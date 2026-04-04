Mám z té představy husí kůži, říká Krainová o spojení s kauzou Epstein

  10:17
Simona Krainová (53) se na sociálních sítích rozpovídala o svých začátcích v modelingu. Může za to jméno agenta Jeana-Luca Brunela, který ji přesvědčil ke spolupráci s prestižní francouzskou agenturou. Jak se později ukázalo, Brunel byl blízkým známým Jeffreyho Epsteina a pomáhal mu hledat dívky v Evropě.
Simona Krainová a Karel Vágner na finále Miss Czech Republic (13. května 2023)

Simona Krainová a Karel Vágner na finále Miss Czech Republic (13. května 2023)

Modelka na Instagramu uvedla, že toto je její první a zároveň poslední vyjádření k této věci. Víc se k tomu už vracet nebude, ani to dál nemíní komentovat.

„Napíšu to sama, protože nechci, aby můj příběh někdo vykládal jinak, než jak jsem ho skutečně prožila. Když jsem přišla do světa modelingu, byla jsem mladá holka z malýho města s velkým snem. Nebyly sociální sítě, žádné zkratky, žádná umělá sláva. Jen práce, castingy, tlak a snaha obstát mezi nejlepšími,“ uvedla ve svém příspěvku.

Začínala v agentuře Madison Models vedle Evy Herzigové, Terezy Maxové nebo Jarky Rytychové. O několik let později přešla do agentury Karin Models, jedné z nejprestižnějších agentur své doby, kde působily světové star jako Monica Bellucci, Estelle Lefébure, Christy Turlingtonová, Milla Jovovichová nebo Sharon Stone.

„Jean-Luc Brunel mě tehdy osobně přiletěl přesvědčit ke spolupráci s agenturou do Prahy, přímo na natáčení jednoho z mých prvních filmů. Pro mě to byl tehdy velký kariérní krok. V agentuře jsem pak více než deset let pracovala pod vedením jedné z nejrespektovanějších pařížských headbookerek Ruth Malky a mojí dlouholeté bookerky Hélène Renaultové, která měla na starosti moje zakázky,“ pokračovala modelka.

Simona Krainová ve filmu Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu (1992)

„Jean-Luc patřil mezi lidi, které jsme měli rádi. Milý, zábavný, společenský. O to víc mě šokovalo, co jsem se dozvěděla až po letech! Když mi nedávno novinář řekl, že byl v Paříži zatčen, čelil obviněním na základě svědectví žen, byl spojován s Epsteinem a měl mu zprostředkovávat dívky, a že si nakonec ve vazbě vzal život, sevřel se mi žaludek. Do té chvíle jsem o ničem takovém vůbec nevěděla. Došlo mi něco, co mě děsí dodnes,“ napsala.

„Na začátku jsem totiž, stejně jako řada mladých modelek, několik měsíců bydlela v jeho domě, než jsem si našla vlastní bydlení a postavila se na vlastní nohy,“ prozradila Krainová.

„A dnes, když se na to dívám jako máma, mám z té představy husí kůži. Ne z toho, co se stalo mně. Ale z toho, co se klidně stát mohlo. Jak blízko jsem možná byla něčemu, o čem jsem neměla tušení. O to víc je mi upřímně líto všech žen, které si tímhle musely projít. Protože někdy si člověk až po letech uvědomí, jak křehká může být hranice mezi snem… a noční můrou. Devadesátky byly fakt jízda... Co si budem... Jekyll&Hyde in da house,“ dodala.

Francouzský modelingový agent Jean-Luc Brunel pravidelně navštěvoval také Kyjev, kde pro Jeffreyho Epsteina hledal nové ženy. S majitelkou jedné z kyjevských agentur Mashou Manyukovou si dopisoval o smlouvách pro ukrajinské modelky a jejich cestách do USA. Manyuková se hájila tím, že o Epsteinovi ani o Brunelových aktivitách nevěděla. Brunel byl později obviněn ze znásilnění nezletilých a v roce 2022 zemřel ve vězení.

