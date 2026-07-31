|
8. června 2026
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
8. června 2026
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...
Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...
Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...
Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...
Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...
Mezinárodní soutěž krásy Miss Supranational 2026 se uskutečnila v Polsku. Zvítězila Katrina Llegado z Filipín. Reprezentantka České republiky Karolína Gorylová skončila na pátém místě a odvezla si...
Americká raperka Cardi B (33) ráda předvádí se svým pozadím před fanoušky twerking. Před lety si k tomu účelu nechávala injekcemi pozadí zvětšit. Často se ale setkává s reakcemi, že její zadek je...
Zpěvák Pavel Vítek (63) v červnu prodělal infarkt, ale udělal vše pro to, aby se rychle vrátil se na pódium a mohl si splnit svůj sen z dětství. Pro iDNES.cz prozradil, co v životě po infarktu změnil.
Třikrát už byla jednou nohou na druhém břehu. Režisérku Jitku Němcovou covid-19 drtil, seč mohl. Naštěstí neúspěšně. Přežila a vrátila se k práci. Patří k ní i péče o odkaz jejího zesnulého manžela...
Všechno si musel vydobýt sám. Vydřít. Vyvzdorovat na osudu. Prošlapat trnitými cestami. Přesto neuhnul. Nekompromisní přístup k životu tříbil jeho charakter a promítl se také do jeho herectví.
Na své maturitní vysvědčení může být pyšná, na vysokou školu se však nedostala. Justýna Drábková to obrečela. Ale dnes vnímá svůj neúspěch jako dobrou životní zkušenost. A kdo ví, třeba se bude na...
Syn herce Richarda Gerea Homer (26) a dcera modelky Cindy Crawfordové Kaia Gerberová (24) dostali roli v hororovém seriálu Střepy. Společná práce vedla k přátelství a oba uvádějí, že jsou si blízcí....
Před necelými dvěma lety slovenská herečka Kamila Magálová (75) přišla o syna. Martin Magál (†49) měl v Itálii nehodu při koňském pólu. I když ho okamžitě převezli do nemocnice, zraněním podlehl....
Ben Affleck (53) uspěl v americké verzi soutěže Chcete být milionářem? Společně se soutěžícím Jamiem Dingem vyhráli milion dolarů, v přepočtu zhruba 21,3 milionu korun. Ke správné odpovědi ho navedla...
Alice Bendová (52) na sociálních sítích doporučovala opalovací sadu. Když ovšem dostala alergickou reakci, své sledující varovala, aby radši pozorně sledovali složení krémů. Ona skončila u kožního...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Finále seznamovací reality show Are You The One? Česko skončilo. Po týdnech společného soužití, seznamování i překonávání vlastní komfortní zóny přišel okamžik pravdy. Přestože se soutěžícím na...
Herečka Dana Morávková oslavila ve středu 29. července své pětapadesáté narozeniny. Výjimečný den strávila ve svém oblíbeném New Yorku. O radost z narozenin se podělila také se svými fanoušky na...