Mnozí by čekali, že oním zmíněným hercem bude Michael Douglas, se kterým vytvořila slavnou dvojici ve filmu Základní instinkt. Herečka ale překvapila úplně jiným jménem. „Ach můj bože. On je nejlepší líbač v branži,“ řekla a následně prozradila, že mluví o Robertu De Nirovi.
Spolu natočili v roce 1995 ikonický snímek Casino od režiséra Martina Scorseseho. „Políbil mě tak, že jsem se málem zbláznila,“ přiznala. Podle jejích slov mezi nimi fungovala silná chemie, která se přenesla i na plátno a zanechala v ní silný dojem i po letech.
Herečka si vybavila konkrétní scénu, ve které její postava manipuluje De Nirovou postavou. „Pamatuji si den, kdy jsme natáčeli scénu, ve které musím jít na toaletu… a přiměji ho, aby mi dal peníze,“ popsala. Právě v této scéně došlo na slavný polibek, který byl podle jejích slov natolik intenzivní, že ji „úplně odrovnal“.
Situace byla podle ní natolik přesvědčivá, že i režisér Scorsese po záběru řekl: „Myslím, že to máme, ale chtěli byste ještě jeden?“„Jo, myslím, že možná potřebujeme ještě jeden,“ odpověděla tenkrát se smíchem.
Stone zároveň prozradila, že je v současnosti šťastně nezadaná. „S randěním jsem skončila. Víc si užívám čas o samotě a čas strávený s dětmi a přáteli,“ prozradila v The Drew Barrymore Show. S humorem pak dodala, že její současný „přítel“ je její pes Bandit.
10. května 2019