Herečka přiznává, že dnešní erotické scény jí nejsou příjemné natolik, že je často ani nedokouká. „Když se v televizi objeví sexuální scény, přepínám je. Je to děs. Nechci to vidět. Nebaví mě ta přílišná otevřenost, kdy se leckdy ukazuje doslova vše. Bere mi to mou vlastní představivost,“ říká otevřeně.
Sharon Stone se zároveň vrací ke scéně, která ji katapultovala mezi největší hvězdy Hollywoodu. Slavný moment z výslechu v Základním instinktu se stal jedním z nejdiskutovanějších okamžiků filmové historie. Právě na něm je podle ní výborně vidět obrovský rozdíl mezi tehdejší a dnešní erotikou na obrazovkách.
„Byla to sotva třetina filmového záběru. Lidé se tehdy snažili přijít na to, co vlastně viděli. A právě tahle nejistota vytvářela naději, úžas, tajemství, přitažlivost a touhu,“ vysvětluje herečka.
Dnešní produkce podle ní sází spíš na doslovnost než na náznaky. „Výsledkem je pak ztráta fantazie diváka, která byla dříve klíčovou součástí erotického napětí. Já sama dávám stále přednost touze, tajemství a představám. Chci si to v sobě tak uchovat,“ dodává.
Sharon Stone se proslavila na začátku 90. let a dodnes patří mezi nejvýraznější herečky své generace. Erotický thriller Základní instinkt z roku 1992, který režíroval Paul Verhoeven, se stal celosvětovým fenoménem a ikonickou scénu z policejního výslechu zná i mnoho těch, kteří snímek nikdy neviděli celý.
Krátká odvážná sekvence s překřížením nohou se zapsala do dějin popkultury a dodnes se o ní mluví jako o jednom z nejprovokativnějších momentů své doby.
Fanoušci Sharon Stone budou moci brzy vidět svou oblíbenou herečku v nové řadě seriálu Euforie. Úvodní epizoda třetí řady má na HBO premiéru 13. dubna. V hlavních rolích se opět představí Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi a nově kromě Sharon Stone například také zpěvačka Rosalía.