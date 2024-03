Shopaholic Nicol porodila. Poslední týdny byly nejtěžší v mém životě, říká

„Naše největší láska Hugo. Narodil se nám v neděli po náročném třídenním porodu a já konečně dneska můžu s tou největší pokorou napsat, že jsme oba v pořádku, i když cesta domů nás ještě zatím bohužel nečeká. Poslední týdny byly ty nejtěžší v mém životě. Už se nemůžu dočkat, až budeme všichni tři spolu doma a všechno to společně doženeme a domazlíme,“ napsala Nikola Čechová v pátek ráno na Instagram k fotografii se synem.

Jestli mi tohle období něco ukázalo, tak to, že je člověk silnější, než si myslí. A že mám toho nejlepšího chlapa na světě, protože bez něj bych to rozhodně psychicky ani fyzicky nedala,“ dodala.

U porodu nechyběla dula ani partner influencerky. „Upřímně si nedokážu představit, kdyby tam Adam nebyl. Mám v něj velkou důvěru a chci, aby u toho momentu se mnou byl. I on tam chce být a přijde mi to jako takové společné dílo, které by mělo být i společně dokonáno,“ řekla moderátorka už před porodem ve svém podcastu Nikolásky.

Několik dní před porodem se svěřila s tím, že už má každý večer poslíčky. Přiznala také, že jí lékaři upozorňovali, že kvůli nízko nasedající placentě možná nebude moci rodit přirozenou cestou.

„Byla jsem z toho dost špatná, protože bych ráda rodila přirozeně. Teď to vypadá, že budu, protože tomu už nic nebrání. Neustále mi říkali, že kdyby se to nezlepšilo, tak bych musela jít na císařský řez, což mě mrzelo kvůli tomu, že bylo jinak vše v pohodě a věděla jsem, že to moc neovlivním,“ popsala.

V minulosti se rozpovídala také o chvíli, kdy zjistila, že je těhotná. „Byla to panika a hysterický pláč, udělala jsem si celkem osm testů,“ popisovala.

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol je jednou z nejúspěšnějších českých youtuberek. Moderovala v televizi Óčko a společně se zpěvákem Milanem Peroutkou dva roky provázela pořadem Snídaně s Novou. V roce 2022 se zúčastnila reality show Survivor. Jen na Instagramu ji sleduje přes 750 tisíc lidí.

