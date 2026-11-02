Love Island zná vítěze. Víme, kdo si odnese titul a výhru dva miliony

„Já jsem absolutně nečekala, že bychom mohli vyhrát. Věděla jsem, že si v Love Islandu mohu najít lásku, a s tím jsem i do této show šla, ale rozhodně jsem nečekala, že bych mohla i vyhrát. Je to krásný pocit, a ještě si to pořádně ani neuvědomuji, ale mám z toho radost a moc všem divákům děkuji,“ prozradila Cynthia Tóthová bezprostředně po vítězství.
„Sdílím stejné pocity jako Cynthia. Dnešní den začal trochu nudně, ale překlopilo se to v něco naprosto neuvěřitelného. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří pro nás hlasovali. Je to skvělé, mockrát děkujeme,“ dodal její partner Jakub Hrnčíř.
Šestá série Love Island Česko & Slovensko se zařadila mezi nejintenzivnější ročníky této populární reality show. Finálový večer zahájil videoklip na hit Love is in the Air v podání tří finálových párů. Moderátorka Zorka Hejdová následně přivítala bývalá srdíčka, která se znovu vrátila na ostrov lásky a společně zaplnila balkon vily. Mezi hosty nechyběli ani Julie s Pepem, kteří sice show opustili před branami finále, ale své přátele dorazili podpořit osobně.
Slavnostního vyvrcholení se přímo na místě zúčastnili také rodinní příslušníci finalistů a účastníci předchozích ročníků. Zorka vyzpovídala stálice Love Islandu: novomanžele a moderátory letošního Love Castu Kiki a Traba, Denisu a Kryštofa, kteří si řekli ano dokonce dvakrát, či rodiče Lauru a Martina. Na ostrově nemohli chybět ani vítězové loňské řady Patricie s Honzim.
Finálové páry ve složení Cynthia s Jakubem, Viki s Honzou a Amélie s Ondřejem si připomněly zásadní milníky své cesty, dočkaly se emotivních vzkazů od svých nejbližších a přečetly si zamilované dopisy. Dojetí vyvrcholilo u Viki a Honzy, když Honza na závěr svého listu vytáhl prstýnek jako symbolický slib společné budoucnosti.
Závěrečné hlasování diváků pak rozhodlo o tom, že se na stupních vítězů na třetím místě umístili Viki s Honzou. Ve finálovém souboji o titul se pak vítězným párem stali Cynthia a Jakub, kteří si poradili i s tradiční zkouškou důvěry s obálkami. Cynthia si vylosovala finanční odměnu dva miliony korun a bez váhání zvolila lásku. Finálový večer následně vyvrcholil společným tancem.
„Letošní série byla pořádná jízda, plná dramat až do úplného konce. Myslím, že každý rok překvapujeme i sami sebe a každý rok nás překvapí i sami soutěžící, jaké příběhy dokážou napsat. Jsme neskutečně šťastni, že i letos nakonec vyhrála láska a že ze show vzešlo hned několik krásných párů, které, doufám, spolu vydrží na věky věků,“ zhodnotila letošní řadu showrunnerka Kateřina Pavlík.
„Tato série byla úplně jiná než ty předchozí, byla opět výjimečná, nabídla nečekané zvraty a dramata, jaká jsme v show dosud nikdy neměli a nemuseli řešit. Byla tedy velmi pikantní, ale zároveň přinesla spoustu lásky,“ řekla moderátorka Zorka Hejdová.
„Ostatně, dnes večer bylo úplně jedno, kdo vyhraje, protože všechny tři finálové páry, včetně Julie s Pepem, kteří seděli mezi hosty, byly silné dvojice, kterým prorokuji krásnou společnou budoucnost. Mám obrovskou radost z vítězství Cynthie a Jakuba, kteří byli ze svého úspěchu v šoku, a pevně věřím, že jim láska vydrží,“ dodala.
Vítězové show Love Island Česko & Slovensko