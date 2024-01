Dnešní svět? Samá misogynie a patriarchát, stěžuje si Sienna Millerová

V novém rozhovoru dává Sienna Millerová jasně najevo, že z negativních komentářů si nic nedělá. „Asi je pro spoustu lidí těžké to pochopit, ale my spolu zažíváme jen samou lásku a radost. Myslím, že pro srdeční záležitosti neplatí žádné zákony, minimálně já jim nikdy žádné nepřisuzovala,“ říká v podcastu magazínu Vogue o svém vztahu s o patnáct let mladším hercem Olim Greenem.

Pár se seznámili na halloweenské párty v roce 2021 prostřednictvím herečky Emily Bluntové. Co začalo jedním polibkem, se stalo pro oba nečekaným zdrojem štěstí. „Říkala jsem si, že je to hloupost, že to nikam nepovede. Ale pak mě začal usilovně přesvědčovat, ať spolu zajdeme někam na drink,“ vzpomíná herečka.

Millerová si prý uvědomuje, že by její muž mohl časem zatoužit po mladší krásce, ale to samé platí prý i obráceně – Oli se může bát, že si ona sama bude chtít najít někoho přiměřenějšího jejímu věku.

V prvé řadě se vyslovuje proti dvojímu metru, který v těchto tématech panuje. Každou chvíli někdo zpochybňuje její vztah s mladším mužem, nebo řeší, že potomka čekala až po čtyřicítce. „Lidé nemají rádi změny a podle mě si zvykli na obvyklý způsob života z posledních let, který je dost misogynní a patriarchální,“ poznamenává bývalá partnerka Juda Lawa.

S britským hercem se během jejich bouřlivého vztahu opakovaně rozcházeli a dávali znovu dohromady. Law podváděl modelku nejen se svou bývalou manželkou, ale i s chůvou svých dětí, a tak se v roce 2011 definitivně rozešli.

„Jen proto, že jsem starší žena v partnerském vztahu s mladším mužem, nebo proto, že po čtyřicítce čekám dítě, mě mnozí lidé nazývají nezodpovědným člověkem. Je to šílený dvojí metr, spousta lidí si to ani neuvědomí, je to naprosto absurdní,“ nechala se slyšet. „Tyhle soudy jsou nesmírně jednostranné a to jednoho někdy dost zamrzí,“ popisuje Millerová, která porodila začátkem ledna svou druhou dceru.

Prvorozené Marlow je deset let, má ji s bývalým partnerem, hercem Tomem Sturridgem. „Ráda bych se jednou dostala do bodu, kdy bych necítila potřebu dělat si stále legraci z toho, že jsem starší než můj partner a navíc mám dítě po čtyřicítce. V minulosti jsem si pro jistotu nechala zmrazit vajíčka, ale druhé dítě jsme nakonec počali přirozenou cestou,“ dodává.

VIDEO: Sienna Millerová promluvila o výrazně mladším partnerovi: