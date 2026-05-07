Sharon Stone se ukázala v bikinách a prozradila, kdo v Hollywoodu nejlépe líbá

  11:55
Herečka Sharon Stone předvedla postavu v bikinách a znovu ukázala, že si nebere servítky. Během rozhovoru v pořadu Andy Cohen Live prozradila, kdo z hollywoodských herců nejlíp líbá. O jménu měla hned jasno a dodala, že ji polibek při natáčení „úplně odrovnal“.

Mnozí by čekali, že oním zmíněným hercem bude Michael Douglas, se kterým vytvořila slavnou dvojici ve filmu Základní instinkt. Herečka ale překvapila úplně jiným jménem. „Ach můj bože. On je nejlepší líbač v branži,“ řekla a následně prozradila, že mluví o Robertu De Nirovi.

Sharon Stone (květen 2026)
Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)
Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)
Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)
44 fotografií

Spolu natočili v roce 1995 ikonický snímek Casino od režiséra Martina Scorseseho. „Políbil mě tak, že jsem se málem zbláznila,“ přiznala. Podle jejích slov mezi nimi fungovala silná chemie, která se přenesla i na plátno a zanechala v ní silný dojem i po letech.

Herečka si vybavila konkrétní scénu, ve které její postava manipuluje De Nirovou postavou. „Pamatuji si den, kdy jsme natáčeli scénu, ve které musím jít na toaletu… a přiměji ho, aby mi dal peníze,“ popsala. Právě v této scéně došlo na slavný polibek, který byl podle jejích slov natolik intenzivní, že ji „úplně odrovnal“.

Sharon Stone a Robert De Niro ve filmu Casino (1995)

Situace byla podle ní natolik přesvědčivá, že i režisér Scorsese po záběru řekl: „Myslím, že to máme, ale chtěli byste ještě jeden?“„Jo, myslím, že možná potřebujeme ještě jeden,“ odpověděla tenkrát se smíchem.

Stone zároveň prozradila, že je v současnosti šťastně nezadaná. „S randěním jsem skončila. Víc si užívám čas o samotě a čas strávený s dětmi a přáteli,“ prozradila v The Drew Barrymore Show. S humorem pak dodala, že její současný „přítel“ je její pes Bandit.

