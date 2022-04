Sisa je úžasná žena, pochvaluje si manžel operní divy Sklovské

Natáčení nové show Můj muž to dokáže je v plném proudu a uvidíme v ní i Sisu Lelkes Sklovskou s manželem Jurajem Lelkesem. Siso, jaké naděje jste vkládala do svého muže?

Řekla bych, že můj manžel je velmi šikovný a zručný člověk. Ale očekávala jsem, že v show budou i otázky jako při luštění křížovek nebo něco z literatury a z výtvarného umění. Ale toto bylo trošku jiné. Šli jsme do toho oba s tím, že jsme nevěděli, o co půjde. Hrála jsem to trochu takticky, protože se s manželem velmi dobře známe. Opravdu jsme tu byli jediná dvojice, která se zná dokonale. Takže jsem věděla, co si mohu dovolit mému muži dát za úkol.

Juraji, jaká je Sisa v domácnosti?

Sisa je úžasná žena. Už jsme spolu dvanáct roků, z toho jedenáct manželé. Někdo se mě ptal, proč navrhla naši loňskou druhou svatbu! Je to proto, že manželství se jí zalíbilo! (smích) Ona se původně nechtěla vdávat. Ale jestli spolu prožijeme dalších deset let, tak určitě bude mít i třetí svatbu.

Obnovíte si opět manželský slib?

Sisa: Ano.

To je i ten důvod, proč se tak krásně udržujete, že strčíte do kapsy i o dvě dekády mladší kolegyně?

Sisa: Vždy jsem byla velký estét a velký optimista. Jako žena jsem o sebe samozřejmě dbala. Jsme s manželem taková dvojka, že se navzájem jednoduše táhneme.

Juraj: Rozumíme si. Když jsme loni měli tu druhou svatbu, tak já slavil sedmdesátiny. Když někde jdeme, páteční večery jsou naše, tak nemám problém zalézt do baru.

Sisa Lelkes Sklovská s manželem Jurajem Lelkesem (Praha, 2021)

A tančíte až do rána?

Sisa: Přesně tak! A tancovat až do rána.

Juraj: Když nás vidí mladí, jdou k nám a ptají se mě, jak to ve svém věku dělám. Sisa na tom má podíl, ona mě tahá. I já jí tahám. Ona když vidí, že ty mladé dámy v baru se na mě koukají, je to i pro ni inspirací.

Sisa: Jsem velmi ráda a pyšná, že se mi na muže dívají mladé ženy!

Ale pak ho musíte držet zkrátka.

Sisa: On sám se umí držet zkrátka.

Když máte takto divočejší život než běžní manželé, které normálně vídáme, nechtěla toho využít nějaká televize, že by se zaměřila na vaše soukromí a sledovala vás, jako například Geissenovi?

Sisa: Ano. Byli jsme pronásledovaní skoro dva roky. Navrhovali, abychom se dali na takovouto reality show.

Juraj: V té době jsem působil jako generální ředitel vážené velké firmy, tak Sisa odhadla, že by to nebylo zrovna ideální.

Sisa: Nešlo by to dohromady.

Juraj: Teď už bychom to ale mohli natočit.

Sisa Lelkes Sklovská s manželem Jurajem Lelkesem na dovolené

Ale na Slovensku určitě nejsou takové honoráře, jaké by vám dala německá televize RTL.

Sisa: No, tak to určitě ne (smích). Bylo by to i dost náročné, při mojí práci. Učím i divadlo a byl by to obrovský zásah do soukromého života. Ale jsem pro každou srandu, tak možná že teď, v tomto období, bychom se na něco takového i dali. Samozřejmě by to muselo být na nějaké úrovni. Ale v té době to zkrátka nebylo možné.

Juraj: I když jsme se toho přímo nezúčastnili, tak na Slovensku je taková relace, Kredenc se to jmenuje. Je to satira, čtveřice komiků si tam dělá ze všech legraci. Dělají i seriál, kde je Sisa a já.

Sisa: Oni nás tam napodobují a vlastně nás nesnášejí. (smích) Kdybychom nebyli my dva, tak nemají o čem hrát!

Juraj: Nedávno v pořadu Dva na jednoho, byla jako host večera Petra Polnišová. A protože Polnišová napodobuje Sisu, tak nás tam zavolali.

Jak to dopadlo?

Sisa: Bylo to úžasné, protože já mám nad vším těžký nadhled. Když mě Petra zpozorovala, tak výskala, křičela, objímala mě a tak dále. V podstatě jsem si z toho udělala srandu a použila jsem věty, které oni používají na nás, to bylo velmi zábavné a příjemné. Ďuro Kemka byl zase oblečený jako Juraj, tak to bylo samozřejmě velmi vtipné.

Juraj: Jak moc si z nás v těch seriálech dělali srandu, tak s takovou velkou úctou nás tam přijali.

Sisa: A ještě se nám velmi omlouvali a ptali se, zda jsme z toho nebyli nešťastní. Ale já jsem úplně nad věcí.

Spousta lidí neví, jak se postavit k tomu, když je někdo paroduje. Parodie je ale vlastně formou obdivu.

Sisa: Ano. Protože oni parodií oslavují slavné a úspěšné lidi. Ano, ale to se u nás nenosí. U nás se pak lidé urážejí, kdežto v zahraničí je to pocta. Já to vím.

Je nějaký televizní pořad, který jste chtěla vždy vyzkoušet?

Sisa: Já bych si vyzkoušela tuto soutěž, ale naopak. Že bychom se s manželem vyměnili a soutěžila bych já v pořadu Vaše manželka to dokáže.

Juraj: Svým způsobem byli ve výhodě i teď, díky tomu, že se známe opravdu dokonale. Maroš Kramár tam měl sice dceru, ale nejsou spolu každý den. Morávková toho Čenského moc nezná, ani Hanychová toho bratra Cyrila tolik nezná. Sisa tedy mohla takticky hrát.

Kdybyste měla přiznat na kameru, jaké domácí práce si myslíte, že zvládáte osobně na jedničku?

Sisa: Já? Já všechny. Výborně vařím, to musíš tedy, Juraji, uznat. Nedělám to moc ráda, ale jde mi i uklízení. Když začnu uklízet, tak je to pak dokonalé. To mě nepustí, dokud to neudělám na sto procent. Velmi ráda také myji ručně nádobí. To je dokonce až skoro moje hobby, bych řekla. Máme doma myčku, kterou skoro vůbec nepoužíváme.

Jste u toho všeho tak elegantně oblečená?

Sisa: Samozřejmě, že ne. Když vařím, tak mám zástěru. Ale pozor, já jsem vždy i doma sladěná. To je má nemoc. Všechno mi musí ladit. Ale mám pěkné domácí oblečení a vždy jsem upravená. Ani ne kvůli mému muži, ale kvůli sobě. Chci se podívat do zrcadla a říct si: „Ano, tohle je dobré.“