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Karel Havlíček o manželce: Má vždycky pravdu. Ale už jsem se s tím vyrovnal

Monika Gordíková
Karel Havlíček a Adéla Havlíček

Karel Havlíček a Adéla Havlíček | foto: Lucie VysloužilováMAFRA

Skladatel a muzikant Karel Havlíček
Skladatel a muzikant Karel Havlíček
Hudební skladatel Karel Havlíček
Hudební skladatel Karel Havlíček
17 fotografií
On skládá hudbu k seriálům, filmům, trailerům či reklamám u nás i v zahraničí včetně Hollywoodu. Ona zase pomáhá nevěstám se svatebními doplňky. Hudební skladatel Karel Havlíček (52) a jeho manželka Adéla Havlíček (39) jsou spolu čtyři roky a mají dvouletou dceru Ariu. Nejen o tom promluvili v rozhovoru pro Magazín DNES.

Karel Havlíček o USA i Nicole Kidmanové

KDY NEJRADĚJI SKLÁDÁM
V noci, protože všichni spí a člověk tak zažívá samotu.
(Adéla: Naštěstí má studio doma, takže nechodí na noční moc daleko.)
Můžu se odpojit od reality a napojit sám na sebe, protože skládání je cesta k sobě sama. Já už totiž potřebuju pouze maximální soustředění. Těžím z obyčejných věcí, čerpám jenom z pravdy kolem, ne z nějakých berliček. Nepotřebuju alkohol ani nic jiného. (smích)

Karel Havlíček

Skladatel a muzikant Karel Havlíček

Hudbu miloval odjakživa, usínal s kazeťákem v ruce, ale před pragmatickým tatínkem své přání živit se muzikou dlouho nevyslovil. Dneska skládá hudbu k seriálům, filmům, trailerům či reklamám u nás i v zahraničí včetně Hollywoodu. Byl nominován na Českého lva. Je autorem mnohých televizních znělek. Věnuje se vlastní tvorbě. Jeho bratr Maxim je uznávaným malířem.

JAK ČASTO JSEM V USA
Pracovně už skoro vůbec. Všechno změnil covid, který zastavil rozjetý vlak. Postavil jsem nahrávací studia v Holešovicích, druhé mám doma a zahraniční věci řeším výhradně na dálku. Dřív jsem neustále přelétával, což začínalo unavovat. Navíc už mám rodinu. A taky Amerika se hodně změnila.

ČÍM MĚ ADÉLA UPOUTALA
Když jsem vyšel z bytu a viděl ji na chodbě u výtahu, úplně jsem se zarazil. Líbilo se mi, jak vzpřímeně stojí. Kolem ní vlály neskutečné charisma a energie. Prostě mě totálně upoutala. S druhými lidmi se do řeči většinou nedávám, ale tady to bylo jinak.

JAK SE MI LÍBÍ ROLE TÁTY
Už jsem myslel, že tátou nikdy nebudu, ale potom se to přece jen stalo. Spousta lidí mluví o rodičovství jako o shonu a chaosu, já se naopak snažím zastavovat a všechno vnímat. Dneska ráno malá seděla na nočníku, upřeně se na mě dívala a vyprávěla mi. Celý dojatý jsem ji pozoroval.

NA ČEM JSEM V ŽIVOTĚ UBRAL
Na snaze mít perfektně uklizený byt. Ve studiu mám okna skoro u země, takže jsou téměř neustále otlapkaná od Arii, což už se mnou skoro nic nedělá. Jinak bych se zbláznil. Miluju blbosti, třeba lajny na koberci vytvořené vysavačem. Jenže pak přiběhne ten náš malý drak...

Karel Havlíček a Adéla Havlíček
Skladatel a muzikant Karel Havlíček
Skladatel a muzikant Karel Havlíček
Hudební skladatel Karel Havlíček
17 fotografií

KOMU JSEM DĚLAL DUBLÉRA
Ulítával jsem na starých motorkách, sbíral je. Producent seriálu Polda, k němuž jsem dělal hudbu, to dobře věděl, proto mě oslovil, jestli bych jim jednu nepůjčil. Jenže tyhle stroje se řídí trochu jinak, a tak jsem místo Vládi Polívky jezdil před kamerou já. Být na place třeba ve čtyři ráno nebylo nic pro mě. Jak to šlo, motorku jsem prodal, abych už nemusel nikde hrát. (smích)

JAKÁ BYLA NICOLE KIDMANOVÁ
Setkal jsem se s ní kvůli jedné reklamě. Díky podpatkům byla vyšší než já. Působilo to až autoritativně. Její tým, které tyhle světové celebrity mají, dopředu nařizoval: „Hlavně se na nic neptejte.“ Tak jsem mlčel, načež za chvilku přišla ona a chtěla se bavit se mnou. Stejný byl třeba i Leo DiCaprio. Čím slavnější člověk, tím víc na pohodu.

Adéla Havlíček o dceři i hudbě

KDE JSEM KARLA POZNALA
Vlastně na rohožce, jak vtipně řekl náš oddávající kněz. Bydleli jsme na stejném patře. Jednoho dne jsme se potkali u výtahu, dali se do řeči a nakonec spolu neplánovaně strávili celý den. Potom události nabraly poměrně rychlý spád. O rok později jsme se zasnoubili a za další rok se narodila Aria.

Adéla Havlíček

Karel Havlíček a Adéla Havlíček

Je zakladatelkou a majitelkou značky Divinité, která se zaměřuje na autorskou tvorbu svatebních doplňků pro nevěsty. Dřív se věnovala organizaci společenských akcí. Za covidové pandemie prchla z Česka a strávila pracovně rok na Maledivách. Vystudovala management cestovního ruchu. S Karlem jsou čtyři roky a mají dvouletou dceru Ariu.

KAM MĚ VZAL NA PRVNÍ RANDE
Do svého nahrávacího studia v Holešovicích. Sedl si ke klavíru a začal hrát. Musím přiznat, že na mě udělal velký dojem.
(Karel naoko vážně: Takovou taktiku jsem samozřejmě použil poprvé. Vůbec jsem netušil, že by něco takového mohlo na holku platit.)

JAKÝ JE KAREL TÁTA
Skvělý. S Ariou chce trávit co nejvíc času, je pozorný, trpělivý a do všeho se zapojuje. Můžu se na něj ve všem spolehnout.
(Karel: Ty jsi taky skvělá máma. Někdy to dá zabrat, protože malá zkouší, co vydržíme.)
Aria je typický Beran, takže velmi silná osobnost.

DCERA ARIA A HUDEBNÍ GENY
Podle všeho je podědila ve velkém. Miluje hudbu. Pořád poslouchá písničky, zpívá. Přitom ji k tomu vůbec nevedeme, chce sama.
(Karel: Vezu ji na kole a ona si prozpěvuje na celý Karlín. Jakmile vidí mikrofon, hned se po něm sápe. Pořád by seděla u piana, což ale může mít i po mamince. Adélka taky hrála.)
Prosím tě, jen jako dítě.
(Karel: Nachytal jsem ji ve studiu. Když si myslela, že jsem pryč, sedla k jednomu pianu a hrála.)

Magazín DNES+TV

JAKOU MÁME TRADICI
Snažíme se jednou měsíčně vyrazit na rande. Jen my dva.
(Karel: Ale nijak na tom nelpíme, protože být s malou je nejvíc. Milujeme být všichni spolu doma. Adélka udělala z našeho karlínského bytu úžasné útočiště. Předtím připomínal trochu holobyt singl chlapa, protože já pořád lítal po světě.)

CO PRO MĚ MANŽEL SLOŽIL
Když jsem byla těhotná, vzniklo album pro nastávající maminky a jejich miminka Pregnancy Music. Karel ho dokonce konzultoval s odborníky z porodnice v Podolí. Hlavně jak dítě vnímá hudbu před narozením.
(Karel: Na Adélce jsem všechno testoval, album je vlastně o nás.)
Občas se spojíme i pracovně. Skládá hudbu pro můj e-shop a chystáme uklidňující playlist pro nevěsty.

V ČEM SE MEZI SEBOU LIŠÍME
Já stojím pevně na zemi, Kája se často pohybuje ve světě nápadů a fantazie. V tom se doplňujeme. Pomáhám mu vracet se k praktickým věcem a on mi připomíná, že ne všechno musí být dokonale racionální.
(Karel: Nemohl bych žít s někým, jako jsem já. Ale víte, co je nejhorší? Adélka má vždycky pravdu. Ale už jsem se s tím vyrovnal.)

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