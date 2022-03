Jakožto gay mám ve filmu hrát pouze gaye? To jistě ne, odmítá Ian McKellen

„Pokud by heterosexuál měl ve filmech a v divadle hrát výhradně heterosexuály, vyplývá z toho, že bych jakožto gay mohl hrát pouze gaye. Copak bych nesměl hrát Macbetha a nemohl se zabývat tím fascinujícím tématem, kterým heterosexualita je? To jistě ne,“ říká Ian McKellen v rozhovoru pro televizní stanici BBC Two.

„Vždyť o tom přece hraní je. My všichni před kamerou předstíráme, že jsme někdo jiný,“ argumentuje herec, který se proslavil například rolemi čaroděje Gandalfa z Pána prstenů či komiksového superhrdiny Magneta.

Tímto vyjádřením reagoval McKellen mimo jiné i na nedávnou kritiku, která se zvedla proti tomu, aby jeho herecká kolegyně Helen Mirrenová jakožto nežidovská herečka hrála izraelskou vůdkyni Goldu Meirovou. Herečka Maureen Lipmanová se na toto téma nechala slyšet, že by ocenila spíše výběr židovské herečky.

„Jsme snad schopni definovat, co znamená být Židem? Budeme snad přesvědčovat diváky, že jsme Židé? To snad přece nemusíme, vždyť nejdůležitější je zkrátka herecký um,“ myslí si herec.

Ve stejném rozhovoru Ian McKellen ocenil, že kategorie Oscarů jsou nyní genderově neutrální. „Celkově si o oceněních myslím to, že je hloupé snažit se posuzovat, čí výkon byl lepší,“ říká.

„Není to přece žádný závod. Nikdo nemá stejně dlouhou trasu ani stejný startovní bod. Role jsou různé a snažit se je porovnávat je směšné. Ale když už musíte, tak rozhodně bez rozdělení podle genderu,“ dodal.

Sir Ian McKellen byl v roce 1999 nominován na cenu Academy Awards a v roce 2002 si odnesl ocenění Screen Actors Guild. Kromě toho je držitelem Zlatého glóbu a mnoha dalších významných filmových cen.