intimní život po boku slavného vydavatele.
Madisonová uvedla, že skupinový sex s více ženami působil ze strany Hefnera vždy chladně a bez emocí. „Jo, bylo to něco jako střídání a dívky, které s ním zrovna nebyly aktivní, předstíraly sexuální aktivitu s ostatními dívkami, ale vlastně to jen hrály,“ vzpomíná.
„Žádné z nás se to nelíbilo a všechny se to snažily mít co nejrychleji za sebou. Bylo to vždy takové ve tmě nebo pološeru, běželo tam přitom na obrovských obrazovkách porno. Dívky mezi sebou pomlouvaly ostatní a čekaly, až na ně přijde řada,“ popsala bývalá modelka.
Skupinový sex s Hefnerem byl nechutný, vzpomíná playmate Holly Madisonová
Madisonová už v minulosti několikrát naznačila, že život v luxusním sídle nebyl zdaleka tak pohádkový, jak možná na někoho působil navenek. Přesto uznává, že právě díky vztahu s Hefnerem získala obrovskou popularitu a stala se jednou z nejznámějších tváří Playboye.
Na skupinový sex ve vile vzpomínala již loni. „Všude byly takové tácy, v každé koupelně, na tenisových kurtech, i u bazénu. Na nich byly papírové kapesníčky, vedle toho léky proti pálení žáhy a refluxu, poruchám trávení, průjmu a nevolnosti. A pak také vazelína, dětský olej, opalovací krém – zkrátka jakýkoli provizorní lubrikant. Bylo to divné,“ popsala playmate.
Hugh Hefner byl zakladatelem slavného magazínu Playboy, který vznikl v roce 1953 a stal se symbolem americké popkultury i sexuální revoluce. Mediální magnát byl známý nejen svým podnikáním, ale také bouřlivým osobním životem. Během života měl několik manželek a desítky partnerek, často výrazně mladších.
Nejvíce pozornosti budilo právě jeho ikonické sídlo Playboy Mansion v Los Angeles, kde pořádal luxusní večírky navštěvované celebritami, modelkami i hollywoodskými hvězdami. Hefner zemřel v roce 2017 ve věku 91 let.