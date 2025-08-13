Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Hereččiny synové se na červeném koberci ukazují jen zřídka. Losangeleskou premiéru jejího nejnovějšího filmu Nikdo 2 si ovšem nenechali ujít. S matkou zapózovali Roan Bronstein Stone (25), Laird Vonne Stone (20) i Quinn Kelly Stone (19).
Hollywoodská herečka dlouhá léta toužila po vlastních potomcích a snažila se pořídit si přirozenou cestou i za pomoci umělého oplodnění, ale kvůli autoimunitnímu onemocnění biologického potomka mít nemohla. Místo využití náhradní matky tak nakonec zvolila adopci. Když viděla, že sama mít potomky nemůže, chtěla pomoci dětem, které jsou bez rodičů.
V roce 2022 se rozpovídala o mateřství v emotivním komentáři na Instagramu. Zmínila svou vlastní cestu k rodičovství a také potraty. „My ženy, nemáme fórum, kde bychom mohly diskutovat o hloubce této ztráty. Kvůli potratu jsem přišla o devět dětí. Není to žádná maličkost, fyzicky ani emocionálně, a přesto jsme nuceny cítit, že je to něco, co musíme nést samy a tajně s jakýmsi pocitem selhání,“ napsala na sociálních sítích.
Uvedla, že místo toho, aby se ženám dostalo tolik potřebného soucitu, empatie a uzdravení, kvůli mužům zažívají pocit zklamání. „Ženské zdraví a pohoda ponechané v péči mužské ideologie se v nejlepším případě stalo laxním, ve skutečnosti ignorantským a násilně utlačujícím ve svém úsilí,“ dodala.
|
18. září 2024