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Finále seznamovací reality show Are You The One? Česko skončilo. Po týdnech společného soužití, seznamování i překonávání vlastní komfortní zóny přišel okamžik pravdy. Přestože se soutěžícím na začátku příliš nedařilo, ve finále dokázali správně odhalit všech deset Perfect Matchů. Kromě nalezení svého ideálního protějšku si odnášejí také výhru 2,5 milionu korun, kterou si mezi sebou rozdělí.
Autor: FTV Prima
Laura a Dominik
Autor: FTV Prima
Studentka Laura Petríková
Autor: FTV Prima
DJ Dominik Kuchta
Autor: FTV Prima
Káčko a Aneta
Autor: FTV Prima
Moderátorka Aneta Šimečková
Autor: FTV Prima
Logistik Tomáš Karniš
Autor: FTV Prima
Loice a Filip
Autor: FTV Prima
Studentka Loice Ogola
Autor: FTV Prima
Podnikatel Filip Šteflovič
Autor: FTV Prima
Adéla a Tomáš
Autor: FTV Prima
Zdravotní sestra Adéla Horňáčková
Autor: FTV Prima
Strojní designer Tomáš Kšenzuliak
Autor: FTV Prima
Jiří a Nela
Autor: FTV Prima
Marketingová specialistka Nela Březinová
Autor: FTV Prima
Podnikatel Jiří Pikrt
Autor: FTV Prima
Naty a Giorgio
Autor: FTV Prima
Marketingová specialistka Natálie Matíková
Autor: FTV Prima
Model Jiří Veselý
Autor: FTV Prima
Natálie a Vális
Autor: FTV Prima
Asistentka pedagoga Natálie Šulcová
Autor: FTV Prima
Speaker Martin Válek
Autor: FTV Prima
Michaela a Mathias
Autor: FTV Prima
HR náborářka Michaela Gavelčíková
Autor: FTV Prima
Zpěvák Matyáš Hložek
Autor: FTV Prima
Maria a Petr
Autor: FTV Prima
Techno DJ a producentka Maru Rosecká
Autor: FTV Prima
Obchodní manažer Petr Kinský
Autor: FTV Prima
Barbora a Jakub
Autor: FTV Prima
Vicemistryně světa v pole dance Barbora Dyrynková
Autor: FTV Prima
Moderátor v rádiu Jakub Mádl
Autor: FTV Prima
Moderátoři reality show Are You The One? Česko Gabriela Gašpárová a Petr Havránek
Autor: FTV Prima
Česko zná všech deset dokonalých párů. Slavnostní promítání finálové Matching Ceremony, během které bylo odhaleno závěrečné rozuzlení celé série, se uskutečnilo v bistru The Leaf Story za účasti účinkujících, tvůrců i známých tváří.
Autor: FTV Prima